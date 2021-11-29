Red Bull Solo Q香港站冠軍「地上最暖男」：想證明自己能力

128位選手中脫穎而出 © Red Bull

128位選手中脫穎而出

「Red Bull Solo Q 1v1英雄聯盟聯賽」去年在全球吸引逾80,000人報名參賽，今年初次登陸香港，早前線上賽從128位參賽者決出最後16強，之後在11月7日總決賽中，「地上最暖男」先後淘汰「彼岸花千年她」、「tllaik2」、「古一marvel」等選手，再在決賽擊敗「千鶴千鶴千鶴千鶴」的「mearethegoodest」，直落三局擊敗對手封王。首局「地上最暖男」以凱特琳對「mearethegoodest」的厄薩斯，最後擊殺100隻小兵贏得第一局。之後「地上最暖男」用吶兒對「mearethegoodest」的賽勒斯，成功把握對手失誤反殺對手。到第三局「地上最暖男」再用吶兒，「mearethegoodest」則用悟空，再次把握對手失誤擊殺對手。

賽前和朋友特訓 © Red Bull

賽前和朋友特訓

玩了約8年《英雄聯盟》的Simon，中學時已經和朋友一起玩，發現多數時間自己比朋友表現好：「當時想，自己好像在這方面有能力，於是越玩越投入。」為了這個比賽，Simon進行了幾天特訓：「比賽前幾天和朋友不斷用不同英雄對抗，因為他們的實力幾高，有些技術比我更高，和他們特訓都學了很多。」

對於贏了比賽，他坦言「少少不可思義」：「未想過晉級會如此順利，因為我有一些朋友參加，他們的實力也和我差不多，不過有些人不小心被淘汰，沒有了這些強敵，那時候才覺得自己有機會贏。」而最後決賽的對手，原來也認識的：「雖然不太熟，但我和他是在同一隊業餘隊，有玩5v5比賽的，不過之前未對戰過。」

心態進化最重要

在香港很少這類比賽，Simon覺得很難得：「通常都是5v5，很少有1v1的比賽。雖然規模不及其他地區大，但整體感覺也不錯。」而致勝的除了技術，心態亦很重要：「心態上比較優勝，中學時自己很火爆，現在比較平穩。」玩1v1，用的英雄也有心得：「1v1沒有其他外界影響，專注對戰，會選一些壓制性高的英雄。我通常用兩隻英就是吶兒和凱特琳，凱特琳我平常比較少玩，多數用吶兒，但凱特琳很容易上手。凱特琳其中一隻最手長的英雄，比到對方壓力很大。吶兒比較冷門，很少人和同類對過戰，所以他們不太清楚吶兒的特點，對方會出現大意的情況。」

暫時只當打機是興趣

覺得自己有能力，有沒有想過加入電競選手行列？「很久之前有想過成為職業選手，但在香港是很困難。當電競選手要花很多時間，可能沒時間讀書，萬一我用了五年也打不出成績出來，但又過了自己的黃金時期，怕到時沒有學歷也很難找工作，最終打消念頭。」都是一些現實問題令他卻步：「現在這刻，還是當打機是興趣好一點。」

準備出發德國總決賽：對自己有信心 © Red Bull

準備出發德國總決賽：對自己有信心

作為香港勝出者，有機會在12月4日出席德國慕尼黑舉行的world final，集合來自全球各地區的合共20位頂級玩家。

說到遠赴德國，Simon說：「也考慮過到底去不去，因為我現在讀書，過去的時間也不是假期，要去德國就要請假。但最後覺得去德國比賽這機會很難得，因為就算下年再參賽，我也未必可以再贏到，所以最後都決定要去。」

對自己的能力有信心，不過也有點忐忑：「去德國參賽的目標，就是不要很快就被淘汰。有部份對手的實力我也了解，不過未必世界各地對手都知道。雖然有信心，因為自己平常打Ranking，對手水平也很高，我也發揮得也不錯。但另一方面都有點擔心，第一回合是三盤兩勝，如果發揮稍不穩定就可能被淘汰。

心情有點緊張，因為對手都是他們所屬地區的冠軍，水準全都很高。不過都盡量不給自己太大壓力，樂觀一點，當去一個旅行吧。」