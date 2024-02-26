無論你對攀岩的狂熱程度有多少，在這Red Bull TV 的節目 《Reel Rock》 中呈現的人物、地點和成就都會讓你對螢幕上的畫面深深著迷。

這個節目已經推出多季，讓我們回顧一下這個節目的精彩片段，並看看為什麼它會讓你大開眼界。

01 微笑與戰鬥

23分鐘 Smile and fight Can big wall climber Natalia Grossman handle the pressure of defending her IFSC World Cup Champion title?

Natalia Grossman 在2021賽季取得了突破性的成績，她取得抱石世界盃的總冠軍，成為20年來首位贏得IFSC世界盃總冠軍的美國選手。2022年，她面臨著保衛她的頭銜的壓力。Grossman能否承受住衛冕的壓力？第九季《 Smil and Fight 》將為您揭曉答案。

02 你認識任何九歲的攀岩傳奇嗎？

21分鐘 Obe and Ashima A former child climbing star finds new purpose by coaching a nine-year-old bouldering prodigy.

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對於大多數九歲的孩子來說，攀爬的範疇可能是爬過公園或鄰居的圍欄。然而，對於 Ashima Shiraishi 來說，你可以在《Reel Rock》第一季中看到當時的她已經是世界上最優秀的女性攀岩者之一，而在幾年後的第三季中，你會被她的技巧所震撼，並對她的成就感到非常讚嘆。

03 追逐完美

20分鐘 The perfect season part 1 Janja Garnbret has been dominating the climbing competition scene. Can she complete the perfect season?

由 2016 年到 2018 年，斯洛文尼亞（Slovenia）的 Janja Garnbret 在攀登比賽場景中佔據主導地位，幾乎在她參加的每一屆世界杯或錦標賽中都取得金牌。在《Reel Rock》第七季中，我們將跟隨Garnbret，嘗試了解她創造歷史、追逐完美而不斷挑戰自己的故事及秘訣。

23分鐘 The perfect season part 2 Janja Garnbret has been dominating the climbing competition scene. Can she complete the perfect season?

04 岩石如藝術品

22分鐘 Born among boulders Follow as Swiss bouldering star Giuliano Cameroni explores the stunning boulders in his home region of Ticino.

Giuliano Cameroni 對岩石的看法與大多數人不同。對他來說，一塊巨大的花崗岩就是一個遊樂場，一個解謎遊戲，一件藝術品。在這一季中，我們跟隨這位瑞士攀岩者，歷時六年，探索在他家鄉提契諾（Ticino）那令人驚嘆的巨石，並攀登其中最困難亦最受人尊敬的巨石之一 - Off the Wagon，看完你將可能對岩石有著一個全新的看法。

05 攀岩者的假期與你的假期不同

21分鐘 Sleeping lion Big wall climbing legend Chris Sharma introduces his mega new project in Siurana, Spain: the Sleeping Lion.

傳奇攀登家Chris Sharma在他的職業生涯中遊走世界，攀登了地球上最困難的路線。如今，Sharma 的生活已經轉向了照顧孩子的成長，已沒有那麼活躍。然而，在2023年，他在西班牙西拉納的度假屋附近發現了一條新線路，距離只有一個半小時的路程。Sharma的挑戰心被喚醒，他發現自己再次著迷於攀登項目，所以他試圖攀登自己有史以來最困難的路線之一：一條名為「睡獅」（Sleeping Lion) 的9b+ 路線。

在《Reel Rock》中不但可看到 Sharma 的表現，在第一季中，他嘗試征服一個從玻璃般清晰的海水中升起的拱門狀巨石，這將讓你對愛琴海有全新的認識；而在第四季中的《 Above the Sea 》他首次攀登了El Bufador，以新角度重新一次欣賞西班牙馬約卡島（Mallorca）的海景。

16分鐘 Above the sea American rock climber Chris Sharma takes his first ascent at El Bufador on the island of Mallorca, Spain.

06 創造歷史

32分鐘 Rayu Sasha DiGiulian, Matilda Söderlund and Brette Harrington become the first all-female team to scale Rayu.

在第八季的開篇，攀岩精英 Sasha DiGiulian 和 Matilda Söderlund 與傳統攀岩專家 Brette Harrington 合作，嘗試自由攀登2,000英尺的高山岩石路線「雷雨」（Rayu）。

她們的目標是成為第一隊攀登5.14b大岩壁路線的全女性領隊團隊，這條扣人心弦的攀登路線一定會讓您坐立不安。

07 克服挫折

19分鐘 Cuddle part 1 Tommy Caldwell and Alex Honnold push their limits when they try to climb 17 alpine summits at high altitude.

著名的自由獨攀運動員 Alex Honnold 以《Free Solo》贏得奧斯卡的壯舉而聞名，他的影片讓人冒盡冷汗。但當他再次與 Tommy Caldwell 合作，攀登科羅拉多（Colorado mountains）山區的17座山峰時，又會發生了什麼事情呢？

在第八季的《 Cuddle 》part 1 & part 2 中，這群《Reel Rock》的常客不得不求助他人，以完成他們史詩式的冒險項目。別忘了先看看 Honnold 和Caldwell 先前付出的努力，在第二季他們攀登了在帕塔哥尼亞（Patagonia）的菲茨羅伊峰穿越路線（Fitz Roy Traverse），然後又在第六季中《 The Nose 》part 1 ,part 2 & part 3 中追逐的速度記錄。在第九季中，Honnold 將獨自一人在內華達州的紅石峽谷（Red Rock Canyon）嘗試最險峻的單次攀爬任務，這將可在《 The Hurt 》的上集和下集看到。

20分鐘 Reel Rock: Alex Honnold in Nevada Alex Honnold attempts his latest and most treacherous single-push solo mission in Red Rock Canyon, Nevada.

08 回歸基本

30分鐘 Barefoot Charles Barefoot Charles Albert is a minimalist who climbs boulders in Fontainebleau, France, and lives in a cave.

如果你曾經忘記帶攀岩鞋，試圖穿著普通運動鞋攀爬岩壁，你就知道擁有合適的鞋子有多重要。但想像一下赤腳攀爬的情景會是怎樣？這正是法國的 Charles Albert 在第八季中所做的事。更令人驚奇的是，他讓這看起來輕而易舉。

09 更大、更堅硬、更好

21分鐘 High and mighty part 1 Highball bouldering fuses difficult moves and dire consequences. But for the sport's elite, that's the draw.

抱石聽起來並不可怕，是吧？在第二季的《 High & Mighty 》part 1 & part 2 中觀看巨石抱石（Highball Bouldering） 運動員們將這項運動推至新高後，你可能會重新考慮抱石並不可怕這個想法。他們只依靠幾個學校體育館的墊和推動人類能力極限的決心。

當你的心跳平息下來，並理解了「無墜落區域」的概念後，你將能在《Reel Rock》第六季的兩集名為《 The High Road 》part 1 & part 2中看到Nina Willams如何面對著攀岩史上一些最艱難的問題。

10 發現渡渡鳥並未滅絕

19分鐘 Dodo's Delight part 1 Set sail on an Arctic adventure with a group of musical mountaineers and their ship, Dodo's Delight.

20分鐘 Dodo's Delight part 2 The Dodo's Delight is off to explore the untapped climbs of the Arctic, but it's not all smooth sailing ahead.

11 超越心理障礙

19分鐘 This is Beth An intimate look beneath the success of legendary climber Beth Rodden, diving into her struggles and transformation.

Beth Rodden是美國史上偉大的女性攀登家之一，她征服了世界上一些最難的攀登路線。儘管取得了這些成就，要知道她也經歷過許多低谷時刻。在第八季的《 This is Beth 》中，Rodden帶領我們回顧她的職業生涯，這段生涯充滿了自我毀滅行為，並經反思後，終於能夠接受自己的身體的過程。