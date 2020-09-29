F1 一級方程式

俄羅斯格蘭披治：今場阿二當贏

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有些事，恐怕一時三刻也改變不了，那怎辦？盡做囉。
作者 陳恩能發佈於
咸美頓在俄羅斯站排頭位起步。不過，由於恐怕於起步後入首個迫力點（Turn 2）前那八九一米的大直路被超越，他因而在出場圈時取巧，於非指定區域兩次練習起步，嘗試更真實地感受待會於起步格所需的抓地力。因此，他被罰兩個五秒。取巧。別有用心。堅決反對。抵罰。後果自負。不過，也算是盡做。
Daniil Kvyat of Scuderia AlphaTauri AT01 Honda on track during the F1 Grand Prix of Russia at Sochi Autodrom on September 27, 2020 in Sochi, Russia.
Daniil Kvyat finished strongly in front of his home home fans in Sochi
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回到現實，當「咸爺」保住頭位，保達斯也只能盡做。他在 Turn 2幾乎「外檔邦」上身，成功外檔扒頭。賽後，他說在 T2 有隻巨蜂（a massive bee）撞中其頭盔護鏡（visor），令他 "couldn't really see when I should brake, so that's why I went too deep” 。那 bee 就像是《變形金剛》Bumblebee，變身撞落 visor的話，實在足以黑咗一個點。甚麼點？視點 —— 一個看到迫力點（brake point）的視點。認真的，真會看不到。唔準笑。雖然好笑。
至於韋少，其工程師 Gianpiero Lambiase 跟他說「你直路輸〇點六（秒）」，韋少回「我都係自己做自己嘢」。為何差這麼遠？索契是本田引擎傳統死穴之一，他們在這場差不夠電，導致未跑到直路尾，已經用完那來自 ERS 的一六〇匹額外馬力。所以韋少只能：盡做囉。
Pierre Gasly Scuderia AlphaTauri AT01 Honda on track during the F1 Grand Prix of Russia at Sochi Autodrom on September 27, 2020 in Sochi, Russia.
Pierre Gasly fought hard to get into the points
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