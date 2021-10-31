Red Bull車隊拉花歡送本田 最後一季參戰F1 係咁先啦下次再玩！

Special Livery On Red Bull Racing F1 Car © Getty Images

賽場上以拉花作道別

日本本田車廠早前宣佈將於2021年賽季結束後退出F1賽事，結束車廠為期8年的F1活動。而在早前的土耳其Turkish Grand Prix，Red Bull Racing及Scuderia AlphaTauri就有這只此一次的特別拉花，記念和這拍檔一同勝利的多個經典時刻。亦讓在日本的本田車迷有機會向賽場上的戰車道別。

兩台Red Bull Racing RB16B分別由Max Verstappen及Sergio Pérez駕駛，以白色為主的拉花靈感來自經典本田RA 272，就是那由美國車手Richie Ginther在1965年Mexican Grand Prix贏得冠軍的戰車。至於AlphaTauri那邊由Pierre Gasly及角田裕毅駕駛的AT02，在尾翼上寫上「ありがとう(arigato)」，就是日文本田的意思。

Det hvide look til RB16B bilerne har taget inspiration fra fortiden © Getty Images/Red Bull Content Pool

遺撼未能在日本作賽

Red Bull和本田的合作關係由2018年開始，這日本單位為Red Bull Racing及AlphaTauri提供動力系統，當中Red Bull Racing取得13個冠軍，35個三甲席位，11次杆位。AlphaTauri亦於2020年亦在家鄉意大利取得難忘的勝利。

Red Bull Racing Honda CEO及車隊負責人Christian Horner說：「我們希望給日本車迷一個共同慶祝團隊在F1賽場合作取得大成功的機會。雖然暫時未能在主場鈴鹿賽場現身，但我們亦在Istanbul越洋向品牌及車迷致敬。而且很榮幸我們亦能取得重要的勝利。」

本田的Chief Officer for Brand and Communication Operations Koji Watanabe則說到：「本田的各位都因為日本站取消而非常失望，不過也明白及同意因為疫情原因而作出的決定。我們特別希望可以在鈴鹿賽道才道別，加上今季我們表現得極出色，很希望可以讓日本車迷親身看到。我們希望全球的本田車迷，尤其是日本的車迷，能感受到我們在這拉花中表達出的謝意。」

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