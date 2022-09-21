當Madars Apse遇上Apache Skateboards團隊！認識另一種滑板文化

通往亞利桑那州聖卡洛斯阿帕奇保護區的漫長道路是最好渠道去尋找故事，雖然滑板運動現時可以說是沒有規則，但無可否認它有自己一套，就如大家都知滑板傾向於思想、言語和穿搭等觀念，再將這些東西形容為「品味」。

Skate Tales著手從滑板世界找出不一樣的故事，比起大家平時在其他地方如雜誌上見到的知名面孔，他們更希望聽到非主流人的不同聲音，而Apache Skateboards是Madars Apse報導至今最有趣的故事之一。

我們正在創造文化，而它是種新文化。它跟常規主流滑板文化不一樣，我們在這裡做我們想做的事，按我們想做的方式去事。 Doug Miles Sr

Roots and culture © Gaston Francisco Madars Apse – Switch Pole Jam © Gaston Francisco Background textures © Gaston Francisco Doug Miles Jr – Back Smith © Gaston Francisco Staying Lost © Gaston Francisco Doug Miles Jr – Heelflip Fakie © Gaston Francisco The Apache Skateboards clan © Gaston Francisco Apache Skateboards © Gaston Francisco Aiming for the future © Gaston Francisco Madars Apse – Double Wallride © Gaston Francsico

我認為作為原住民，我們非常有創造力，它浸在我們血液之中。我們所做的只是一種現代方式，無論是錄像、塗鴉，這是滑板以外，我們用來表達創造力的另一種方式。 Reuben Ringlero

在塵土飛揚的公路上面，我們​​前往聖卡洛斯阿帕奇保留地， Apache Skateboards的故事有兩個重要Doug，Douglas Miles Jr是新一代原住滑板選手的後裔之一，他們將美洲原住民文化中的根源結合現代滑板運動。Douglas Miles Jr在亞利桑那州的聖卡洛斯阿帕奇保留地出生和長大，他著名的美術家爸爸Douglas Miles Sr令他認識滑板。

Doug Sr開始以滑板作為一種媒介進行繪畫，更成功引起外界的興趣，令他創立Apache Skateboards。Apache社區可以在這個品牌中認識到相對較新的表達形式名他們文化間的聯繫。

您所看到的是歷史悠久的Apache人展示現代化的表演 Doug Miles Sr

事實證明美洲原住民在發展及培育古老文化方面非常足智多謀，Doug Jr在他成長的歲月入面拿著滑板走遍其他土著保留地，並教導美洲原住年輕人如何不忘記傳統地融入滑板運動。

Apache Skateboards 將許多歷史重新介紹給年輕一代。 Doug Miles Jr

Apse跟那些通過他們品牌表達根源的滑板手見面，他們在更廣泛的滑板文化中獲得更多認同，他們建立場景並努力滑板，這個滑板故事是獻給有遠見的滑板人士，有時，當你找不到自己的章節空間時，就必須重新編寫故事。