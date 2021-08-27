賽前認識自己適合角色 《League of Legends》冠軍選手解構各種英雄

Red Bull Solo Q is back for 2021! © Timo Verdeil/Red Bull Content Pool

比賽已經在一些地區展開，今次就由冠軍選手出發，解構遊戲角色，看看你們適合當哪一種英雄？

Our tips for picking your champion in Red Bull Solo Q © Riot Games

Assassins

Zed、Yasuo、Le Blanc及Talon都屬這種英雄，迅速移動，先發制人擊潰對手。不過2020 EUNE International Qualifier勝出者及All-Stars歐洲代表Ravenno就表示這並非參戰Solo Q的好選擇：「因為很容易被力量型的對手打敗。」而USA Qualifier勝出者及All-Stars北美代表Dark Wings就說刺客也有他們的長處：「在level 3或6，他們多數有很強的all-ins。」至於2020 Irish National Solo Q勝出者Trevis則說刺客的最大問題是他們比較難操控wave。

Fighters/Bruisers

Irelia、Trydnamere、Pantheon及Riven就是這類型英雄，Ravenno覺得Fighters/Bruisers是Solo Q的最強級別。攻擊力較高但生命值較低，另一Solo Q勝出者Trevis亦同意，不過卻有Assassin同樣的弱點，如果Fighter在初期bad trade或被poked out，都很難可以翻身。

Marksmen

Caitlynn、Lucian及Kalista都是Marksmen，亦是Red Bull Solo Q的熱門角色。在對戰其他英雄時擁有auto-attack range的優勢。Ravenno覺得這是1v1第二最佳選擇，因為比較容易有一個好的開始，不過卻很容易在後期表現回落。因為Solo Q中玩家沒時間及金錢去製作mythic item，所以當其他英雄變強時，Marksmen就會相對弱化。

Mages

Orianna、Syndra及Ryze，首個EUW International Solo Q Qualifier勝出者Reptilezero說mana是Mage的最大弱點：「當Mages沒有mana後，便會進退失據。」Ravenno則形容Mages在1v1對戰時為劣化版本的Marksmen，防守能力和移動能力偏低，不過Mages卻有Marksmen缺少的all-in潛力，大多數Mages都會向著100 CS這勝利條件進發，不過一失手就可能導致慘敗。

Tanks

Maokai、Sion及Ornn在Solo Q都比較少見的英雄。雖然高防禦、高生命值，但Reptilezero說他從來不會在1v1賽中玩Tank，相對其他類型都較弱之餘，因為Solo Q沒有Jungler協助，所以他亦很少見有玩家在Solo Q用Tank。