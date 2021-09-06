上屆Solo Q地區勝出者教路 《League of Legends》何如逆境反擊

Red Bull Solo Q是世界級官方1v1英雄聯盟錦標賽。去年比賽有80,000名參賽者爭奪冠軍。在本賽季，有超過35個國家/地區資格賽、全球線上資格賽，與全球玩家角逐世界決賽資格。

Red Bull Solo Q © Red Bull Taiwan

及早意識自己處於劣勢

Red Bull Solo Q在沒有junglers、mid-laners或roaming supports下對戰，全靠自己爭取勝利，在困境中到底應該all-in？Fall back？上屆美國Qualifier勝出者及北美All-Stars代表Dark Wings說當你生命值至低點時，應該要嘗試reset：「要嘗試除去你的wave及recall，雖然可能會失去一點CS，但最少你有機會重回正軌，有機會再次取回那些CS。」

EUNE International Qualifier 2020勝出者及歐洲All-Stars代表Ravenno則說在危機中要將一切放慢：「Heal up、farm up，再找尋不同的機會。很多時玩家發現自己處於劣勢時已經很遲，甚至太遲。我覺得玩家們可以開始玩得更進取，如果你看到有機會all-in成功的話。」

絕望也要保持冷靜

Dark Wings補充說當比賽去到高潮，敵人正在爭勝的第二及第四waves時，建議玩家要試著去final reset，找尋all-in機會。「另一重要的事就是對手的cooldowns，當護盾失效，就是你的最佳機會。如果你發現自己不時在早段便呈敗像，可以試用更強的英雄，ADC或強力all-in的level 6英雄都是好例子。」

首位國際EUW Qualifier 2020勝出者Reptilezero則解釋，當ADC英雄落後時，仍是很容易可以追回的。而最重要的三個要點：「就是要管理好生命值，選擇正確的時間回到戰場，以及知道何時all in。還要保持頭腦冷靜、清醒。絕對不能感到恐慌，因為這樣會令你表現更差。當然當對手接近勝利時可能會感到絕望，但要記著永遠不要因為絕望而犯錯。反而當對手越來越近勝利，可能會因為過份自信而鬆懈犯錯，到時候，你要肯定自己足夠冷靜去發現、把握這個機會。」