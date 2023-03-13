飛出香港系列｜台灣滑板場推介

滑板是一項十分獨特的運動，是因為它結合了極高的體力消耗與精確的肌肉協調和平衡性，而展現滑板技巧的同時，其動作的複雜性也進一步地精進大腦的功能運作，甚至刺激大腦新細胞的生長。

滑板是一項十分獨特的運動，是因為它結合了極高的體力消耗與精確的肌肉協調和平衡性，而展現滑板技巧的同時，其動作的複雜性也進一步地精進大腦的功能運作，甚至刺激大腦新細胞的生長。

滑板是一項十分獨特的運動，是因為它結合了極高的體力消耗與精確的肌肉協調和平衡性，而展現滑板技巧的同時，其動作的複雜性也進一步地精進大腦的功能運作，甚至刺激大腦新細胞的生長。

許多人認為滑板與一般運動相較起來更容易受傷、危險許多，然而因踩板受傷的人，大多數其實是發生在滑板公園以外的街頭滑板地點。此外，滑板文化長久以來給予大眾的叛逆印象，踩著滑板漫遊成為一種危險行為。倘若換一個角度想，不管是否有滑板場的存在，想踩板的人總是會想盡辦法找地方來發揮所長，因此，若要說到保護青少年的最好方式，那麼為何不打造安全又專業的公共空間讓他們放心踩呢？

許多人認為滑板與一般運動相較起來更容易受傷、危險許多，然而因踩板受傷的人，大多數其實是發生在滑板公園以外的街頭滑板地點。此外，滑板文化長久以來給予大眾的叛逆印象，踩著滑板漫遊成為一種危險行為。倘若換一個角度想，不管是否有滑板場的存在，想踩板的人總是會想盡辦法找地方來發揮所長，因此，若要說到保護青少年的最好方式，那麼為何不打造安全又專業的公共空間讓他們放心踩呢？

許多人認為滑板與一般運動相較起來更容易受傷、危險許多，然而因踩板受傷的人，大多數其實是發生在滑板公園以外的街頭滑板地點。此外，滑板文化長久以來給予大眾的叛逆印象，踩著滑板漫遊成為一種危險行為。倘若換一個角度想，不管是否有滑板場的存在，想踩板的人總是會想盡辦法找地方來發揮所長，因此，若要說到保護青少年的最好方式，那麼為何不打造安全又專業的公共空間讓他們放心踩呢？

，該項目包括了建設或改造閒置空間為滑板公園，當地的年輕孩子更因為有了滑板場而開始投入滑板運動，進而降低了他們選擇從事暴力或犯罪活動的機率。像華雷斯城這樣的城市計畫於歐美比比皆是，一個城市不會無法為青少年打造理想活動場所，如何妥善地利用閒置空間通常是最為可行的出路。自 2016 年國際奧運委員會宣佈滑板正式納入奧運競賽項目後，全球各地急起直追地興建公共滑板場與選手培育計畫，如今全世界城鎮和鄉壤間都不難找到滑板公園和滑板人的踩板蹤跡，台灣現在更是各個縣市都至少擁有一座滑板公園，提供當地滑板人作為平日練習滑板技巧的好所在。