奧運冠軍小林陵侑創造歷史性一跳：291米遠距離跳躍震撼世界！

從未有過像小林陵侑這樣的跳台滑雪運動員。他安靜又有哲學思維、野心勃勃又饑渴求知，這位八幡平市人其實已經可以退休，成為有史以來最出色的跳台滑雪運動員之一。

但他沒有選擇退休，因為他渴望更多：小林陵侑在冰島特別設計的天然斜坡起跳，於今年4月24日創造了有史以來最遠的滑雪跳躍記錄。

小林陵侑優雅地在空中飛行了大約10秒鐘，最終在距起跳點291米處成功降落，打破了飛行滑雪和跳台滑雪世界紀錄37.5米。之前的紀錄由奧地利運動員Stefan Kraft 創造，為253.5米。這位年輕的運動員當時的目標是跳出300米。觀看下面的影片，以欣賞小林陵侑創造的驚人世界紀錄。

這是一個其他運動員都不曾考慮過的體育壯舉，這也讓跳台滑雪和體育界的傳奇人物們為之慶祝，慶祝這項在艱難條件下達成的驚人成就。

「很難用言語來形容這種感覺。這是我的夢想成真。」這位創下史上新紀錄保持者說道：「而這次經歷將提升我的職業生涯，這個紀錄將成為我未來的力量來源。」

「去年九月，當我第一次來到這個地方時，我只看到一塊岩石。當時很難想象這個地方被雪覆蓋的樣子，但我知道這個地方有著完美的自然斜坡。我不能想像有比這更好的跳台滑雪坡道了。這是一次非凡的經歷。」

小林陵侑的跳躍軌跡 © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

完成這次跳躍後，小林陵侑在已經令人目瞪口呆的職業生涯上再創新高。讓我們快速回顧一下:

小林陵侑從小開始接觸跳台滑雪，很快就加入了日本的 Team Tsuchiya 滑雪隊，並在2015-16賽季於世界舞台首次亮相。

短短幾年後，他在2018-19賽季的世界盃賽場上留下了深刻印記，他在所有項目中總共獲得13個世界盃冠軍，並在該賽季包攬了所有六個可能得到的冠軍名銜：總冠軍、滑雪飛行賽冠軍、Four Hills Tournament冠軍,、Raw Air冠軍、Planica7冠軍 和 Willingen Five冠軍。

小林陵侑不斷實現自己的目標，並設下新目標。 © Predrag Vuckovic/Red Bull Content Pool

2019年，他在Four Hills Tournament 上的勝利是歷史性的一刻，因為小林陵侑是歷史上第三位在此賽事中全勝的選手，他說：「這成就讓他獲得了很多自信」。

他繼續說：「能夠獲得Four Hills 冠軍是一種榮譽。那也是所謂的 "完滿勝利"，我很高興能夠做到這一點」。

而他在2021-22賽季再次回歸奪得更多榮譽，他在Four Hills奪得大滿貫，並在2022-23賽季再次實現此壯舉，成為歷史上第六位三次獲得 Four Hills 滑雪跳躍賽冠軍的男運動員。

其他人也許會考慮退休，但對於小林陵侑來說，他對這項運動的熱愛就如他說：「這就是我的生命，這樣的感覺是非常好的事。」

當談到完成 "小林陵侑計畫" 所需的專注和集中力時，小林陵侑表示這全在於心智。

他說：「我並不會去注意周圍發生的事情，我只專注於自己的表現。除了堅持下去，別無選擇。即使我感到擔心，我也別無選擇。」

不可思議的成就 © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool

由於他渴望將自己在此運動推向新的高度，亦專注於成為最好的自己，而同時能冷靜地應對任何意外結果。「我能夠靈活地適應不同的情況，所以在過去4、5個賽季裡一直處於頂峰」。而他說：「這是很困難的事，因為大部分時候，你必須做出最好的表現，否則你就無法獲勝。」

至於接下來會怎樣，小林陵侑表示：「我知道300米是我設定的目標，我很想再次挑戰。」

現在來慶祝有史以來最出色的跳台滑雪運動員， 這位小林陵侑在令人驚嘆的"小林陵侑計劃" 的推動下，正逐步登上世界之巔。