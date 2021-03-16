五大原因 你不能錯過Red Bull Takeover虛擬跑步定向比賽

4月24日(星期六)舉行的Red Bull Takeover屬全新虛擬跑步定向比賽，比一般虛擬跑更好玩，有分隊、有Checkpoints、有計分，更有大家都愛的本地打卡位，將香港這「石屎森林」化成巨型遊樂場，玩盡我們熟悉的地方，開發更多打卡熱點。如果你還未報名，快看這五大原因，應該可以打動到你！

1.用競賽精神鍛鍊自己

用競賽精神鍛鍊自己 © RED BULL

運動員都會明白，尤其是業餘的我們，日常訓練總有懶散時，唯有用比賽提供大家訓練的動力。今次比賽要在三小時內用手機應用程式「District」儲分，期間每跑一公里均可賺取200分，當中亦有Checkpoints設有附加任務及獎勵分數，例如跑過標準Checkpoint可獲100分，到體能挑戰Checkpoint完成體能挑戰動作，以最快時間完成動作下數，順利完成後可獲300分，問答Checkpoint利用周圍環境解答選擇題，答對可獲300分，還有指定時間內抵達提升分數Checkpoint又可獲雙倍分數，完成隊長任務Checkpoint可獲1000分！重重挑戰就在眼前，比賽前怎可以馬虎訓練？一於今日開始重拾鬥志，以最佳狀態參戰！

2.開發打卡位 發掘香港秘景

開發打卡位 發掘香港秘景 © RED BULL

自從沒有旅遊這個選擇後，反而令大家咁踴躍發掘本地的好去處，無論鬧市、郊區都有獨特風景及地標，戶外做運動，行山、跑步遇上靚景拿出手機拍照打卡已成習慣。今次比賽中設置過百個虛擬Checkpoints，當中包括「instagrammable」打卡熱點，以及隱藏的街道位置，在比賽中發掘更多香港秘景。

3.自由度高沒束縛

自由度高沒束縛 © RED BULL

沒有特定賽道，參賽者可以在賽前48小時準備行程計劃，搶盡Checkpoints分數，亦可以自由自在地參賽，以行、跑公里分勝負。參賽者可以隨意選擇起步點，亦可以穿梭香港、九龍(參賽者在Checkpoints之間必須採用步行或跑步的形式，手機應用程式若偵測到其以步行以外的交通方式到達Checkpoint，將可限制參賽者獲取分數，甚至被取消比賽資格。唯一例外是可乘搭港鐵來往金鐘及尖沙咀之間，或乘搭渡海小輪橫越中環及尖沙咀)。無論你身在何處，都可以為隊伍出一分力！

4.選手包有記念價值

選手包有記念價值 © RED BULL

這一兩年為我們帶來很多特別體驗，相信在兩年前你都未必想像到會有這樣的虛擬跑吧？當中賽事的選手包，就成為我們珍貴的回憶部份。今次將於比賽前派發的選手包，包括有活動Tee、索繩袋、護腕、毛巾及Red Bull能量飲品。而且比賽結束後，勝出隊伍的成員，以及個人積分排名最高的參賽者，更可獲得精美獎品。

5.比虛擬跑更好玩

比虛擬跑更好玩 © RED BULL

一般虛擬跑只在限定時間內儲里數完成賽事便可，但今次賽事就有不同獎分方法，要奪取高分就要有勇有謀，賽前準備行程都去不同Checkpoints接受挑戰都夠玩味！而且Red Bull Takeover請來兩屆世界跳繩錦標賽冠軍何柱霆Timothy以及星級健身教練李婉芝Utah出任紅、藍隊隊長，參賽者報名時可以選擇加入其中一支隊伍，和朋友同隊拍住上又得，分隊對決亦得，而且比賽期間可透過應用程式查看最新成績，隨時變陣，靈活迎戰，夠排戰性！

精美選手包 © RED BULL

精美選手包 © RED BULL

精美選手包 © RED BULL

精美選手包 © RED BULL

精美選手包 © RED BULL

賽事資料

活動日期：2021年4月24日

時間：下午3時至下午6時

報名日期︰2021年3月1日至4月10日

地點：Checkpoints遍佈香港島及九龍，參賽者可自行選擇起點及終點。

費用：每位250港元