Motorbike Enduro

歡迎來到Red Bull Romaniacs越野拉力賽

© Mihai Stetcu/Red Bull Content Pool
已有17年歷史的Red Bull Romaniacs，今次就跟大家回顧一些關鍵時刻。
作者 Red Bull HK更新於
Red Bull Romaniacs已踏入第17屆的新紀元，一向以其壯觀又艱巨的地形考驗參賽者耐力，而令人歎為觀止的戲劇性比賽過程更是聞名全球。 Red Bull Romaniacs堪稱地表上最艱難的耐力拉力賽。在5天的比賽行程中，幅員涵蓋600公里，將競爭對手的毅力與爆發力推向極限。來自世界各地的競爭者今年走進錫比烏參賽，號稱是「極度瘋狂」的賽事，本文中，好讓我們看看Red Bull Romaniacs這場艱困耐力賽，如何締造史上最令人永難忘懷的美麗時刻。

四衝程的勝利

Andreas Lettenbichler Red Bull Romaniacs victory on a BMW GX450 will never be repeated.
Andreas Lettenbichler and his BMW GX450
© Future7Media
近年，二衝程耐力越野電單車已成為Red Bull Romaniacs的標記，但四衝程在艱困耐力賽也具有重要的指標意義。 在Sherco廠車上，Graham Jarvis於2008年獲得本賽事首次四衝程機車的勝利頭銜。但來年，Andreas Lettenbichler即以BMW GX450的四衝程贏得勝利，其榮耀將永留大家的心中，因為BMW不久之後即停產該車款，這是一次後無來者的勝利。

像水獺般狼狽

Water has always been a very important element in the history of the Red Bull Romaniacs, as evidenced by this wakeboarder taking on a massive puddle.
Wakeboarding at Red Bull Romaniacs 2013
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2010年，Red Bull Romaniacs賽事在傾盆大雨下進行，難度又提升了一個等級。眾所周知，比賽的開幕日即相當艱苦，導致金牌級的車手人數銳減。 Jarvis拿下開幕勝利，Chris Birch和Andreas Lettenbichler則分獲2、3名，但落後領先者將近兩個小時。 隨著大雨一直落，Jarvis反成了此惡劣天氣的受害者。 後因機械故障被迫退出比賽，這也為新西蘭籍車手開創了契機，進而贏得一場非常難忘的勝利。

平衡的技巧

Jonny Walker shakes hands with rival, Graham Jarvis. Walker's margin of victory in the 2015 Red Bull Romaniacs was one of the event’s smallest.
Graham Jarvis and Jonny Walker at Red Bull Romaniacs
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2015年，Jonny Walker最終在Red Bull Romaniacs大獎賽中險勝，亦是本賽事歷年來以最小差距獲勝的一次，經過將近24小時的定時賽後，僅以130秒的成績險勝。 在整整一周的時間裡，Walker 與Graham Jarvis可謂纏鬥激烈，幾乎每天都在上演爭奪領先位置的戲碼。 比賽的最後50公尺，以黏土坑上方一組平衡木為其特色。 Walker首先到達，他試圖牽著他的電單車通過，但到頭來仍陷入爛泥之中。 Jarvis賭上騎著電單車穿越光滑的橫樑，最後成功贏得當天的勝利，也幾乎是整場比賽的勝利。 隨著時間的流逝，Walker的整場優勢漸漸削弱了，這是最令人緊張時刻。 他從泥濘中終於掙扎出來，勇往直前，越過了終點線，最終僅以幾秒的優勢贏得最後的勝利。

劍指頒獎台

2017 saw privateer Paul Bolton achieve a lifelong goal by finishing on the Red Bull Romaniacs podium.
Paul Bolton at Red Bull Romaniacs 2017
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歷經十多年的努力，2017年，英國籍業餘車手Paul Bolton終於皇天不負有心人，登上Red Bull Romaniacs賽事頒獎台的榮耀。他之前的成績雖然很接近，但最終都失之交臂。這回終於一氣呵成完成最完美的一周，贏得期待已久，登上艱困耐力賽頒獎台的殊榮。

頂尖拉力大師級車手

Cyril Despres kicks up some spray at Red Bull Romaniacs. He currently stands as the second most successful rider in the history of the world’s toughest Hard Enduro rally with three victories.
Cyril Despres is a Dakar Rally legend having won that race five times
© Future7Media
Cyril Despres可謂是達喀爾拉力大賽的傳奇人物之一，至今已贏得5座冠軍殊榮， 他在Red Bull Romaniacs賽事亦有極優異的表現。目前，他是全世界艱難耐力賽，史上第二位最成功的車手，曾獲得3場勝利。分別拿下Red Bull Romaniacs 賽事2004、2005及2007的冠軍榮耀。

涉水而行

A rider aquaplanes across some water at Red Bull Romaniacs.
Reaching the goal is quite an achievement
© Future7Media
這場賽事不僅以難以置信的艱困地形見稱，而且主辦單位還經常增添其他稀奇古怪的障礙而聞名。 最值得回味是2013年的賽事。歷經5天的殘酷比賽後，車手與終點線之間，是一段50公尺的水塘。主辦單位挖了一個深1公尺的大坑，此時，車手不得不以滑行方式通過池塘，當參賽車手試圖「在水中行走」時，為當日產生不少壯觀的場面。 不過，鮮為人知的一件事，當日冠軍得主Graham Jarvis，其實是選擇繞小徑而行這個策略！