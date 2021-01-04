跟著Sam及Balo遊走非洲 探究當地滑板文化的影響力session Nairobi

為大家介紹當今全球最傑出人士之一：George Zuko，跟加納的Sandy Alibo一樣，George在肯尼亞滑板文化發展中一直擔當有如「護身符」的角色。

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George是一位滑板選手，他在肯尼亞第一個滑板公園所在的教育孤兒院中舉行滑板營。由於小孩露宿街頭的情況在內羅畢非常普遍，George向我們介紹兩位曾經在當地滑板場旁露宿過，再開始慢慢接觸滑板的年輕人。隨著George將滑板文化帶入他們的生活後，這些年輕人不再留在街上，反而申請入學及開始學習。

Samuel Mwangi和Ezra Nyongesa，每個人都稱呼他為Balo。我們在巴士上花上足足一個星期遊走內羅畢的滑板場，證明了Balo一直都陪伴著Jaakko Ojanen、Chenai Gwandure、Yann Horowitz及Jackson Pilz，Sam更首次試用相機拍下Balo的滑板正面照。

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經營教育孤兒院的「香格里拉協會」每天都跟數百名這樣的兒童工作。想了解更多他們的工作的話，不妨欣賞由Patrik Wallner所操刀，紀錄了Jaakko、他的夥伴們以及內羅畢本地滑板選手的精彩紀錄片。

Jaakko Ojanen meets the skatescene of Ghana

今時今日，滑板已經完完全全征服了全球！由西藏到巴塔哥尼亞，在我們身處的這個藍色星球上幾乎有人住的地方都無法抗拒滑板所帶來的熱潮。

Yann Horowitz - Front Shove © Sam McGuire 01 / 11

在滑板文化興起的初期通常會出現一位有如「明燈」的先導者，以一傳十十傳百的方式把滑板文化宣揚開去給每個初學人士，務求讓他們都愛上這項運動。

所以當南非滑板愛好者Yann Horowitz、Chenai Gwandure及Luke Jackson建議我們在走遍整個非洲各個滑板場 – 由前往加納跟Sandy Alibo、Accra滑板者Jaakko Ojanen見面開始，見識他們如何將的「魔術腳」帶到聚會; 在阿克拉的紀錄的場景上，就更展現了關鍵性，令所有參與者都難以忘懷。就讓我們邀請大家在Patrik Wallner的紀錄片中，跟隨團隊的步伐感受這個旅程的種種。