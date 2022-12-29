認識烏干達滑板團隊及見識他們親手打造的DIY滑板場

正如之前在 Felipe Nunes 那集提過：「滑板最正一點是在於用心和意志力，而非以技巧來衡量一切。或許滑板一開始不需要技巧，但絕對要用心投入。」

從滑板中獲益最多的人，往往是滑板意義對他們最深刻的那些人。我們都要探索好一段時間才能找到像今集主角 Gose Gerald 及烏干達滑板社團，對滑板擁有無限熱情的一群人。

我主要目標是宣揚滑板文化，這就是我的立場。 Gose Gerald

滑板令人覺得神奇的一點在於它能夠隨環璄因地而適，從巴西的大斜坡到日本高樓大廈密集的市區都可以成為滑板場。這一集就由拉脫維亞職業滑板選手兼人氣王Madars Apse帶住Tyler Surrey一齊去烏干達會見當地的滑板先鋒，他們甚至一手一腳規劃及建造自己獨一無二的滑板公園，並開始創造屬於自己的招式！

Madars Apse – Stalefish © Gaston Francisco Tyler Surrey – Backside Nosebluntslide © Gaston Francisco Madars Apse – Frontside 50-50 © Gaston Francisco Gose Gerald © Gaston Francisco Madars Apse – Noseblunt © Gaston Francisco Men at work © Gaston Francisco Gose Gerald – Lien Air © Gaston Francisco Calvin Muwonge – Indy Footplant © Gaston Francisco

一切源於烏干達滑板先鋒 Gose Gerald於2005年在機緣巧合下接觸到滑板文化，在那之前他從未見過滑板，亦沒在電視看過滑板的樣子。有日一個來自加拿大的非營利組織人員踩住滑板在他身邊經過，Gerald睇到目瞪口呆，六年後他創立了烏干達滑板社團，之後加入的拍檔更決定藉住外國捐款者的幫助下打造自己的滑板場。

我們必須行「自己落手落腳做」的DIY之路；整個設計都出自當地人的手。 Gose Gerald

自此之後，他們的滑板公園激勵許多人愛上滑板，烏干達滑板場疾速成長，滑板場和烏干達滑板社團也成為當地許多滑板手的另一個「家」。全世界並沒有很多外國滑板手去過烏干達，但不代表烏干達滑板手沒在世界掀起熱潮。Tony Hawk還公開推崇他們不按常規的玩板方式可說是現今滑板文化最令人耳目一新及令人振奮的事。

他們有很多夢想，他們知道滑板會引領他們到達想要的境界。 Gose Gerald

Madars在烏干達時，發現當地滑板手正在自己打造的斜坡狂衝，及做一些叫不出名稱的神奇招數，他也向烏干達滑板社團成員 Rashid Sserunjogi、Trevor Kanyike、Shanitah Blessings、Brian Bukenya、Isaiah Kamulegeya、Michael Kato 和 Peninah Beluka學到滑板帶給他們的一切，也讓他們看見前路及更清晰的希望。

滑板對他們來說是最好不過的機會，能讓世界所有人看見他們。 Joseph Sserwada

用心和意志是整個滑板文化的引擎之心，這集《Skate Tales》是最好例子。跟住我們一起持續探索滑板最草根的地方，見證世界各地的滑板手如何在弱勢之地推展自己的滑板文化。