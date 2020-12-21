名師教自製Red Bull特調聖誕特飲 留家過節DIY打造節日氣氛

假期留在家中，可能大家已經準備馬拉松式睇片睇電影，當然除了食物以外都少不了要有一杯特調飲品，聖誕嘛，總要過得特別一點，讓舌尖也感受到濃濃的節日氣氛。

假期留在家中，可能大家已經準備馬拉松式睇片睇電影，當然除了食物以外都少不了要有一杯特調飲品，聖誕嘛，總要過得特別一點，讓舌尖也感受到濃濃的節日氣氛。

假期留在家中，可能大家已經準備馬拉松式睇片睇電影，當然除了食物以外都少不了要有一杯特調飲品，聖誕嘛，總要過得特別一點，讓舌尖也感受到濃濃的節日氣氛。