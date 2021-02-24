F1電競開季 Red Bull Racing Esports Team 2021車手列陣迎戰

而今年打頭陣的Virtual Grand Prix三場賽事已於1月31日開始連續三個周末舉行，之後還有Formula 1 eSports Series China Championship、八回合Formula 1 eSports，以及F1 eSports Series Pro Championship在秋季回歸，電競賽車迷要拭目以待！

2021 F1電競虛擬大獎賽-開幕戰Red Bull賽道精采花絮

Red Bull Racing Esports Team 2021車手列陣 衝擊各大賽事冠軍

上年2020年對於Red Bull Racing Esports Team來說是豐收年，分別在Porsche TAG Heuer Esports Supercup、F1 Esports Pro Series以及Le Mans Esports Series取得冠軍。來到2021年賽季，集中三大賽事之餘，還有其他系列賽以及單場賽事。當中包括衛冕連續兩年贏得隊伍冠軍的F1 Esports Pro Series；還有V10R League，上年車隊在首季以第三名完成；第三項就是iRacing的Porsche TAG Heuer Esports Supercup，Sebastian Job將會為衛冕而戰！

車手列陣：

Sebastian Job

Sebastian Job Studio Shot © Red Bull Racing Esports

下月便踏入21歲的英國車手，參戰系列賽包括Porsche TAG Heuer Esports Supercup、VCO ProSIM Series、Porsche Esports Carrera Cup Great Britain。而且Sebastian亦是2020 Autosport Esports Driver of the Year年度車手，亦贏出2020 Porsche TAG Heuer Esports Supercup，以四場冠軍、七次踏上頒獎台得96分奪冠。

Sebastian的電競生涯由2013年參戰Formula Ford開始，之後2014年成為當年最年輕車手拿到iRacing職業執照。來到2019年成為ADAC Sim Racing Series冠軍，亦在iRacing World Championships及Porsche TAG Heuer Esports Supercup及VRS GTE World Championship得到第三名。

Game To Glory三集紀錄片上架

Game To Glory - Episode 1

Red Bull Racing Esports拍攝了三集紀錄片，記錄Sebastian Job成為2020 Porsche TAG Heuer Esports Supercup Champion冠軍之路，當中包括訪問他的家人，亦去到Red Bull Racing總部一顯身手及接觸到Red Bull Racing Esports Porsche 911 GT3 Cup賽車。紀錄片亦能看到他向著目標進發背後的努力、決心，還可看到他訓練的過程。

Frede Rasmussen

Frede Rasmussen aims for top spot © Getty Images/Red Bull

20歲丹麥車手，參戰F1 Esports。表現一向冷靜、精準的他今年目標是成為冠軍車手。Frede在2014年開始參戰iRacing，2017年起就投入F1 Esports Series賽場，而在2019年轉投Red Bull Racing Esports，和Joni Törmälä得到隊伍冠軍，之後在2020年拍著Marcel Kiefer再下一城。

Marcel Kiefer

Marcel Kiefer Red Bull Racing Esports © Red Bull Racing Esports

22歲德國車手，同屬F1 Esports車手，在Virtual Grands Prix展現積極態度及極佳領導才能，fans亦可能知道，他最愛Baby Yoda。2017年成為職業選手，2018年在Chinese GP第一次踏上頒獎台，之後一年在British GP最後一圈超越Frede Rasmussen取得職業生涯第一勝。上年他加入Red Bull Racing Esports拍著Frede得到隊伍冠軍，他亦以一勝、六次踏上頒獎台而成為季軍車手。

Graham Carroll

Graham Carroll Studio Shot © Red Bull Racing Esports

來自英國蘇格蘭的20歲車手，參戰Porsche TAG Heuer Esports Supercup、V10R League、VCO ProSIM Series及Porsche Esports Carrera Cup Great Britain。在成為電競車手前，曾經在Scottish Karting Champion、British Formula Ford 1600 Champion取得不錯成績，亦是2015 Walter Hayes Trophy的冠軍。而2020年，Graham以第八名完成Porsche TAG Heuer Esports Supercup，亦在V10R League取得第三名的團隊中。

Joni Törmälä

Joni Tormala © Red Bull

來自芬蘭的24歲車手，參戰V10R League、F1 Esports，2021年將會是Joni在Esports界的第12個賽季，早於2009年Live for Speed出道，2017年轉戰F1 Esports，有份為Red Bull Racing Esports Team贏得隊伍冠軍。今年Joni將會代表被稱為紅牛二隊的Scuderia AlphaTauri車隊出戰F1 Esports Championship。

Néstor García

Nestor Garcia Studio Shot © Red Bull Racing Esports

已經29歲的西班牙車手，雖然年紀相對較大，但每日兩次到健身房，令他擁有極壯碩身型。Néstor參加小型賽車出道，到17歲時便進入電競世界，參戰過Dirt、iRacing、Raceroom、Assetto Corsa、rFactor2不同遊戲。2020年可算時超額完成，奪得Porsche Esports Carrera Cup冠軍、ADAC GT Masters及Cupra E-Racing Championship亞軍。今年就會參戰V10R League。