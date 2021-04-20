街頭健身教練參戰Red Bull Takeover 姜庭峰：要練好心肺功能

自2013年開始街頭健身，2015年首次參加香港舉辦的街頭健身比賽，2017年已經在本地賽事獲獎，之後更參力過街頭健身世界賽，現為街頭健身教練。雖然街頭健身也有虛擬比賽，但他直言未參加過：「街頭健身都有online比賽，都是做不同動作再拍片上傳，再對比分數，但我沒太大興趣參加。所以今次Red Bull Takeover是我參加的第一個虛擬比賽。」說到Red Bull Takeover，除了需要體能在checkpoint做不同動作、任務外，還需要跑得快跑得遠，「我比較少跑步，亦沒有參加過馬拉松，只玩過Spartan Race那些障礙賽，都知道Red Bull Takeover是跑步加體能的挑戰。我相信自己體能夠強，健身動作相信應該都沒問題，反而跑步比較弱，要重點訓練這方面。」上年也參加過，姜庭峰說在45分鐘內好像只跑了3K：「今年在3小時內，相信最少也要跑10K以上啦？」不過說到策略，姜庭峰說暫時未有：「主要練心肺功能，等待出不同checkpoint的路線圖再研究。」