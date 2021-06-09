每日唔洗10分鐘 四星期跳繩一萬次課表公開！世界跳繩冠軍Timothy私人醒你貼士

小試牛刀！跑手、拳手齊挑戰跳繩250下
SKIP TO FIT活動進行得如火如荼，目前跳繩者已合力「躍」香港海岸線一周，距離活動結束約有一個月，按照訓練計劃就有充足時間「Roads to 10,000」，成為繞港的一份子，根據課表，第一日需要跳250次，但跳250次要花多少時間，外行人難以預計，所以邀來3個界別代表以最快速度跳250次，讓大家感受繩速！
練跳繩有利跑步訓練
首先是跑步專頁漫跑達人的編輯Ryan，繩齡約1年，他說︰「我學習的跑法叫Pose Method，重點是用大腿後側的膕繩肌發力抽起腿部，與跳繩的發力相似，所以教練要我們跑繩練跑姿」，跳繩有利跑步，也是雨天鍛練心肺功能的好選擇，他近年先學懂跳繩，現在用1分55秒就完成250次，可見跳繩並不困難。
接下來是職業拳手兼教練Lennon，跳繩是拳手必修科，有助鍛煉身體協調、節奏感和步法等，所以他繩齡與拳齡一樣是8年，「為增強訓練效果，我會混入變速跳、交叉擺繩、空中連續擺繩兩次或單腳跳等，每組跳3分鐘，休有1分鐘再跳第2組，每次跳3至5組」，沒有奇蹟，只有累積，他用1分19秒就跳完250次，有經驗的跳繩者不妨視這個時間為參考指標，挑戰一下自己。
世界跳繩冠軍Timothy私人醒貼士
最後是世界跳繩冠軍Timothy，每周練3至4天，每次3小時，聽住不同拍子的音樂熱身30分鐘，熱身完成已跳了近2000次。他提醒新手不要用上臂發力，「跳繩要把手放在腰至股側，並擺動前臂和手腕，如果用了上臂和背脊發力就會跳得特別辛苦，很快感到疲倦」，也提醒大家要注意繩長，腳踩住繩，長度腹與胸之間為之適合。Timothy繩速當然是眾人之冠，但有幾快呢？以下短片就有答案了！
「Roads to 10,000」練成一萬下跳繩訓練課表公開！
3名跑繩者不用2分鐘就完成第一天功課，而且按照訓練計劃，每星期跳5或6天， 每天不多於600次，4周就能「Roads to 10,000」，可見坐言起行，每天跳數分鐘就能參與圍繞香港海岸線，「躍」過香港的壯舉！
|WEEK 1
|(Total: 1700 Jumps)
|DAY 1
|250 Jumps
|DAY 2
|250 Jumps
|DAY 3
|350 Jumps
|DAY 4
|Rest!
|DAY 5
|400 Jumps
|DAY 6
|450 Jumps
|DAY 7
|Rest!
|WEEK
|(Total: 2200 Jumps)
|DAY 1
|400 Jumps
|DAY 2
|400 Jumps
|DAY 3
|450 Jumps
|DAY 4
|Rest!
|DAY 5
|450 Jumps
|DAY 6
|500 Jumps
|DAY 7
|Rest!
|WEEK 3
|(Total: 2700 Jumps)
|DAY 1
|500 Jumps
|DAY 2
|500 Jumps
|DAY 3
|550 Jumps
|DAY 4
|Rest!
|DAY 5
|550 Jumps
|DAY 6
|600 Jumps
|DAY 7
|Rest!
|WEEK 4
|(Total: 3400 Jumps)
|DAY 1
|600 Jumps
|DAY 2
|500 Jumps
|DAY 3
|600 Jumps
|DAY 4
|Rest!
|DAY 5
|600 Jumps
|DAY 6
|500 Jumps
|DAY 7
|600 Jumps
仲等？宜家跳繩仲有獎送！
方法一︰AR空氣跳繩遊戲
- 登上活動網頁: http://www.redbull.hk/skiptofit 開啟遊戲
- 開始空氣跳繩，完成的跳繩下數會計算在283,000的目標內
- 分享成績，頭200位參加AR空氣跳繩遊戲的玩家即刻會贏得禮品
方法二︰利用SmartRope App參加 （有Tangram智能繩的玩家）
- 下載SmartRope App
- 於SmartRope App上參加活動
- 開始跳繩，App上的跳繩下數會自動計算在283,000的目標內
- 頭200位跳繩達1,000下及頭３位排行榜上跳繩數字最高的玩家立即贏得禮品
活動截止日期：7月6日