俄羅斯格蘭披治：今場阿二當贏
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有些事，恐怕一時三刻也改變不了，那怎辦？盡做囉。
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咸美頓在俄羅斯站排頭位起步。不過，由於恐怕於起步後入首個迫力點（Turn 2）前那八九一米的大直路被超越，他因而在出場圈時取巧，於非指定區域兩次練習起步，嘗試更真實地感受待會於起步格所需的抓地力。因此，他被罰兩個五秒。取巧。別有用心。堅決反對。抵罰。後果自負。不過，也算是盡做。
回到現實，當「咸爺」保住頭位，保達斯也只能盡做。他在 Turn 2幾乎「外檔邦」上身，成功外檔扒頭。賽後，他說在 T2 有隻巨蜂（a massive bee）撞中其頭盔護鏡（visor），令他 "couldn't really see when I should brake, so that's why I went too deep” 。那 bee 就像是《變形金剛》Bumblebee，變身撞落 visor的話，實在足以黑咗一個點。甚麼點？視點 —— 一個看到迫力點（brake point）的視點。認真的，真會看不到。唔準笑。雖然好笑。
至於韋少，其工程師 Gianpiero Lambiase 跟他說「你直路輸〇點六（秒）」，韋少回「我都係自己做自己嘢」。為何差這麼遠？索契是本田引擎傳統死穴之一，他們在這場差不夠電，導致未跑到直路尾，已經用完那來自 ERS 的一六〇匹額外馬力。所以韋少只能：盡做囉。