Red Bull Romaniacs已踏入第17屆的新紀元，一向以其壯觀又艱巨的地形考驗參賽者耐力，而令人歎為觀止的戲劇性比賽過程更是聞名全球。 Red Bull Romaniacs堪稱地表上最艱難的耐力拉力賽。在5天的比賽行程中，幅員涵蓋600公里，將競爭對手的毅力與爆發力推向極限。來自世界各地的競爭者今年走進錫比烏參賽，號稱是「極度瘋狂」的賽事，本文中，好讓我們看看Red Bull Romaniacs這場艱困耐力賽，如何締造史上最令人永難忘懷的美麗時刻。

四衝程的勝利

Andreas Lettenbichler and his BMW GX450 © Future7Media

近年，二衝程耐力越野電單車已成為Red Bull Romaniacs的標記，但四衝程在艱困耐力賽也具有重要的指標意義。 在Sherco廠車上，Graham Jarvis於2008年獲得本賽事首次四衝程機車的勝利頭銜。但來年，Andreas Lettenbichler即以BMW GX450的四衝程贏得勝利，其榮耀將永留大家的心中，因為BMW不久之後即停產該車款，這是一次後無來者的勝利。

像水獺般狼狽

Wakeboarding at Red Bull Romaniacs 2013 © Future7Media

2010年，Red Bull Romaniacs賽事在傾盆大雨下進行，難度又提升了一個等級。眾所周知，比賽的開幕日即相當艱苦，導致金牌級的車手人數銳減。 Jarvis拿下開幕勝利，Chris Birch和Andreas Lettenbichler則分獲2、3名，但落後領先者將近兩個小時。 隨著大雨一直落，Jarvis反成了此惡劣天氣的受害者。 後因機械故障被迫退出比賽，這也為新西蘭籍車手開創了契機，進而贏得一場非常難忘的勝利。

平衡的技巧

Graham Jarvis and Jonny Walker at Red Bull Romaniacs © Future7Media

2015年，Jonny Walker最終在Red Bull Romaniacs大獎賽中險勝，亦是本賽事歷年來以最小差距獲勝的一次，經過將近24小時的定時賽後，僅以130秒的成績險勝。 在整整一周的時間裡，Walker 與Graham Jarvis可謂纏鬥激烈，幾乎每天都在上演爭奪領先位置的戲碼。 比賽的最後50公尺，以黏土坑上方一組平衡木為其特色。 Walker首先到達，他試圖牽著他的電單車通過，但到頭來仍陷入爛泥之中。 Jarvis賭上騎著電單車穿越光滑的橫樑，最後成功贏得當天的勝利，也幾乎是整場比賽的勝利。 隨著時間的流逝，Walker的整場優勢漸漸削弱了，這是最令人緊張時刻。 他從泥濘中終於掙扎出來，勇往直前，越過了終點線，最終僅以幾秒的優勢贏得最後的勝利。

劍指頒獎台

Paul Bolton at Red Bull Romaniacs 2017 © Future7Media

歷經十多年的努力，2017年，英國籍業餘車手Paul Bolton終於皇天不負有心人，登上Red Bull Romaniacs賽事頒獎台的榮耀。他之前的成績雖然很接近，但最終都失之交臂。這回終於一氣呵成完成最完美的一周，贏得期待已久，登上艱困耐力賽頒獎台的殊榮。

頂尖拉力大師級車手

Cyril Despres is a Dakar Rally legend having won that race five times © Future7Media

Cyril Despres可謂是達喀爾拉力大賽的傳奇人物之一，至今已贏得5座冠軍殊榮， 他在Red Bull Romaniacs賽事亦有極優異的表現。目前，他是全世界艱難耐力賽，史上第二位最成功的車手，曾獲得3場勝利。分別拿下Red Bull Romaniacs 賽事2004、2005及2007的冠軍榮耀。

涉水而行

Reaching the goal is quite an achievement © Future7Media