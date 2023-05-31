第一位日本女性滑板導演：新作《ReStart》之村井祐里專訪

Yuri Murai, Boneless © YoshioYoshida

村井祐里出身於日本埼玉縣川越市，在十八歲時接觸滑板，自此投入這個至今全球仍是男性參與人數多於女性的滑板文化／運動，她在訪談裡似乎也不勝唏噓地透露：有哪個運動不是男多於女？而我們何時才能迎接男女人數均等的景況？

超初熱衷滑板的她發現日本沒有任何以女性為主的滑板影片，而從攝影師至被攝對象的滑板愛好者也幾乎全是男性，這樣的現像激發她拿起VX 2000攝影機，開始在日本四處走訪與拍攝各地城市的板女。2012年，她獨立發行了《一喜一憂（一）》，這段影片是日本第一次以女性展現滑板技巧與風格的作品；俐落的剪接與精采跟拍所呈現的活潑視角，讓影片的節奏截然不同於男性滑板攝影師的風格，塑造出她睛亮獨特的滑板影像。村井的付出也因此獲得日本滑板圈的支持，而她拍攝的版圖也逐漸延伸至日本全國，陸續推出《一喜一憂》第二與終章第三集。2019年底，她推出的新作《ReStart》則不再單單以女性為主，更展現她有別於男性攝影師，其獨一無二的女性視角。

在村井祐里的滑板影片作品中，不但風格豐富地呈現日本板女詮釋街頭板點的各種創意與滑板技術，也有技巧地加入日本社會普遍對「女性該如何」的定型作為她影片的中心，出插於每一個不同風格的板女片段之間，俏皮的反差也表達了村井希望玩滑板的女孩不需要被他人男性化，也不需要因為身為女性而必須符合一般社會觀感的期望。

若可以做到的話，或許這世界能夠不再看待女子滑板為一種奇觀，無論女性或酷兒滑板人，滑到哪裡，都能感受到真正的自由。

Yuri Murai © YoshioYoshida

你何時接觸滑板？ 是怎樣開始的？

祐里：我從十八歲開始玩滑板。高中時期，我的男性朋友也有玩板，因此踏入了滑板世界。

當時的滑板場地和滑板風氣是怎樣的？

祐里：那時城市裡並沒有滑板公園，身邊也沒有朋友在玩板。

你學到的第一個動作是什麼？成功的當下有什麼感覺？

祐里：我學到的第一招是豚跳（Ollie），覺得很開心，當時見證我豚跳成功的滑板朋友們比我還要開心。

你如何練得一身優秀的滑板技術？

祐里：比起自己默默地練習，其實和朋友一起玩板的時候更開心，滑板技巧也更容易上手！

在提升滑板技術的過程中，你曾遇到難關嗎？若有的話，你又是如何克服？

祐里：如果只選擇自己輕易應付的動作練習，而避開練習困難的動作或感到害怕的技巧，動們的身體就無法記住這些動作。所以，我會嘗試各種不同的技巧，嘗試的同時也思考「這動作這樣做會成功嗎？」，當練習到有腳感時，我覺得那就是完成新動作的機會來了。

你是如何開始拍攝女子玩滑板？什麼原因促使你繼續做這件事？

祐里：之所以會開始拍攝女子滑板是因為當時我不認為日本有任何全女子的滑板影片。我想要從滑板手身上了解各式各樣的滑板風格，也包括了那些經常贏得比賽的高手們。起初，我會跟人說「我想影你」，現在則有越來越多人會主動來找我，並說「我想給你影」。這樣的動力深深激勵了我，也使我不斷前進至今日。對此，我真的心存感激。

Yuri Murai（左）在亞洲滑板公開賽 2016 © YoshioYoshida

有曾經因為透過拍攝女子滑板而發掘了什麼嗎？

祐里：我認為男性或女性滑板手並無不同，而每個滑板手對於滑板技巧都有不同的品味和想法。通常我玩板都是一心一意沒有想太多，但在拍攝的時候，我會更仔細地去思考感知與滑板之間的關係。

由於你也拍攝男子滑板，那麼在拍攝男性與女性時，對你來說有沒有任何差異或變化呢？

祐里：並沒有特別的分別。日本也有以女生為主題的活動，所以會因為身為女性而受到注目。在實際拍攝滑板影片過程中，要找女性滑板手的地點一點也不容易，無論男女，大家會認為型的滑板影片就是型。不過，一般玩板時遇到的警察或保安通常會對女性滑板手比較和善。（笑）

在《一喜一憂》（Joy and Sorrow）影片系列裡，你不時地會點出「女孩們必須團結」的口號，為什麼呢？

祐里：這是出自日本滑板選手暨攝影師森田貴宏（Takahiro Morita）所說的話。有城市才得以有滑板手的存在，也只有城市才能讓滑板手得以全力發揮與展現他們的技巧。唯有在城市，才能發掘出嶄新的滑板風格，唯有城市的存在，滑板文化才得以發展。

滑板手若看到街邊不錯的邊位就會去磨一下，對吧？如果有很不錯的扶手欄杆，也就會想去嘗試，對吧？若是發現很正的樓梯，你就會想一躍而下，不是嗎？有城市，就會有滑板手。這就是為什麼我理解大家都要團結起來，並呼籲去改變滑板手會打擾他人及製造髒亂的固有形象。而我也認為身為女子滑板手必須理解這一點。

最新作品《ReStart》影片非常有趣和愉快，你是如何構思出這樣的想法？

祐里：近來日本滑板界的風氣變得投入很多心力在滑板巡迴賽事上，一心考量著評分機制，以及品牌贊助之下，一切以賽事活動為優先的情況。我感覺到滑板最初的那種美好已經迷失了。

拍攝滑板影片時，會為了拍好一個動作花很大努力。在同伴能成功地做出完美動作前，無論任何天氣，寒冷或炎熱，大家都一起歡呼或遺憾。正是因為有這些過程才有所謂的羈絆，影片的作品也因此而生。當然，我很高興能拍到很多難得的片段，這份喜悅是來自於過程中的努力，以及因此而產生的戲劇性。我想說的是，你是以獨立個體玩滑板沒錯，但你並非獨自一人參與過程。

Yuri和其他滑板手在拍攝滑板影片 © YoshioYoshida

從你開始玩板之後，你覺得女子滑板有任何改變嗎？

祐里：改變了很多。十多年前，你很難得到任何滑板上的推動力，因為滑板公園和女性滑板手很少。現在我們有了社群媒體，認識滑板圈子變得很容易，大環境也變得對女性友善。

你對你的滑板未來有甚麼憧憬？

祐里：我認為這會取決於品牌在第一次奧運的滑板競賽之後，他們會繼續提供多少支持，但我想無論好壞，滑板的未來都會更好。因為奧運關係，我對滑板也產生一種「運動」形式的想法，我想那對滑板文化也是一件好事，然而街頭滑板精神可能會因此迷失。我希望等到奧運熱潮稍微冷卻後，讓最初的滑板精神回歸到這文化之中，所以期待大家創造出新的實踐方式，讓滑板手再次在街頭大放異彩。

Yuri Murai and © YoshioYoshida

你認為外觀上的「女性化」以及現今滑板發展趨勢對女子滑板手而言會是一種優勢或是阻礙？

祐里：我認為在現今這時代是有利於女性滑板手的。以奧運來說，競爭對手仍比男性少得多。在社群媒體世界裡，可愛的女性滑板手其關注可能比技術優異的男性滑板手多。在滑板場裡，女性偶爾也會有優勢，出席參加當地活動與賽事就能獲得奬勵，我想算是比男性幸運很多吧（笑）。

你認為就生理上，女性與男性在發展滑板技術上的能力是一樣嗎？

祐里：現在玩板的年輕女孩其實也很厲害，我覺得若是從小便開始玩滑板，男女可以是平等的。但是在年輕人之中，也有「為什麼男生能那麼厲害呢？」的聲音出現，到頭來好像還是男性的技術會更勝一籌。畢竟無論哪種運動，較少有女性選手勝過男性。