俄羅斯格蘭披治：今場阿二當贏

Daniil Kvyat finished strongly in front of his home home fans in Sochi

回到現實,當「咸爺」保住頭位,保達斯也只能盡做。他在 Turn 2幾乎「外檔邦」上身,成功外檔扒頭。賽後,他說在 T2 有隻巨蜂(a massive bee)撞中其頭盔護鏡(visor),令他 "couldn't really see when I should brake, so that's why I went too deep” 。那 bee 就像是《變形金剛》Bumblebee,變身撞落 visor的話,實在足以黑咗一個點。甚麼點?視點 —— 一個看到迫力點(brake point)的視點。認真的,真會看不到。唔準笑。雖然好笑。