F1 Sakhir 格蘭披治：今日只談角田裕毅

明年，角田極有可能升班 F1 到金牛（AlphaTauri），與已續約、曾為日本超級方程式總亞軍的 Pierre-san（Pierre Gasly）成為隊友。如果成事，明年 F1 將有兩位1999年出世的舒麥加之子米克與馬斯本（Nikita Mazepin），以及角田裕毅3位 F2 畢業生。去年，F1 有前屆 F2 總冠、亞、季軍登陸。加上陸仔、韋少、辛斯仔等，F1 新生代很明顯已經育成。

明年，角田極有可能升班 F1 到金牛（AlphaTauri），與已續約、曾為日本超級方程式總亞軍的 Pierre-san（Pierre Gasly）成為隊友。如果成事，明年 F1 將有兩位1999年出世的舒麥加之子米克與馬斯本（Nikita Mazepin），以及角田裕毅3位 F2 畢業生。去年，F1 有前屆 F2 總冠、亞、季軍登陸。加上陸仔、韋少、辛斯仔等，F1 新生代很明顯已經育成。

明年，角田極有可能升班 F1 到金牛（AlphaTauri），與已續約、曾為日本超級方程式總亞軍的 Pierre-san（Pierre Gasly）成為隊友。如果成事，明年 F1 將有兩位1999年出世的舒麥加之子米克與馬斯本（Nikita Mazepin），以及角田裕毅3位 F2 畢業生。去年，F1 有前屆 F2 總冠、亞、季軍登陸。加上陸仔、韋少、辛斯仔等，F1 新生代很明顯已經育成。

2016年，角田畢業於本田的鈴鹿賽車場賽車學校，並被本田 Formula Dream 計劃錄取。2017年，他才開始鬥全季方程式賽車，同年他贏得日本 F4 錦標賽總季軍。2018年，成為日本 F4 總冠軍。2019年，角田升班 F3（FIA 國際 F3 錦標賽）並同時成為 Red Bull 青訓車手。升班 F3 後的 Yuki-san 並一帆風順，首7場比賽只有兩次前十。不過，他在後半季爆發，然後連續7場取分，更奪得分站冠、亞、季軍各一次，奠定今年升班 F2的基礎，效力由 Red Bull 贊助的 Carlin 車隊。

2016年，角田畢業於本田的鈴鹿賽車場賽車學校，並被本田 Formula Dream 計劃錄取。2017年，他才開始鬥全季方程式賽車，同年他贏得日本 F4 錦標賽總季軍。2018年，成為日本 F4 總冠軍。2019年，角田升班 F3（FIA 國際 F3 錦標賽）並同時成為 Red Bull 青訓車手。升班 F3 後的 Yuki-san 並一帆風順，首7場比賽只有兩次前十。不過，他在後半季爆發，然後連續7場取分，更奪得分站冠、亞、季軍各一次，奠定今年升班 F2的基礎，效力由 Red Bull 贊助的 Carlin 車隊。

2016年，角田畢業於本田的鈴鹿賽車場賽車學校，並被本田 Formula Dream 計劃錄取。2017年，他才開始鬥全季方程式賽車，同年他贏得日本 F4 錦標賽總季軍。2018年，成為日本 F4 總冠軍。2019年，角田升班 F3（FIA 國際 F3 錦標賽）並同時成為 Red Bull 青訓車手。升班 F3 後的 Yuki-san 並一帆風順，首7場比賽只有兩次前十。不過，他在後半季爆發，然後連續7場取分，更奪得分站冠、亞、季軍各一次，奠定今年升班 F2的基礎，效力由 Red Bull 贊助的 Carlin 車隊。

今年 F2，角田24場7次前三、四排頭位並贏3場冠軍，最後僅以15分之差敗給總冠軍的二年生 —— 米克舒麥加，以及一分之差敗給也是二年生的法拉利青訓車手 —— 艾洛（Callum Ilott），位列總季軍。成績重要，但過程同樣重要，特別是看初級方程式。

今年 F2，角田24場7次前三、四排頭位並贏3場冠軍，最後僅以15分之差敗給總冠軍的二年生 —— 米克舒麥加，以及一分之差敗給也是二年生的法拉利青訓車手 —— 艾洛（Callum Ilott），位列總季軍。成績重要，但過程同樣重要，特別是看初級方程式。

今年 F2，角田24場7次前三、四排頭位並贏3場冠軍，最後僅以15分之差敗給總冠軍的二年生 —— 米克舒麥加，以及一分之差敗給也是二年生的法拉利青訓車手 —— 艾洛（Callum Ilott），位列總季軍。成績重要，但過程同樣重要，特別是看初級方程式。