F1 一級方程式3分鐘

Pierre Gasly 與 Yuki Tsunoda 矚目登場 演繹全新F1時尚

Scuderia AlphaTauri車隊公開了本年度為賽車AT02 車手Pierre Gasly和Yuki Tsunoda度身訂造的新制服，來一起看看。
作者 Red Bull發佈於
Scuderia AlphaTauri車隊展示了2021年的全新時尚制服，及公開Red Bull 2021年秋冬高級時裝品牌AlphaTauri的主要造型，為F1新賽季注入時尚品味。
今次發佈會於奧地利薩爾茨堡的AlphaTauri新展廳舉行，以數碼形式呈獻。法國車手 Pierre Gasly 及日本車手Yuki Tsunoda 更首次以隊友身份出席。
繼AlphaTauri車隊在第1季取得大成功後，這支意大利車隊希望在2021年的超級競賽中作出更大挑戰，兩位年輕車手的定位亦很明確，Gasly擔任首席車手，這位25歲年輕車手於2017年在其前身Scuderia Toro Rosso車隊首次亮相F1後，贏得兩次登上F1頒獎台的佳績。於2020年的賽事，Gasly更在蒙扎賽道贏得其職涯首個分站冠軍，也為其新命名的車隊取得決定性一刻。
至於20歲的Tsunoda是於2014年首位參加F1比賽的日本車手，他的晉升速度驚人，從2018年贏得F4日本錦標賽後，於2020 FIA F2錦標賽更獲得第3名，現時已進入頂級賽事的殿堂。他學習神速，加上Gasly的經驗，車隊對他寄予厚望。
車隊總裁Franz Tost表示：「2021年決定選擇Pierre和Yuki的原因，是因為Scuderia AlphaTauri的理念一直希望為Red Bull Junior Team才華橫溢的年輕車手提供晉升F1的跳板，並對他們進行教育，這就是Yuki得到機會的原因。Pierre在Yuki的身邊，我們有一位經驗豐富的車手可以幫助我們的日本新秀成長得更快，同時我們亦追求更好成績。我認為他們是實現我們這兩個目標的最佳拍檔，也相信這將會是一個正確的決定。」
2020年Scuderia AlphaTauri在F1贏得「最佳服裝」的稱許，車隊全新啞光藍白服裝令車手們在時尚活動上成為焦點，而2021年的全新隊服亦預計會在3月12日的巴林季前測試中亮相。這場測試是前所未有23場正賽行程的先驅，為了準備應付嚴峻的行程表，兩位車手都花時間到Red Bull運動員體能中心進行嚴格的訓練測試。
作為車隊史上得分最高的得分手，Gasly表示：「我準備好擔任車隊首席車手角色，Yuki是位敏捷車手，他將幫助我們令車隊走得更前，我們會合力實現這個目標。我相信以工作方式、發展、成效及周末比賽管理方式而言，去年是車隊最好的表現。我一直渴望獲得更多更好的成績，我相信我們會在2021年贏得更偉大的成就。」
Tsunoda曾獲得2020年最佳二級方程式Anthoine Hubert新人獎，他補充表示：「我很幸運可以在賽季開始前與Scuderia AlphaTauri車隊合作，我已經跟他們建立良好關係並從中學習，包括Pierre，他是一位很了不起的車手，我的目標是快速學習並盡快取得成果，對於即將開始的賽事我感到興奮。」
Scuderia AlphaTauri drivers Pierre Gasly and Yuki Tsunoda seen at the launch of the team’s new livery for their AT02 cars ahead of the 2021 Formula One season.
Scuderia AlphaTauri driver Pierre Gasly seen at the launch of the team’s new livery for their AT02 cars ahead of the 2021 Formula One season.
Scuderia AlphaTauri driver Yuki Tsunoda seen at the launch of the team’s new livery for their AT02 cars ahead of the 2021 Formula One season.
Scuderia AlphaTauri launch the team’s new livery for their AT02 cars ahead of the 2021 Formula One season.
Scuderia AlphaTauri launch the team’s new livery for their AT02 cars ahead of the 2021 Formula One season.
Scuderia AlphaTauri drivers Pierre Gasly and Yuki Tsunoda seen at the launch of the team’s new livery for their AT02 cars ahead of the 2021 Formula One season.
Scuderia AlphaTauri driver Pierre Gasly seen at the launch of the team’s new livery for their AT02 cars ahead of the 2021 Formula One season.
Scuderia AlphaTauri driver Yuki Tsunoda seen at the launch of the team’s new livery for their AT02 cars ahead of the 2021 Formula One season.
Scuderia AlphaTauri launch the team’s new livery for their AT02 cars ahead of the 2021 Formula One season.
Scuderia AlphaTauri drivers Pierre Gasly and Yuki Tsunoda seen at the launch of the team’s new livery for their AT02 cars ahead of the 2021 Formula One season.
New team-mates check out their fresh ride
© Joerg Mitter/Red Bull Content Pool
01/10
於AlphaTauri的發佈會上不僅為Gasly和Tsunoda帶來AlphaTauri 2021全新秋冬時裝系列，車手們更可以在賽季開始前選擇他們賽事後的新服裝。
AlphaTauri首席執行長Ahmet Mercan總結表示：「這是一個三重發佈會，新的AlphaTauri新展廳、首次發佈AW21 AlphaTauri系列，及Scuderia AlphaTauri F1新面貌及公佈車手配對。」
Scuderia AlphaTauri的車迷們已在期待賽事開始，國際汽聯F1賽季將於3月12日至14日在巴林的測試賽拉開序幕，並為3月28日的巴林大獎賽預做準備。
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