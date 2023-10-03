重溫BMX傳奇車手Sebastian Keep的4個經典影片

現在，我們一起重溫Sebastian Keep在BMX最具標誌性的時刻

01 Red Bull Skylines

6分鐘 Red Bull Skylines 重溫 Red Bull Skylines Recap

雖然不是他自己的影片，但在巴黎大皇宮舉行的 Red Bull Skylines 賽事，那是 Walls 的種子播下的地方。比賽邀請了 24 位世界上最優秀的 BMX 車手，參加由 Nate Wessel 設計的賽道，而 Sebastian 因此產生許多靈感，並著手在街頭上展現。

02 Red Bull Quarter Master

2分鐘 Red Bull Quarter Master 2014 精彩片段 Watch the winner's highlights from the Red Bull Quartr Master BMX comp

2013 年，Sebastian和 Kye Forte 讓BMX單車能夠展現出距離地面有13.7m（45 英尺）的落差，這個高度是一般雙層巴士的兩倍，也就是車手在加速後，單車高度在三層樓以上展示特技，並且完美落地。

一年後，Sebastian舉辦了比賽，並邀請了一些優秀的車手參與，同時突破自我再創新「高」。

03 Walls

4分鐘 Bas Keep: Walls Bas Keep: Walls

<Walls>－改變一切的影片！這個影片發佈於 2017 年 1 月，是近五年來，觀眾首次看到時，無法用任何言語表達感受的經典作品。<Walls> 是在沒有任何許可證的情況下，以小成本拍攝完成，充份詮釋最原始的 BMX精神。

04 More Walls

21分鐘 Bas Keep: More Walls BMX 明星 Sebastian Keep 在英国市中心的城市景观中“畅游”。

如果<Walls>已經突破你的想像力，那麼<More Walls>則是帶你到更無法想像的空間，這次有了許可證、施工人員和封鎖道路的能力，Sebastian可以嘗試的東西沒有限制，由此展示突破自我的極限。