Scuderia AlphaTauri為F1新時代而設的時尚賽車AT03

作為F1賽道上最耀眼車隊，Scuderia AlphaTauri可說是進入光輝時刻，於2021年獲得車隊有史以來最高分數並排名第六後，來自意大利法恩紮的他們希望以賽車、車手及專業知識在賽道上帶來一場震撼人心的賽事。

大獎賽冠軍Pierre Gasly變得更強大， 2021年是他至今為止表現最好的賽季，他不斷得分，在阿塞拜疆獲得第三名更讓他登上領獎台。這位身穿經典奶油白色套裝的法國車手在發布會上表示：「AT03與我們的賽車服相得益彰。」

規則徹底地變化預告著F1將進入新時代，賽車由頭到尾重新設計，車隊之間的競爭變得激烈，比賽過程變得更精彩：「跟2021年相比，外觀和設計方面明顯有巨大變化。團隊必須根據這些新規定由頭開始，將會是一個大考驗。」

Scuderia AlphaTauri設計的最新賽車AT03 © Daniele Molineris/Red Bull Content Pool

測試於2月 23日在西班牙巴塞羅那開始，這將會是AT03首次跟來自Oracle Red Bull Racing、梅賽德斯、法拉利、邁凱輪、雷諾和阿斯頓馬丁的賽車共享賽道。 「一旦我們開始測試AT03，我們可以更深入了解自己的競爭力及新賽季的可能性，」Gasly補充道：「很明顯在過去兩三年間，我一直在為 AlphaTauri進步，個人而言我想繼續推動車隊前進，不斷取得更好成績，將他們推到前列。」

一張熟悉的面孔在車庫另一方等待著這位法國車手，正正是Gasly的隊友角田裕毅。角田在巴林上演了一場令人印象深刻的「處男騷」，更以個人最佳戰績結束過去一個賽季，角田正以一年的F1經驗做基礎，熟悉車隊加可有助他在2022年為 Scuderia取得更多分數。

對於新賽季，角田早就迫不及待：「我期待可以見到更多超車，今年賽車旨在增加超車機會，並為後面的賽車提供更幹凈空氣。這對觀眾來說感官會更震撼，對我們來說，在比賽中進行更多戰鬥及更近距離角逐亦很刺激。」

在新車發布會上，他揀了一件3D針織襯衫及褲子，令他在汽車發布會上完美呈現出輕鬆街頭風格，他補充：「我很高興可以加入AlphaTauri時尚團隊」。

介紹Scuderia AlphaTauri AT03 © Protesa/Red Bull Content Pool 我們一定會在新賽季有強勢表現。 Franz Tost – Scuderia AlphaTauri Team Principal

根據車隊負責人Franz Tost所講，車手和車隊的連續性意味著AlphaTauri 將會非常適合F1新時代：「我預計這輛車會很快，因為我們有強大的團隊，我們在機械和空氣動力學方面花了很多功夫，我們有兩位出色車手，有的經驗豐富Pierre Gasly，而角田亦已經第二年，所以我期待他有出色的表現。我們一定會在新賽季有強勢表現。

對於負責設計和制造AT03的技術總監 Jody Egginton來說，新規定是一項挑戰，他需要依靠自己的世界頂級工程師、機械師和車手組成的團隊齊心協力：「新的空氣動力學規則對所有車隊都帶來挑戰，這是一個非常有趣的練習，賽車概念及新規例跟以往大不同。」

「直到我們真正做到，我們才會認知現在所處的位置，但由我們投入的工作來看，我們似乎已經找到一些更好的發展方向，希望這能讓我們在本賽季處於有利位置。」