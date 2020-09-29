俄羅斯格蘭披治：今場阿二當贏

咸美頓在俄羅斯站排頭位起步。不過，由於恐怕於起步後入首個迫力點（Turn 2）前那八九一米的大直路被超越，他因而在出場圈時取巧，於非指定區域兩次練習起步，嘗試更真實地感受待會於起步格所需的抓地力。因此，他被罰兩個五秒。取巧。別有用心。堅決反對。抵罰。後果自負。不過，也算是盡做。

咸美頓在俄羅斯站排頭位起步。不過，由於恐怕於起步後入首個迫力點（Turn 2）前那八九一米的大直路被超越，他因而在出場圈時取巧，於非指定區域兩次練習起步，嘗試更真實地感受待會於起步格所需的抓地力。因此，他被罰兩個五秒。取巧。別有用心。堅決反對。抵罰。後果自負。不過，也算是盡做。

咸美頓在俄羅斯站排頭位起步。不過，由於恐怕於起步後入首個迫力點（Turn 2）前那八九一米的大直路被超越，他因而在出場圈時取巧，於非指定區域兩次練習起步，嘗試更真實地感受待會於起步格所需的抓地力。因此，他被罰兩個五秒。取巧。別有用心。堅決反對。抵罰。後果自負。不過，也算是盡做。

回到現實，當「咸爺」保住頭位，保達斯也只能盡做。他在 Turn 2幾乎「外檔邦」上身，成功外檔扒頭。賽後，他說在 T2 有隻巨蜂（a massive bee）撞中其頭盔護鏡（visor），令他 "couldn't really see when I should brake, so that's why I went too deep” 。那 bee 就像是《變形金剛》Bumblebee，變身撞落 visor的話，實在足以黑咗一個點。甚麼點？視點 —— 一個看到迫力點（brake point）的視點。認真的，真會看不到。唔準笑。雖然好笑。

回到現實，當「咸爺」保住頭位，保達斯也只能盡做。他在 Turn 2幾乎「外檔邦」上身，成功外檔扒頭。賽後，他說在 T2 有隻巨蜂（a massive bee）撞中其頭盔護鏡（visor），令他 "couldn't really see when I should brake, so that's why I went too deep” 。那 bee 就像是《變形金剛》Bumblebee，變身撞落 visor的話，實在足以黑咗一個點。甚麼點？視點 —— 一個看到迫力點（brake point）的視點。認真的，真會看不到。唔準笑。雖然好笑。

回到現實，當「咸爺」保住頭位，保達斯也只能盡做。他在 Turn 2幾乎「外檔邦」上身，成功外檔扒頭。賽後，他說在 T2 有隻巨蜂（a massive bee）撞中其頭盔護鏡（visor），令他 "couldn't really see when I should brake, so that's why I went too deep” 。那 bee 就像是《變形金剛》Bumblebee，變身撞落 visor的話，實在足以黑咗一個點。甚麼點？視點 —— 一個看到迫力點（brake point）的視點。認真的，真會看不到。唔準笑。雖然好笑。