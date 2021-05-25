RED BULL SKIP TO FIT 環遊香港大「跳」戰 約定你齊跳283,000下躍過香港海岸線！

仲係度諗跳繩係「小學雞」嘅遊戲？少年你真係太年輕啦！跳繩可以話係近期最HIT運動之一﹐點解？因為自上年疫情開始﹐健身室不時都要閉關﹐出街跑步又要帶住口罩﹐想出身汗都咁難﹐好多人就可以轉用跳繩訓練﹐簡單又唔洗好多位﹐不過燒脂能力同跑步有得比﹐只要唔好嘈到樓下就得喇！如果你都想挑戰一下開始跳繩的話﹐宜家Skip To Fit 環遊香港大「跳」戰呢個活動就啱哂你玩！世界跳繩冠軍何柱霆(Timothy)向約定大家一齊跳繩28萬3千下，等同圍繞香港283英里的海岸線一周﹐咁另類嘅環繞香港方法你一定未聽過﹐參加活動仲有獎品送！活動開展兩周，集參加者之力已成功跳了超過283,000下，究竟大家最後可以躍過香港海岸線多少周呢? 將會於7月6日活動截