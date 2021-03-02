女籃運動員李祉均 繼續向夢想飛馳
© Brian Ching
「取得商業贊助得來不易，對任何運動員來說都是一種肯定，我相信我在比賽時的態度、永不言敗的精神，亦與品牌的理念不謀而合，希望未來可以藉此機會推動本地籃球運動的生態！」現年25歲的女籃運動員李祉均剛成為Red Bull籃球員。
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2014年Queen of the Rock潛能乍現
25歲的李祉均在中學及大專賽戰績輝煌，在本地最高級別女子甲組聯賽亦取得2019年聯賽得分王及三分王，曾代表香港出戰2014及2018年亞運會。對於成為Red Bull籃球員，李祉均說：「跟Red Bull的緣份始於2014年舉行的Queen of the Rock比賽，直至2019年於Red Bull Reign世界總決賽（現改名為Red Bull Half Court）取得好成績，除了有機會見識國際籃球員的水平之外更讓Red Bull認識我對籃球的堅持。」
取得商業贊助得來不易，對任何運動員來說都是一種肯定，我相信我在比賽時的態度、永不言敗的精神，亦與品牌的理念不謀而合，希望未來可以藉此機會推動本地籃球運動的生態！
特派專員神秘送驚喜 李祉均受寵若驚
上星期，李祉均被安排新一年度人物訪問及拍照，趁著這個良好時機，派出香港資深籃球評述員Edcon這位特派專員，假裝成快遞員到訪工作室。
球星Rubi Habash、Dušan Bulut越洋拍片祝賀
加入Red Bull的大家庭，李祉均收到一頂特製帽子及一套籃球裝備，還有兩段影片，李祉均表示驚喜︰「兩位Red Bull籃球員Rubi Habash及Dušan Bulut拍片送來祝賀令我好Surprised。兩位都係非常有實力嘅球員﹐Rubi Habash是約旦女子國家隊隊長，曾帶領約旦贏得西亞籃球錦標賽亞軍。而Dušan Bulut係3人籃球名將﹐兩位都係我好欣賞嘅運動員。」
做好準備 再出發追尋職籃夢
由上年開始本地籃球聯賽停擺，預計要到今年8月後才能重啟。一直以成為職業籃球員為夢想的李祉均指出，去年本來有機會到WCBA(中國女子籃球聯賽)跟操，但疫情令大家浪費了一年的時間。過去一年，除了中間有一段時間疫情略為好轉才有機會練波，其他時間都只能靠做健身來保持體能。為了圓自己的籃球夢，她自從9月在理大畢業後，未有選擇自己主修的物流課程為職業，反而找了一份小學教學助理的工作。她說：「希望找一份時間穩定的工作，不會影響打波，所以，目前我打算兼讀教育文憑課程，將來可以成為一名教師。」除此以外，她仍然會以WCBA為個人的長遠目標。
迎接女籃代表李祉均成為Red Bull運動員 世界名將遠洋送上祝賀