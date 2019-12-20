年末壓軸《街霸》大戰：Hotdog29迎戰Red Bull Kumite World Final

「在Red Bull Kumite香港區賽事中，我也是跟本地FGC同儕較量，私底下大家都是朋友。我能夠勝出當然很高興，但大家看著互相進步，技術一路改善，滿足感更大。決賽中CarzyDog、Chris Wong的打法比以前成熟不少，套路變化更多，比以前更難應付。但這是一件好事，證明大家都有刻苦練習，也懂得在賽事中多想幾步，改掉了很多對決中的壞習慣。下年在World Cup前我們有另一個比賽以隊伍形式出戰，我也很期待到時跟他們合力爭取排名資格。

「在Red Bull Kumite香港區賽事中，我也是跟本地FGC同儕較量，私底下大家都是朋友。我能夠勝出當然很高興，但大家看著互相進步，技術一路改善，滿足感更大。決賽中CarzyDog、Chris Wong的打法比以前成熟不少，套路變化更多，比以前更難應付。但這是一件好事，證明大家都有刻苦練習，也懂得在賽事中多想幾步，改掉了很多對決中的壞習慣。下年在World Cup前我們有另一個比賽以隊伍形式出戰，我也很期待到時跟他們合力爭取排名資格。

「在Red Bull Kumite香港區賽事中，我也是跟本地FGC同儕較量，私底下大家都是朋友。我能夠勝出當然很高興，但大家看著互相進步，技術一路改善，滿足感更大。決賽中CarzyDog、Chris Wong的打法比以前成熟不少，套路變化更多，比以前更難應付。但這是一件好事，證明大家都有刻苦練習，也懂得在賽事中多想幾步，改掉了很多對決中的壞習慣。下年在World Cup前我們有另一個比賽以隊伍形式出戰，我也很期待到時跟他們合力爭取排名資格。