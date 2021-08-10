投選自己主場 設計師JAMS受《Slam Dunk》影響：搶籃板可主宰球賽

喜歡籃球 感覺像有自己的主場

喜歡籃球 感覺像有自己的主場 © Red Bull

設計師JAMS今次是首次設計籃球場，不過他覺得沒甚麼規限：「因為做設計，不想有甚麼規限給自己。」只要符合球場呎吋便可，而不同之處是要高角度才看到全貌：「今次是我自己做這個計劃，以前不少企劃都是Parent’s Parents四位一齊做，我想這是最不同之處。除此以外，以前設計的圖案，都是在正面看的，但今次圖案在地上，要在高處才看到全貌，行過在正面未必可以看到全個圖案，這個亦是我要考慮的地方。另外，今次設計我比較著重顏色方面。覺得街頭籃球和Hip Hop、Graffiti等街頭文化都有一點關係，所以我覺得可以連繫一起。」至於收到這個設計邀請，第一個感覺就是興奮，因為JAMS自己都熱愛籃球：「知道有得玩，加上自己有打波，感覺像有機會設計一個屬於自己的主場，很興奮。」

搶籃板靈感來自漫畫 偏心抽象設計多一點

搶籃板靈感來自漫畫 偏心抽象設計多一點 © Red Bull

JAMS設計的兩個球場中，其中一個是正在搶籃板的人：「因為小時候看《Slam Dunk》漫畫，都是說搶籃板可以主宰賽果，所以我畫了搶籃板形狀的人，再放入圖案中；至於另一幅，因為我覺得打波其中一個重要之處是決勝，所以這個有點像一個比試的場地，有一些火及煙效果，戰火彌漫。」兩個球場合共花了約一星期去設計，當然還有重點值得留意：「其中會看到有一些箭嘴，這概念是來自比賽中教練畫的戰術板，之後再抽象化了一點。」今次大家可以投選個人喜好，如果要JAMS投，原來也有偏心：「我喜歡抽象那一幅多一點，因為這是我最近比較想玩的風格，多一點顏色，抽象一點。」

三人籃球刺激度高 那個打籃球的年代

JAMS和很多香港籃球迷一樣，半場、全場都有打，但和自己朋友打波，因為空間問題，多數打半場：「自己和朋友多數打三人籃球。加上近日看多了三人籃球，雖然正式比賽的規矩和我們打街場時有點不同，速度和力量比五人打得更刺激。」而30多歲的他，屬於哪一個籃球年代？除了歷久不衰的漫畫《Slam Dunk》，還有：「我最熱愛籃球的時期，應該最多看Kobe Bryant、LeBron James。不過其實我小學時也有看Michael Jordan，當時已經是他第二次復出的時期。」說到喜愛的球員及球隊：「球員我喜歡Carmelo Anthony，球隊則Nets、Suns。」

全港球迷參與 投選心水球場

全港球迷參與 投選心水球場 © Red Bull

這個 Half Court「Own Your Court」活動，大家可以在8月11日前以投票方式選出心水籃球場設計，並寫下街頭籃球對你嘅啟發，再share你喜歡的設計到社交平台，鼓勵朋友齊齊投票，得票最多的設計將會呈現於賽事場地上。而評審團亦會按創意、原創性和故事的趣味性，在獲得最多票數的設計中選出三位分享得最好的投票人士，佢地亦都會得到豐富獎品包括Red Bull Half Court獨特體驗、賽事特別版籃球以及SOUL S-FIT藍芽耳機！

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