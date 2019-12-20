年末壓軸《街霸》大戰：Hotdog29迎戰Red Bull Kumite World Final
今年Hotdog29蟬聯Red Bull Kumite冠軍，並即將代表香港區迎戰Red Bull Kumite World Final！對於再次在Red Bull Kumite勝出，究竟Hotdog29有什麼感想？
「在Red Bull Kumite香港區賽事中，我也是跟本地FGC同儕較量，私底下大家都是朋友。我能夠勝出當然很高興，但大家看著互相進步，技術一路改善，滿足感更大。決賽中CarzyDog、Chris Wong的打法比以前成熟不少，套路變化更多，比以前更難應付。但這是一件好事，證明大家都有刻苦練習，也懂得在賽事中多想幾步，改掉了很多對決中的壞習慣。下年在World Cup前我們有另一個比賽以隊伍形式出戰，我也很期待到時跟他們合力爭取排名資格。
繼2016年後，香港區已缺席了Capcom Cup數個春秋。今年Hotdog擔起大旗，成為第二位代表香港區出戰Capcom Cup的選手，前往日本進行挑戰。雖然最終排名13，但過程中仍有不少得著。「今年是我第一次轉為職業選手，心裡對自己多少還是有點期許。在北美超級白金賽之後，我覺得自己是有能力問鼎Capcom Cup的。事前我以為自己不會緊張，但當你真真正正到了場地，舞台的氣氛、現場觀眾狂熱的吶喊聲，還是會造成一定壓力。而且各位選手都是來自世界各地的頂尖高手，戰意非常高昂。在首場賽事中，我有些時間感覺到頭腦空白，不過在一點運氣驅使下，我順利贏得了對決。但對了第二場賽事，我對上我在台灣的好友石油王，就感覺到他的氣場很淡定、發揮他應有的水準。這次『見真章』地落敗後，我跌入了敗部，女朋友見狀便來安慰。我自己打比賽有一個想法，就是不想在賽期尾段閒著無事。所以第二天的賽事，我的戰意重新旺盛起來，再打贏了幾場對決。不過，最後還是13強止步。」Hotdog直言，覺得自己只發揮到40％的水準，對自己的表現並不滿意。「今次真正意識到自己還未見夠『大場面』，當中的經驗相當寶貴。」
Capcom Cup之後，21號Hotdog即將到日本進行Red Bull Kumite World Final。他又如何收拾心情，預備即將舉行的賽事？「Kumite對我們選手來說，有點像一項『季後賽』。而且今次正好遇上內容更新，大家都只有幾天時間去熟習全新內容。今次我會以一個實驗的心態去迎戰，並為下年賽季作好準備。我預期今次比賽會遇上一些意想不到的套路，或是全新技術。我也會盡力嘗試，希望做到『初見殺』盡快取勝，看看自已能在今次更新後的內容發揮多少。」
今年Red Bull Kumite World Final，Hotdog認為Machabo、Dogura、Itabashi三位選手最有挑戰性。「Machabo、Dogura兩位都打進了Capcom Cup；而Itabashi也是Capcom Cup常客，不過今年差了一丁點兒分數而無緣進入盃賽。而且他擅長操作『蘇聯佬』，對我操作的『M Bison』不利。因為我會加倍留神。去年我排名第9，希望今年能突破去年的成績，表現更好。
Hotdog早前透露過，年底Capcom Cup前想以1300-1500分完結本年度賽季。回望今年賽事，Hotdog贏得了PPL和北美超級白金賽冠軍，總成績達到2000分以上，世界排名第5，可謂超額完成目標。「今年對我來說，是『收成期』。」Hotdog如是說。「這個成績，證明了我練習的方向、對遊戲打法的判斷，都朝著正確的道路。PPL冠軍是一項很重要的肯定，但始終參賽者大多來自亞洲；後來奪得北美超級白金賽冠軍後，我就進一步印證了自己的打法在國際舞台上站得住腳。今年是值得滿意的年份，無論在分數、獎金方面，也是讓人振奮的一年。我很感謝公司Talon eSports的支持，途中還替我安排了兩次前往日本修煉的機會，很有效地提升了我在賽事的表現。還有女朋友、家人，我很感激他們不介意我從事世俗覺得賺不到錢的行業。今年的成績，終於能夠答謝他們的支持。」
「對於下個賽季，壓力還是有的。我希望自己至少能繼續打入Capcom Cup。一個職業選手，不會只滿足於一兩個分站成績。我的目標很明確：Capcom Cup冠軍。」問他職業生涯預計能走多遠？「我要打到我不能再打為止。到時可能是公司因素，也可能是年齡問題。我希望是後者。以Capcom Cup參賽資格作為標準，40歲就是限制。這麼算來，我還有十年可以努力。成為職業選手是無比幸運的事，要是我一直贏，便能一直打下去吧。」
「能走多遠，就走多遠。」Hotdog呷了一口Red Bull，眼中閃爍著對未來的期許。