飛出香港系列｜台灣滑板場推介

滑板是一項十分獨特的運動，是因為它結合了極高的體力消耗與精確的肌肉協調和平衡性，而展現滑板技巧的同時，其動作的複雜性也進一步地精進大腦的功能運作，甚至刺激大腦新細胞的生長。
許多人認為滑板與一般運動相較起來更容易受傷、危險許多，然而因踩板受傷的人，大多數其實是發生在滑板公園以外的街頭滑板地點。此外，滑板文化長久以來給予大眾的叛逆印象，踩著滑板漫遊成為一種危險行為。倘若換一個角度想，不管是否有滑板場的存在，想踩板的人總是會想盡辦法找地方來發揮所長，因此，若要說到保護青少年的最好方式，那麼為何不打造安全又專業的公共空間讓他們放心踩呢？
2008年，墨西哥的華雷斯城（Ciudad Juárez）發起「回收公共空間」計畫，該項目包括了建設或改造閒置空間為滑板公園，當地的年輕孩子更因為有了滑板場而開始投入滑板運動，進而降低了他們選擇從事暴力或犯罪活動的機率。像華雷斯城這樣的城市計畫於歐美比比皆是，一個城市不會無法為青少年打造理想活動場所，如何妥善地利用閒置空間通常是最為可行的出路。自 2016 年國際奧運委員會宣佈滑板正式納入奧運競賽項目後，全球各地急起直追地興建公共滑板場與選手培育計畫，如今全世界城鎮和鄉壤間都不難找到滑板公園和滑板人的踩板蹤跡，台灣現在更是各個縣市都至少擁有一座滑板公園，提供當地滑板人作為平日練習滑板技巧的好所在。
與十多年前相比，台灣目前幾乎已是在各縣市至少有一個滑板場，投入滑板運動的年齡層愈漸年輕，也越來越多父母對於孩子參與滑板活動是樂見其成，使得滑板公園的在地化、安全性與專業度受到越來越多人的重視。滑板公園除了作為提供青少年運動的聚集地和身心成長的健康場所，它也是年輕與年長滑板人跨越世代的交流與分享經驗的空間。此外，年輕人比任何人都更需要獲得社群認同的感受，滑板公園便是一個對任何人敞開且可以令人感到有所歸屬的好去處。
台北新生高架橋下滑板場
位於臺北市中正區市民大道三段2號（三創數位生活園區）。
交通方式：捷運搭乘中和新蘆線或板南線，於忠孝新生站1號出口（忠孝國小）出站，步行約五分鐘抵達。
臺北市極限運動訓練中心
位於台北市南港區忠孝東路七段382號
開放時間：下午2：00至晚上10：00 （例假日為上午09：00開放）
交通方式：板南線南港捷運站2號出口
內湖極限運動公園
位於臺北市內湖區舊宗路二段2號
交通方式：可搭乘552、63、小2、藍26號公車，在內湖運動公園站下車；或搭204、518號公車於新湖 / 行忠路口下車，接著步行三分鐘即可抵達。
中壢新勢滑板公園
位於桃園市平鎮區延平路一段170號
交通方式：搭乘火車於中壢站下車，步行至滑板場時間約為十五分鐘。
新竹左岸滑板公園
位於新竹市東區頭前溪河濱公園，台68線與頭前溪大橋交界匝道下方橋墩，需自行驅車抵達該地。
苗栗通霄滑板場
位於苗栗縣通霄鎮西部濱海快速公路357號
交通方式：必須自備交通工具前往其場地。
台中市極限運動場
位於臺中市北屯區崇德八路一段93號
交通方式：搭乘台鐵可由台鐵山線到達台中火車站，轉乘臺中市客運運輸系統。
搭乘台中客運 12路、28路、71路、131路、132路；仁友客運 105路；全航客運 12路、58路、58副線、65路；豐原客運 12路；豐榮客運 127路。
台中廍子公園滑板場
台灣台中市北屯區廍子路418號（位於太祥路一側）
交通方式：可搭乘15、20、20號公車或台中市區間公車2、51、85號，搭至「廍子巷口」或「廍子景賢路口」站，下車即抵達廍子公園。搭火車則至太原車站下車，出站後可租借ubike 騎乘時間約二十分鐘。
台中市北區中正公園滑板場
位於台中市北區學士路98號，中山堂旁。
交通方式：自台中火車站可轉搭台中客運 12、65延、71路公車，或豐原客運 55、73路公車，或是統聯客運61、525路公車，皆於「中正公園」站下車。
台中市南區豐富公園滑板場
公園位於台中市南屯區三民西路、東興路一段、文心南五路一段、精誠南路之間。
交通方式：至台中火車站的民族路口站搭乘豐原客運 202、270 路公車至「愛心家園醫務室」站下車；或是步行至台中火車站外的大智北路口搭乘中鹿客運 52副線、52忠明進化建成線至「忠明南三民西路口」下車，再步行約十分鐘抵遠公園。
台中市太平區翔順運動公園滑板場
交通方式：自台中火車站可搭乘豐原客運 51、280、288、289 路公車至「太平橋前」站下車，再步行約十五分鐘可抵達。
台南市青少年極限運動場
位於台南市南區體育路10號
交通方式：至台南火車站對面公車亭搭市公車於「體育公園站」下車 ，沿著棒球場旁邊的小路步行約三分鐘。
高雄仁武區極限公園
位於高雄市仁武區仁雄路、大正三街與大封街的運動公園內。
交通方式：需自行驅車前往。
嘉義市香湖極限公園
位於嘉義市西區博愛路一段與文化路的香湖公園內。
交通方式：建議自行驅車前往。
屏東市極限運動場
位於屏東市中山路與重慶路間的帶狀公園內。
交通方式：需自行驅車前往。
花蓮北濱極限運動場
位於花蓮縣花蓮市海濱街138號。
交通方式：需自行驅車前往。
羅東文化中心極限運動場
位於宜蘭縣羅東鎮純精路一段96號。
交通方式：可搭乘火車於羅東站下車，前站出站後，可徒步或搭乘免費社區觀光巴士抵達工場。或是搭乘葛瑪蘭客運、首都客運或國光客運至羅東轉運站下車，行過羅東火車站從前站出站後，再徒步或搭乘免費社區觀光巴士抵達該地。