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街頭健身教練參戰Red Bull Takeover 姜庭峰：要練好心肺功能
只要上網搜尋一下「人旗」、「空中踏步」這些動作，你就可以感受到街頭健身的魅力，勝在動作有型，寓訓練於娛樂。街頭健身教練姜庭峰今年將會挑戰Red Bull Takeover，滿身肌肉、體能超強的他卻表示自己要加強訓練：「因為很少做跑步這些帶氧運動，要練好心肺功能做準備。」
首次參加虛擬比賽 自信體能夠強
自2013年開始街頭健身，2015年首次參加香港舉辦的街頭健身比賽，2017年已經在本地賽事獲獎，之後更參力過街頭健身世界賽，現為街頭健身教練。雖然街頭健身也有虛擬比賽，但他直言未參加過：「街頭健身都有online比賽，都是做不同動作再拍片上傳，再對比分數，但我沒太大興趣參加。所以今次Red Bull Takeover是我參加的第一個虛擬比賽。」說到Red Bull Takeover，除了需要體能在checkpoint做不同動作、任務外，還需要跑得快跑得遠，「我比較少跑步，亦沒有參加過馬拉松，只玩過Spartan Race那些障礙賽，都知道Red Bull Takeover是跑步加體能的挑戰。我相信自己體能夠強，健身動作相信應該都沒問題，反而跑步比較弱，要重點訓練這方面。」上年也參加過，姜庭峰說在45分鐘內好像只跑了3K：「今年在3小時內，相信最少也要跑10K以上啦？」不過說到策略，姜庭峰說暫時未有：「主要練心肺功能，等待出不同checkpoint的路線圖再研究。」
街頭健身近年再爆人氣
之前健身室常常需要關閉，大家又好像更想在戶外運動，於是街頭健身人氣又再升。「其實在香港都興起了超過十年，不過上年健身室長時間關閉，更加多人接觸街頭健身。街頭健身的好處就是沒限制，最好找到單槓或雙槓，就算沒有，其實有個石壆，有一條橡筋帶，不用啞鈴，不需要太多器材都可以做到，例如倒立這些動作，有空間就可以做到。」和健身室做訓練相比呢？「街頭健身利用自身體重去訓練，健身室就可以調節不同重量，做不同器械。但街頭健身其實也可以增加負重或鍛鍊不同部份肌肉，只要改變動作的角度，作姿勢上的改變，或著上負重背心來增加難度便可。」
看到街頭健身的動作，好像難度很高，但姜庭峰只要意志堅定、肯做訓練不放棄，任何人都很大機會可以做到。「街頭健身又不一定比較難，因為都有相對比較容易的動作，基本入門例如可做掌上壓，配合引體上升等動作，作基本身體肌力訓練。至於引體踩樓梯或空中漫步，基本上做到到五至十下引體上升都已經可以試做，人旗就要一定技巧，要比較長期練習後才做到。」
入門找姜庭峰做街頭健身的，多數也有在健身室訓練的經驗：「8至9成找我學習街頭健身的，都有在健身室做健身，但他們覺得在室內健身有點悶，又沒甚麼突破，就想試試街頭健身，因為街頭健身除可以做不同動作帶來成功感外，還可以練到柔韌性。」如果完全沒經驗呢？「一般會先練體能，做引體上升、雙槓引體等動作，要有一定體能才可以做一些高階動作。」
說到入門動作，姜庭峰亦有推介：「當年我也是半自學，遇到一些前輩教路，再加上網看影片。入門基本可以做單槓引體上升，雙槓就做一些撐體、支撐動作，可以加強上身力量。例如可以試做L-Sit動作，雙手撐在雙槓上，之後提腿支撐著，個身體呈一個L形動作，可以訓練到手臂、膊頭、核心肌肉；或者Hollow Body，躺在地上，收腹收腰，同樣亦可以練到核心肌肉。力量變強後，就可以試做其他動作。」
至於訓練貼士，姜庭峰說要量力而為，而他自己則習慣會在訓練前喝提神飲品，如咖啡、Red Bull等：「因為做不少動作都要高度集中，精神很重要。」