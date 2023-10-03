© Eisa Bakos
BMX
重溫BMX傳奇車手Sebastian Keep的4個經典影片
來自英國的Sebastian Keep，在過去二十年來一直處於他的職業生涯巔峰中，他對BMX的付出也令人感到十分敬佩，而且不斷創新，令大家眼前一亮。
英國傳奇BMX車手 Sebastian 'Bas' Keep 已不需要多做介紹，擁有20年豐富經驗的BMX好手，總是不斷把自我推向極限。
他的作品 More Walls，是繼2017年的膾炙人口的 Walls的續集，在那影片，你可以看到Sebastian做出無人敢挑戰的動作，透過更斜的坡道、更瘋狂的落地動作，以及更大的跳躍落差，這可以說是他職業生涯至今最危險的影片。
現在，我們一起重溫Sebastian Keep在BMX最具標誌性的時刻
01
Red Bull Skylines
6分鐘
Red Bull Skylines 重溫
Red Bull Skylines Recap
雖然不是他自己的影片，但在巴黎大皇宮舉行的 Red Bull Skylines 賽事，那是 Walls 的種子播下的地方。比賽邀請了 24 位世界上最優秀的 BMX 車手，參加由 Nate Wessel 設計的賽道，而 Sebastian 因此產生許多靈感，並著手在街頭上展現。
02
Red Bull Quarter Master
2分鐘
Red Bull Quarter Master 2014 精彩片段
Watch the winner's highlights from the Red Bull Quartr Master BMX comp
2013 年，Sebastian和 Kye Forte 讓BMX單車能夠展現出距離地面有13.7m（45 英尺）的落差，這個高度是一般雙層巴士的兩倍，也就是車手在加速後，單車高度在三層樓以上展示特技，並且完美落地。
一年後，Sebastian舉辦了比賽，並邀請了一些優秀的車手參與，同時突破自我再創新「高」。
03
Walls
4分鐘
Bas Keep: Walls
Bas Keep: Walls
<Walls>－改變一切的影片！這個影片發佈於 2017 年 1 月，是近五年來，觀眾首次看到時，無法用任何言語表達感受的經典作品。<Walls> 是在沒有任何許可證的情況下，以小成本拍攝完成，充份詮釋最原始的 BMX精神。
04
More Walls
21分鐘
Bas Keep: More Walls
BMX 明星 Sebastian Keep 在英国市中心的城市景观中“畅游”。
如果<Walls>已經突破你的想像力，那麼<More Walls>則是帶你到更無法想像的空間，這次有了許可證、施工人員和封鎖道路的能力，Sebastian可以嘗試的東西沒有限制，由此展示突破自我的極限。