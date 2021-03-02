迎接女籃代表李祉均成為Red Bull運動員 世界名將遠洋送上祝賀

2014年Queen of the Rock潛能乍現

25歲的李祉均在中學及大專賽戰績輝煌，在本地最高級別女子甲組聯賽亦取得2019年聯賽得分王及三分王，曾代表香港出戰2014及2018年亞運會。對於成為Red Bull籃球員，李祉均說：「跟Red Bull的緣份始於2014年舉行的Queen of the Rock比賽，直至2019年於Red Bull Reign世界總決賽（現改名為Red Bull Half Court）取得好成績，除了有機會見識國際籃球員的水平之外更讓Red Bull認識我對籃球的堅持。」

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取得商業贊助得來不易，對任何運動員來說都是一種肯定，我相信我在比賽時的態度、永不言敗的精神，亦與品牌的理念不謀而合，希望未來可以藉此機會推動本地籃球運動的生態！

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特派專員神秘送驚喜 李祉均受寵若驚

球星Rubi Habash、Dušan Bulut越洋拍片祝賀

加入Red Bull的大家庭，李祉均收到一頂特製帽子及一套籃球裝備，還有兩段影片，李祉均表示驚喜︰「兩位Red Bull籃球員Rubi Habash及Dušan Bulut拍片送來祝賀令我好Surprised。兩位都係非常有實力嘅球員﹐Rubi Habash是約旦女子國家隊隊長，曾帶領約旦贏得西亞籃球錦標賽亞軍。而Dušan Bulut係3人籃球名將﹐兩位都係我好欣賞嘅運動員。」

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做好準備 再出發追尋職籃夢