街舞起源與多樣性（一）：Voguing、Krump、Locking和Freestyle的魅力

香港第一屆的 Red Bull Dance Your Style 2023 街舞比賽，其中一些舞者擅長這些舞風亦會以該舞風參賽。比賽將於9月17日在香港文化中心露天廣場(長樓梯)舉行，即使未登記入場，也可以觀賞比賽。如果你計劃前來觀賞比賽，現在先了解各種舞風可讓您更享受比賽的氛圍。我們將探索四種街舞風格的故事和文化意義。每種風格代表不同的子文化和社群，通過舞蹈表達身份認同和自我表達。讓我們一同探索街舞的魅力和無限可能性。

Voguing: 高雅時尚的舞蹈風格

是模仿模特兒在時裝秀中的姿態和動作

這種舞蹈風格源自LGBTQ+社群，起源於20世紀60年代，源於紐約的一種舞蹈風格，強調身體的線條和姿勢，展現自信和個性，最初在美國哈林區的非裔美國人和拉丁裔同志社群中流行。它以誇張的姿勢、角度感和態度而聞名。舞者們會穿著精心打扮的服裝，表演結合了時尚感、在天橋走秀姿態、拉斯維加斯舞女郎、默劇及運用手去敘事的元素，每個動作和面部表情都生動地展現舞者想法，使其成為一種獨特且引人入勝的舞蹈風格。最初稱為 Presentation (亮相秀)，後來演變為 Performance (表演秀)

就像時裝秀一樣，舞者們將舞池視為自己的天橋，自信地展示個性。Voguing大致分為四種主要風格：Old Way（舊風格）、New Way（新風格）、Vogue Femme（華麗風格）和Dramatics（戲劇風格）。Old Way注重優雅的身體動作、姿勢和精緻的手勢，而New Way則融入了更多靈活的肢體動作，通過快速的手臂和手部動作創造出複雜的幻覺效果。

今次香港 Red Bull Dance Your Style 以 Voguing 作賽的舞者有 APRIL 和 KEN KEN 。

Locking: 追求即興精神的舞蹈風格

快速動作和定格姿勢為特點

Locking（鎖舞）的起源可以追溯到1970年代在美國的一種舞蹈風格，這舞蹈因受 Funk （放克）和 Soul（靈魂樂）的影響而聞名。Locking 強調快速、獨特的動作、鎖定姿勢、凍結和誇張的表情，以舞者的音樂感、節奏感乾淨執行動作。它吸納了喜劇、戲劇性和觀眾參與的元素，為觀眾帶來視覺和情感上的樂趣。

說到 Locking（鎖舞）不可不說的是Don Campbell （唐．坎貝爾）這個始祖，據他生前所述，Locking 是誕生在一個美麗而偶然的錯誤之下。約於1970年，Campbell在洛杉磯貿易技術學院的自助餐廳嘗試向一些舞者 (Sam Williams、Sweet Tee等當地電視節目《Sha-Bang》和《Boss City》中的知名舞者) 學習一個名為「Robot Shuffle」的舞蹈動作，他在學習時由於無法精準捕捉到其律動，反而跳出了另一種韻味，也因此形造出第一個Campbellock（坎貝爾式鎖舞）。簡而言之，Locking 的基底是一種隨著音樂做出向上－向下－向上－向下的連續動作，這一上一下的身體律動不會被分解成獨立動作，才能稱之為「鎖」。

The Lockers是一個以Don Campbell為領軍的舞團，成立於1971年。The Lockers舞團的鎖舞技巧和服裝風格對當地的街舞風潮產生了深遠的影響。鎖舞的經典服裝風格不外乎醒目的條紋襪子、及膝的高腰老爺褲、大領子的彩色緞面襯衫、彩色大領結、報童帽和白手套。

今次香港 Red Bull Dance Your Style 以 Locking 作賽的舞者有 CHAK , JOSE 和 KAYI 。

以下這短片能助你了解Voguing 和 Locking 舞風的模樣。

Locking @jfsurbano

Voguing @kenken.lch

Krump: 強烈表達自我意志的舞蹈形式

強調能量、激情和情感的釋放

Krump源於1990年代源自洛杉磯的舞蹈風格，其動作表達性強和充滿激烈的自我表達形式。這舞蹈以其激烈、具侵略性和高能量的動作而聞名。強調故事講述、情感釋放和身體表現力。常常以bucking (強烈踢踏動作)、Chest Pops (胸部彈跳)、Arm Swings（手臂揮舞）和Stomps (踩踏)等聞名。

Krump的根源可以追溯到非洲和非裔美國社群。它起源於Tommy the Clown將舞蹈與街舞元素結合而演變出的clowning，並發展成了krumping。最初是作為一種釋放內心憤怒的自我表達方式。這就是為什麼它在視覺上和觀眾感受上都顯得充滿侵略性。它不僅僅是一種表演形式，更是一種反抗壓迫和主流文化的身體藝術表達。Krumping和clowning舞者將舞蹈視為社區發聲的一種具有靈性和自我定義的表達形式。對年輕的krumping舞者來說，這種舞蹈表達形式詮釋了他們來自何處的真實身份。其具有力量感的腳步甚至表現出一種瘋狂的氛圍，這正是該舞蹈表演所象徵的：如何超越束縛，重新煥發生機。

今次香港 Red Bull Dance Your Style 以 Krump 作賽的舞者有 YUEN aka HOAX 。

Freestyle: 自由發揮創造力的舞蹈風格

是即興舞蹈，是自由表達創造力和獨特性

Freestyle（即興舞蹈） 讓舞者能夠自由地表達自己，展現他們的獨特性和創造力。這種舞蹈形式強調即興性、音樂感和對音樂的詮釋。舞者可以根據音樂的節奏和情感，發揮他們的想像力進行即興創作，並將各種街舞風格的元素融入其中，創造獨特的動作和組合，並與觀眾和其他舞者進行互動。這種自由的表達方式豐富了街舞文化，讓每個舞者都能將自己的個性和風格注入舞蹈中。

許多地方的街舞社群都有出色的即興舞者，他們對當地街舞社群的貢獻不可忽視。他們通過他們的才華和獨特的風格豐富了街舞的多樣性，並激發了其他舞者的靈感。他們不僅在舞台上展現自己的才華，也在工作坊和舞蹈交流活動中分享他們的知識和技巧，推動著街舞文化的發展。

無論是在街頭、舞會還是比賽中，即興舞蹈都是街舞文化中不可或缺的一部分。它鼓勵創造力、個性和自由表達，並為舞者和觀眾帶來無盡的歡樂和啟發。無論你是哪種街舞風格的舞者，即興舞蹈都是一個展現自己的機會，也是與其他舞者建立聯繫並分享共同熱愛的途徑。

今次香港 Red Bull Dance Your Style 以 Freestyle 作賽的舞者有 WESLEY 。

以下這短片能助你了解Krumping、Freestyle 和將在下一篇文章介紹的 Waccking 三種舞風的模樣。

Waacking @siusaaaa

Freestyle @sk8wes1ey

Krumping @hoax_19c

在這些獨特的街舞風格中有找到你喜歡的風格嗎？或是四種都喜歡？記住9月17日（星期日）來參加這個香港街舞盛事，便可以親眼目睹舞者的風姿和感受現場的刺激氣氛。