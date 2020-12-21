名師教自製Red Bull特調聖誕特飲 留家過節DIY打造節日氣氛
今年聖誕新年有點特別，很多人都會選擇在家中慶祝，雖然少了點熱鬧氣氛，但Red Bull一樣可以將能量帶到家中。預先學定自製幾款Red Bull特調聖誕飲品，節日在家驚喜露兩手，與家人朋友元氣滿滿歡度佳節。
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假期留在家中，可能大家已經準備馬拉松式睇片睇電影，當然除了食物以外都少不了要有一杯特調飲品，聖誕嘛，總要過得特別一點，讓舌尖也感受到濃濃的節日氣氛。
Red Bull今次特別請來曾在本地多家著名餐廳、酒吧任職的調酒大師Farolito Gatmaitan推介三款Red Bull特調聖誕飲品，只需簡單的材料，再加上工具包括酒杯、毛巾、冰塊(預留部份作碎冰)、攪拌匙、刀、鉆板及鏨子，就可以留在家中自行製作，即使是「手殘」的也可以輕鬆駕馭，完成品無論外觀或味道都達專業級數，馬上跟住食譜為身邊至愛打造驚喜啦。
照顧到大家減少外出的需要，Red Bull 與網上購物平台LALA 香港百貨特別推出聖誕優惠套裝，助你輕鬆打點一切節日所需！詳情歡迎到平台了解更多https://www.lalahkstore.com/pages/lalahkstore-x-red-bull
Red Bull能量「莓莓」(Red Bull Cranberry TWIST)
Red Bull能量「莓莓」(Red Bull Cranberry TWIST)
材料：紅莓汁、Red Bull energy drink、新鮮紅莓或櫻桃(任擇其一)及薄荷葉
步驟：
1. 加冰
2. 加紅莓汁
3. 倒入Red Bull energy drink
4. 以紅莓及迷迭香作裝飾
Red Bull能量雪山 (Red Bull Energy Iceberg)
Red Bull能量雪山 (Red Bull Energy Iceberg)
材料：菠蘿汁、碎冰、Red Bull energy drink、利賓納及新鮮黑莓或藍莓
步驟：
1.將冰塊鏨碎
2.加入碎冰
3.加入菠蘿汁
4.加入Red Bull energy drink
5.加上一層利賓納
6.以黑莓或藍莓作裝飾
Red Bull森巴JAM JAM (Orange Red Bull Mojito)
Red Bull Mojito
材料：橘子果醬、新鮮青檸、新鮮薄荷葉及Red Bull Sugar Free
步驟：
1.加入一匙羹橘子果醬
2.加入新鮮薄荷葉
3.加入新鮮青檸
4.加冰再注滿Red Bull Sugar Free
5.以薄荷葉及青檸作裝飾
6.灑上糖霜加添聖誕氣氛