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RED BULL SKIP TO FIT 環遊香港大「跳」戰 約定你齊跳283,000下躍過香港海岸線！
又有新活動玩！今次可以任何時間隨時跳，就是因為世界跳繩冠軍何柱霆(Timothy)向全香港下戰書，7月6日要和大家一齊跳繩28萬3千下！可以用手機AR玩跳繩遊戲，又可以下載SmartRope App參加，隨時隨地任何時間都可以做運動兼挑Timothy機，只要唔好嘈到樓下就得喇！止日揭曉！
仲係度諗跳繩係「小學雞」嘅遊戲？少年你真係太年輕啦！跳繩可以話係近期最HIT運動之一﹐點解？因為自上年疫情開始﹐健身室不時都要閉關﹐出街跑步又要帶住口罩﹐想出身汗都咁難﹐好多人就可以轉用跳繩訓練﹐簡單又唔洗好多位﹐不過燒脂能力同跑步有得比﹐只要唔好嘈到樓下就得喇！如果你都想挑戰一下開始跳繩的話﹐宜家Skip To Fit 環遊香港大「跳」戰呢個活動就啱哂你玩！世界跳繩冠軍何柱霆(Timothy)向約定大家一齊跳繩28萬3千下，等同圍繞香港283英里的海岸線一周﹐咁另類嘅環繞香港方法你一定未聽過﹐參加活動仲有獎品送！活動開展兩周，集參加者之力已成功跳了超過283,000下，究竟大家最後可以躍過香港海岸線多少周呢? 將會於7月6日活動截
跳繩10分鐘等於慢跑1小時 可稱為「性價比高」的運動
跳繩可說是性價比極高運動，首先任何地方都可以跳，而且簡單跳10分鐘，已經相等於慢跑1小時的熱量消耗，好抵玩。再來就是一個人孤獨跳又得，相約三五朋友齊齊練亦得，一條繩可以做運動。而Red Bull更加入新玩法Skip To Fit，讓大家可以挑戰世界跳繩冠軍Timothy，鬥快跳283,000下。
跳283,000下為躍過香港海岸線
至於為何是283,000下？因為這個等同於圍繞香港283英里的海岸線一周，跳繩躍過香港海岸線，好有意義！Timothy指出跑1里需要11分鐘等同跳1,000下計算，香港的海岸線(九龍及新界)長達約283英里，即是跳283,000下便等同於圍繞香港海岸線一周。所以今次決定約定大家一同解鎖這「繩」就，「躍」過香港。
兩種參加方法 隨時隨地起跳
Red Bull運動員、兩屆世界跳繩錦標賽冠軍Timothy早前就拍了一段精彩跳繩片，就是希望鼓勵香港人參與這運動。而這個挑戰，就要在7月12日前和他鬥快跳283,000下，參與活動的朋友更有機會贏得豐富禮物。至於想參加這活動有兩個方法：
方法一︰AR空氣跳繩遊戲
1)登上活動網頁: http://www.redbull.hk/skiptofit 開啟遊戲
2)開始空氣跳繩，完成的跳繩下數會計算在283,000的目標內
3)分享成績，頭200位參加AR空氣跳繩遊戲的玩家即刻會贏得禮品
方法二︰利用SmartRope App參加 （有Tangram智能繩的玩家）
1)下載SmartRope App
2)於SmartRope App上參加活動
3)開始跳繩，App 上的跳繩下數會自動計算在283,000的目標內
4) 頭200位跳繩達1,000下及頭３位排行榜上跳繩數字最高的玩家立即贏得禮品
參加有獎品
當中利用SmartRope App及AR空氣跳繩遊戲參加活動的頭3位跳繩數字最高的參加者，可以贏取一節由Red Bull跳繩運動員何柱霆親自教授的跳繩訓練堂以及Red Bull Shop $500禮券。
而以SmartRope App方式參加的頭200位跳繩達1,000下的參加者，則會得Skip To Fit能量包 – Red Bull能量飲品及Red Bull無糖各一；
以AR空氣跳繩遊戲的頭200位參加者則會得Skip To Fit能量包 – Red Bull能量飲品及Red Bull無糖各一外，還會得到Smartrope Rookie智能繩一條。
活動詳情及參與方法，立即登上活動網頁︰