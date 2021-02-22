Pierre Gasly 與 Yuki Tsunoda 矚目登場 演繹全新F1時尚

Scuderia AlphaTauri車隊展示了2021年的全新時尚制服，及公開Red Bull 2021年秋冬高級時裝品牌 AlphaTauri 的主要造型，為F1新賽季注入時尚品味。

繼AlphaTauri車隊在第1季取得大成功後，這支意大利車隊希望在2021年的超級競賽中作出更大挑戰，兩位年輕車手的定位亦很明確，Gasly擔任首席車手，這位25歲年輕車手於2017年在其前身Scuderia Toro Rosso車隊首次亮相F1後，贏得兩次登上F1頒獎台的佳績。於2020年的賽事，Gasly更在蒙扎賽道贏得其職涯首個分站冠軍，也為其新命名的車隊取得決定性一刻。

至於20歲的Tsunoda是於2014年首位參加F1比賽的日本車手，他的晉升速度驚人，從2018年贏得F4日本錦標賽後，於2020 FIA F2錦標賽更獲得第3名，現時已進入頂級賽事的殿堂。他學習神速，加上Gasly的經驗，車隊對他寄予厚望。

車隊總裁Franz Tost表示：「2021年決定選擇Pierre和Yuki的原因，是因為Scuderia AlphaTauri的理念一直希望為Red Bull Junior Team才華橫溢的年輕車手提供晉升F1的跳板，並對他們進行教育，這就是Yuki得到機會的原因。Pierre在Yuki的身邊，我們有一位經驗豐富的車手可以幫助我們的日本新秀成長得更快，同時我們亦追求更好成績。我認為他們是實現我們這兩個目標的最佳拍檔，也相信這將會是一個正確的決定。」

2020年Scuderia AlphaTauri在F1贏得「最佳服裝」的稱許，車隊全新啞光藍白服裝令車手們在時尚活動上成為焦點，而2021年的全新隊服亦預計會在3月12日的巴林季前測試中亮相。這場測試是前所未有23場正賽行程的先驅，為了準備應付嚴峻的行程表，兩位車手都花時間到Red Bull運動員體能中心進行嚴格的訓練測試。

作為車隊史上得分最高的得分手，Gasly表示：「我準備好擔任車隊首席車手角色，Yuki是位敏捷車手，他將幫助我們令車隊走得更前，我們會合力實現這個目標。我相信以工作方式、發展、成效及周末比賽管理方式而言，去年是車隊最好的表現。我一直渴望獲得更多更好的成績，我相信我們會在2021年贏得更偉大的成就。」

Tsunoda曾獲得2020年最佳二級方程式Anthoine Hubert新人獎，他補充表示：「我很幸運可以在賽季開始前與Scuderia AlphaTauri車隊合作，我已經跟他們建立良好關係並從中學習，包括Pierre，他是一位很了不起的車手，我的目標是快速學習並盡快取得成果，對於即將開始的賽事我感到興奮。」

New team-mates check out their fresh ride © Joerg Mitter/Red Bull Content Pool 01 / 10

於AlphaTauri的發佈會上不僅為Gasly和Tsunoda帶來AlphaTauri 2021全新秋冬時裝系列，車手們更可以在賽季開始前選擇他們賽事後的新服裝。

AlphaTauri首席執行長Ahmet Mercan總結表示：「這是一個三重發佈會，新的AlphaTauri新展廳、首次發佈AW21 AlphaTauri系列，及Scuderia AlphaTauri F1新面貌及公佈車手配對。」

Scuderia AlphaTauri的車迷們已在期待賽事開始，國際汽聯F1賽季將於3月12日至14日在巴林的測試賽拉開序幕，並為3月28日的巴林大獎賽預做準備。