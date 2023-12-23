PS5已推出3年，發售初期一直因為晶片供應問題而缺貨，原價買機一機難求。到近一年開始貨源穩定，如果係機迷又正在找一個入手藉口，新型號Slim版推出，撞正年尾節日長假期，應該是好時機。最實際先說價錢，新機舊機官方定價是一樣的，只是內置硬碟容量稍稍有分別。所以要選擇買新還是追舊，就要看家裏空間問題，以及其實如散熱、噪音、速度等因素。

不過，官方定價還官方定價，新機推出後，看到有不少街舖都有做舊版機減價，想慳到盡，不用追新款的機迷，要出街巡一巡格價喇。

Slim版PS5正式發售 聖誕禮物買新或追舊？ © PlayStation

定價：

PS5光碟版：HK$3,780

PS5數位版：HK$2,980

光碟機(供PS5數位版升級)HK$968

查詢：2833 5129

體積細外觀面板改動 特別版機追舊款

體積細外觀面板改動 特別版機追舊款 © PlayStation

主機體積，以數位版來計，舊版機92mm x 390mm x 260mm，Slim版80mm x 358mm x 216mm，數字上好像分別不大，官方指體積縮減30%，實機上手，感覺細了一個碼，的骰很多，感覺是Slim版不論橫放還直放，都更穩陣。那要選擇的話，就要看家中電視擺位及電視櫃空間，如果新舊版都有足夠空間容納的話，就可以簡單地看哪一部合眼緣啦，Slim機除了細一點外，機版中間亦有分隔線，不像舊版面版一體化，而Slim機中間分格的上下部份，亦用上不同物料，上方是光滑平面，下方「消光」，感覺多了Details。

絕版特別版要追舊款

絕版特別版要追舊款 © PlayStation

但如果想追和舊版特別版面板，例如早前推出的蜘蛛俠特別版，就一定是買舊版機。再如果，想買機返來再在網上買貼紙裝飾機身，甚至自行點綴，個人覺得，則舊版一體化會比較靚仔。當然，之後出的特別版主機，都應該會以Slim版為主，變相舊版特別版主機就會變成絕版機，又好像多一份罕有，如果係我自己買，我會揀隨時是最後一水的舊版，始終將來要換機才買新版也未遲。

重量呢，以較重的光碟版來說，舊版4.5kg，Slim版3.2kg，不過基本上主機不會經常移動，這個就不太需要考慮啦。

新機新配件

新機新配件 © PlayStation

PS5主機可直放橫放，舊版主機附有一圓餅形配件，直放橫放都靠裝上這配件，個人感覺，橫放在觀感上不太好。新機呢，就需要特別配件，隨機有橫放用的兩個小支架，插在新增的面板間空隙，這樣就可以橫放，靚過舊版。如果直放的話，直立底座要另外購買，價錢HK$238，這個底座更加新舊機都合用，如果是舊版主機機主，都可以買來用。

而內置SSD，新機搭載1TB SSD內置儲存裝置(舊版825GB)，無論Slim版或舊版，玩落其實都應該不夠用，要自行升級，所以亦不算是重點因素。反而，如果你一心想買數位版，就強烈建議買新Slim版，因為新Slim版的數位版，之後是可以再安裝光碟機，發覺有用時都可以番轉頭。

風扇聲未有改善 load遊戲速度分別不大

一直都有玩家指PS5的低頻風扇聲有點太大，這個相信對在房內細空間對Mon玩，即遊玩時和主機距離比較近的玩家最大影響。Slim版主機在日本推出時，就已經有日本玩家做了測試，舊機風扇聲音量平均為44.2dB，Slim新機可能因為主機內空間更細更緊密的關係，運行聲不只沒有改善，更略升至平均48.4dB，所以如果想說為了想遊玩空間靜一點而買新Slim機，這個說法就不成立啦。

和風扇聲有關的，就是散熱問題，PS5一向沒太大散熱問題，來到Slim版，雖然主機內空間較細，但亦未見有散熱問題，網上亦沒有玩家投訴機身過熱。另一方面，安裝遊戲及讀取遊戲的速度亦相若，SSD速度沒甚分別，各位無論準備買新機或舊版機，都不用擔心。

總結一下，經過各樣比較之後，之前都提過因為絕版及特別版面板關係，要我選擇的話，會趁最後機會入手舊版機。如果預計要直放主機，買Slim又要駛多二百幾蚊買底座。最後如果街舖價錢，舊版機更加便宜一點，更加會無慮選舊版。所以，如果摶一摶聖誕會收到PS5做禮物的，要有意無意提提身邊人，你想要新版還是舊版喇。