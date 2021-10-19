Max Verstappen教你揸賽車？！ 即玩Red Bull Racers做車手兼贏獎品 隨時可以見Max真人

一級方程式2021/2022賽季戰況超激烈，剛過去周末的土耳其站，因為在雨天、低溫下進行，各車隊的戰術都趨向保守。Max Verstappen主要對手Lewis Hamilton因為更換引擎而被罰至排11位起步，而遞補竿位的Valtteri Bottas則順利以第一名衝線，雖然賽事期間Max Verstappen有機會拉近和對方距離，但最後因為Hamilton威脅不了頭三名位置，車隊最終決定穩健為先，Max Verstappen及Sergio Perez分別以第二名及第三名衝線。」