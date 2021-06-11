Red Bull Kumite決戰倫敦冠軍有驚喜 Mister Crimson「印度佬」殺出重圍

上年各路高手都只能留在居住地區練習、線上對決，大家都磨拳擦掌希望可以去現場比賽大展拳腳，終於，Red Bull Kumite London回應各大高手，在上月尾順利舉行。活動第一日主要為《Guilty Gear -Strive-》賽事，去到第二天就輪到大熱《Street Fighter V》戰場，強手雲集包括有EVO冠軍選手，亦有前Red Bull Kumite冠軍都來到倫敦一顯身手。而戰況亦充滿驚喜，一定不會令格鬥Game迷失望。

《Street Fighter V》開戰

Tokido was unable to reach the grand finals this time around © Red Bull

Group Stage一開始已經戰火連連，包括Bonchan對上Tokido，還有Kolin對Kolin戰中Kawano擊敗Punk，Phenom對決Smug。之後Tokido、Smug、Gachikun、Boltstrike、Vegapatch、Problem X、Jones、Kawano被淘汰，留在戰場參加8強戰的則有Bonchan對Takamura，Idom對Phenom，Luffy對Hurricane，以及Punk對Mister Crimson。

戰敗即被淘汰最刺激

8強淘汰階段沒有敗方戰，Bonchan擊敗Takamura；Idom再次淘汰Phenom，就像Capcom Cup 2019的敗方決賽戰一樣；還有Luffy戰勝Hurricane；當然Mister Crimson亦順利擊敗Punk。之後去到四強七局四勝階段，Capcom Cup 2019冠軍Idom對決EVO 2019冠軍Bonchan，最後前者勝出；而Luffy和Mister Crimson的賽事，則由後者出線決賽。

Mister Crimson：隔離訓練 提升狀態效果大

決賽一戰，Idom的Laura先取一局，而Mister Crimson用Dhalsim其後火速追平，之後詳細戰況，當然要看以下足本影片。

而今次賽事比較特別之處是一眾選手到達倫敦後都要隔離，所以Red Bull提供了高速網絡讓他們一起練習，冠軍Mister Crimson就在訪問中提到，因為和來自世界各地的頂尖高手一同練習，在這一星期內的訓練，令狀態提升到比過去多月有更好。