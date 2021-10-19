Max Verstappen教你揸賽車？！ 即玩Red Bull Racers做車手兼贏獎品 隨時可以見Max真人

Max Verstappen勢爭總冠軍
一級方程式2021/2022賽季戰況超激烈，剛過去周末的土耳其站，因為在雨天、低溫下進行，各車隊的戰術都趨向保守。Max Verstappen主要對手Lewis Hamilton因為更換引擎而被罰至排11位起步，而遞補竿位的Valtteri Bottas則順利以第一名衝線，雖然賽事期間Max Verstappen有機會拉近和對方距離，但最後因為Hamilton威脅不了頭三名位置，車隊最終決定穩健為先，Max Verstappen及Sergio Perez分別以第二名及第三名衝線。」
而Verstappen在取得第二名18分，Hamilton只取得第五名10分後，在積分榜再度領先，不過差距就只有6分。今季賽事現餘下美國、墨西哥、巴西、沙烏地阿拉伯、阿佈達比五個賽站，定必有一番龍爭虎鬥呀！賽車迷應該一定睇得興奮。
Max俾貼士免費玩Red Bull Racers
除了看今季賽事外，賽車迷現在還可以親自落場，因為這個遊戲可以線上免費玩，無論手機或電腦都玩到。一開始Max Verstappen就會出場教路，教你遊戲中的各種操控，例如起步時何時按下加速鍵，在彎位如何減速過彎，如何保持輪胎良好的抓地能力，當然還有可以飲Red Bull加速！之後遊玩後Max Verstappen還會給予評價！
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遊戲由即日起至11月10日都有得玩，跑出最快圈速並購買Red Bull產品，就能贏取由Red Bull Racing提供的驚人終極大獎。
遊戲玩法
1️⃣進入連結︰http://redbull.hk/racers
2️⃣按下❗️馬上挑戰❗️進入遊戲
3️⃣化身成為Max Verstappen
或Pierre Gasy的身份作賽💪🏻