《Street Fighter VI》早前正式上架，我都即時開PS5下載來玩，首先試玩版有三個模式，包括自創角色(化身)、世界巡遊及格鬥之地，當中只有自創角色可以繼承至正式版，對戰紀錄或進度無法繼承。

《Street Fighter VI》試玩版上架 超強電腦K.O.梅原大吾 © Capcom

而試玩過之後，最大感覺就是畫面再升級，角色及背景的真實3D感，反而令我覺得減少了以往「街霸」的傳統感覺，就算見到阿隆，都少了一份親切感。暫時試玩版只能用兩個角色，阿隆繼續容易上手，想試試打擊感或新系統感覺的，可以快下載來玩玩。

梅原大吾開局即連輸兩Round

是的，就是「背水一戰」的那位傳奇級職業選手梅原大吾。對於老玩家來說，我們以前打「街霸」，對電腦的模式都是用來練習，有時為了爽一爽過一過手癮，記憶中都能輕鬆虐殺電腦。不久前Capcom推出的新體驗版，職業選手如梅原大吾都即時試玩。數日前梅原大吾拍的影片中，就發現今次AI操作的角色絕不容易應付，一開局已經連輸兩Round，陷入苦戰！當然電腦的等級可以自行調校，影片中Daigo就調至最高等級8。我自己試玩過，調低至等級4時，還是容易應付的。

影片中Daigo甚至懷疑電腦「Cheating」，即先知道玩家輸入的指令再作反擊，但隨著試玩時間越長，他認為電腦沒有預先讀取玩家指令，只是AI設計更人性化。

極有挑戰性 智能叛變級數電腦對手

除了高手Daigo，亦有不少外國知名遊戲直播主都有試玩，包括jmcrofts都認為今次AI的操作更加擬人，移動、牽制、壓制都做得更好，令玩家有更大挑戰，是更好的練習對象，當然亦增加單機遊玩的挑戰性。

影片中看到調至等級8的AI電腦對手，不但能作出精準的擋格，亦會抓準時機反擊，連技亦用得更熟。

在一段「fighting game AI has gone too far」的影中，更計算了自己的敗仗數目，最終他連續打了12場後，才成功戰勝等級 8的阿隆。

角色衣服會損壞 身、臉會變髒

之前提過今次角色及背景都更加有真實感，其實遊戲都會加入更加真實的系統，就是在格鬥中，衣服可以損壞、身體及臉亦會隨著戰鬥弄髒，而這個系統可以關閉的。說到破壞衣服方面，我有一個大膽的想法......

第一年下載角色公開 豪鬼回歸瞬獄殺

近日《Street Fighter VI》除了新角色，亦公開了Dee Jay、春麗等舊有角色的影片，還有推出首年的DLC角色，當中包括Rashid(拉希德)、A.K.I.(阿鬼) 、Ed及Akuma(豪鬼)。由6月2日遊戲推出開始計，當中豪鬼就要等到2024年春才現身。而推出下載後，角色都會加入世界巡遊之中，而這個單人遊玩劇情模式，亦是今次遊戲的重點，有點RPG味道，冒險中會遇到《Street Fighter VI》中的各個傳奇格鬥家，尋找全部18位格鬥家，亦可加入他們的流派成為學徒，學習必殺技。還可以送禮、完成不同任務加深連動，解鎖新過場動畫。