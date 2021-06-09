每日唔洗10分鐘 四星期跳繩一萬次課表公開！世界跳繩冠軍Timothy私人醒你貼士

進行得如火如荼，目前跳繩者已合力「躍」香港海岸線一周，距離活動結束約有一個月，按照訓練計劃就有充足時間「Roads to 10,000」，成為繞港的一份子，根據課表，第一日需要跳250次，但跳250次要花多少時間，外行人難以預計，所以邀來3個界別代表以最快速度跳250次，讓大家感受繩速！

首先是跑步專頁漫跑達人的編輯Ryan，繩齡約1年，他說︰「我學習的跑法叫Pose Method，重點是用大腿後側的膕繩肌發力抽起腿部，與跳繩的發力相似，所以教練要我們跑繩練跑姿」，跳繩有利跑步，也是雨天鍛練心肺功能的好選擇，他近年先學懂跳繩，現在用1分55秒就完成250次，可見跳繩並不困難。

首先是跑步專頁漫跑達人的編輯Ryan，繩齡約1年，他說︰「我學習的跑法叫Pose Method，重點是用大腿後側的膕繩肌發力抽起腿部，與跳繩的發力相似，所以教練要我們跑繩練跑姿」，跳繩有利跑步，也是雨天鍛練心肺功能的好選擇，他近年先學懂跳繩，現在用1分55秒就完成250次，可見跳繩並不困難。

首先是跑步專頁漫跑達人的編輯Ryan，繩齡約1年，他說︰「我學習的跑法叫Pose Method，重點是用大腿後側的膕繩肌發力抽起腿部，與跳繩的發力相似，所以教練要我們跑繩練跑姿」，跳繩有利跑步，也是雨天鍛練心肺功能的好選擇，他近年先學懂跳繩，現在用1分55秒就完成250次，可見跳繩並不困難。

接下來是職業拳手兼教練Lennon，跳繩是拳手必修科，有助鍛煉身體協調、節奏感和步法等，所以他繩齡與拳齡一樣是8年，「為增強訓練效果，我會混入變速跳、交叉擺繩、空中連續擺繩兩次或單腳跳等，每組跳3分鐘，休有1分鐘再跳第2組，每次跳3至5組」，沒有奇蹟，只有累積，他用1分19秒就跳完250次，有經驗的跳繩者不妨視這個時間為參考指標，挑戰一下自己。

接下來是職業拳手兼教練Lennon，跳繩是拳手必修科，有助鍛煉身體協調、節奏感和步法等，所以他繩齡與拳齡一樣是8年，「為增強訓練效果，我會混入變速跳、交叉擺繩、空中連續擺繩兩次或單腳跳等，每組跳3分鐘，休有1分鐘再跳第2組，每次跳3至5組」，沒有奇蹟，只有累積，他用1分19秒就跳完250次，有經驗的跳繩者不妨視這個時間為參考指標，挑戰一下自己。

接下來是職業拳手兼教練Lennon，跳繩是拳手必修科，有助鍛煉身體協調、節奏感和步法等，所以他繩齡與拳齡一樣是8年，「為增強訓練效果，我會混入變速跳、交叉擺繩、空中連續擺繩兩次或單腳跳等，每組跳3分鐘，休有1分鐘再跳第2組，每次跳3至5組」，沒有奇蹟，只有累積，他用1分19秒就跳完250次，有經驗的跳繩者不妨視這個時間為參考指標，挑戰一下自己。