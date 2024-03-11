F1沙特專欄：Checo今季願當二佬？

墨西哥人Checo於巴林排位第五，結果亞軍。沙特呢？排第三起步，最後又是亞軍。F1常言道：第二即係第一個輸。因此，Checo怎會願意做「二佬」呢？

Race winner - Max Verstappen (R2), Second placed - Sergio Perez (L2) © Clive Rose/Getty Images

是的。F1世界競爭激烈，從車手角度看來，最忌諱之一就是長期敗給隊友。除非爸爸有支F1車隊，否則孩子生性絕不足夠。為甚麼？因為長期淪為隔壁車房敗部的車手，總不能成為世界冠軍巴。這純屬數學上的不可能。

有趣的是，不同車隊有不同的數學算法。

一般來說，車隊要走大躍進的捷徑，最好就是聘請兩位實力接近的車手。獲取兩組穩健且強大的數據，繼而加速推進戰車研發。例如：近年大部份車隊如法拉利、平治、麥拿侖、RB、Haas、Alpine等、其兩車房實力均旗鼓相當。然而，車隊於特定時空並不需要兩位能匹敵的隊友。為甚麼？因這反而帶來無謂風險。

如車隊已炮製出超快的「外太空飛船」、又有一位有效的領軍車手，那何需二虎入一山呢？何必搬猶如石頭的不確定性及內戰風險砸自己腳呢？讓車隊失分、失位、失獎金呢？目前Red Bull 如是，上代平治及從前舒密加年代的法拉利亦然。

「二佬」是車隊於特定時空需要的角色。時空一可以是「外太空飛船」，時空二可能是財政考慮，時空三或是家屬關係且位列第五後無顧之憂。

Second placed Sergio Perez at F1 Grand Prix of Saudi Arabi 2024 © Mark Thompson/Getty Images

回到外太空飛船的二佬角色。你不做，總有人做。車手亦明白。難到曾在平治待五年的Valtteri Bottas，真的想每年續一年約嗎？他又為何願意呢？

弔詭的是，那正正因為外太空飛船的「二佬」就是一圓世界冠軍夢的最佳位置。能否逆權侵佔世一是後話、在2025年合約未到手前，Checo今季自然願當二佬。可惜嗎？絕不可惜。

因為以用秒錶說話，他實際上就是二佬：Checo自認對新車RB20未「super comfortable」，即過彎時需思前想後、人車未合一。他春測適應新車仍然比Max Verstappen慢，兩場共六節練習的輕油及重油pacing均比隊友差0.2至0.5秒不等，兩場排位亦輸給隊友等都是事實。等到Checo適應時，Max理應人車更合一，RB20亦已更新（除非無）。

Sergio Perez driving Oracle Red Bull Racing RB20 © Mark Thompson/Getty Images

再次面對劣勢，Checo現階段似乎選擇「策略性退卻」——專注改善自己排位、加快自己適應新車及未來upgrade的所需時間、確保自己每場至少亞軍。可惜？這叫能屈能伸。