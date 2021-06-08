水上活動唔止Wakesurf、獨木舟！簡單易學SUP一樣好好玩

簡單易學的SUP男女都啱玩 © Red Bull

何謂SUP？

SUP一詞是Stand Up Paddle的英文簡寫，顧名思義是站立板上的玩意，中文多翻釋作「直立板」。大家都知衝浪板也是類似的設計，但跟直立板有何分別？原來直立板的闊度、長度與厚度，都比衝浪板大，製作物料也不同，SUP本身是源自美國夏威夷的衝浪勝地威基基海灘，當年一群滑浪高手，利用長板及划槳，乘風破浪撐出大海暢玩，逐發明了這項新鮮的水上玩意。

一班人想在大埔對開海域玩SUP一樣冇難度。 © SUPWAYHK

如何操控？

可能你有疑問，SUP容易「反艇」嗎？玩過衝浪板的朋友覺得要「站」得穩陣，已經不容易，但SUP則不然。剛才提過SUP的板身厚闊得多，倒予人如「如履平地」的安全感，建議新手先跟教練上課，讓他給予正確的站姿與技術指導。其實只要拿捏得宜，知道重心的轉移，基本上就算在刮風浪的海面上，一樣能駕馭。

划槳的技術像獨木舟嗎？要知道獨木舟是長槳一支分兩頭，左右兼顧潑水向前向後，但SUP的槳短小，只有一頭，要站在直立板划槳，就要比獨木舟有雙倍的動作，向左向右各落槳一次，感覺比較悠閒吧。

夏日炎炎，出海玩SUP成為新興潮流，素食達人Elvis Chan就跟教練上堂學SUP技術。 © Elvis Chan

香港玩直立板SUP三大熱點

長青之王：西貢出海

現今，西貢沙下、企嶺下等多個地點，均有提供獨木舟出租的公司，同時會提供SUP的租借服務，某些體育會設有課程，予初學者玩SUP之技術分享，下次再向他們租借時就更安心。另外，想租SUP海上暢遊，利用它作遠航之朋友，切記要留意天氣變化，即使只是從內灣到附近小島，都有機會橫越航道，遇大風浪時要考慮自身安全。

新興熱點：大埔紅樹林

近排有一家新公司，在大埔汀角路的紅樹林開設SUP及獨木舟行程，由三門仔出發，探索以往較少人關注的大埔紅樹林。如有興趣試新行程，這路線無疑是充滿趣味的。另在大尾篤亦不乏私人租借SUP的攤檔，租用時要注意自己的能力，大部分日子大尾篤一帶海域都算平靜。

若想探索紅樹林，除了獨木舟還可用一塊直立板。 © SUPWAYHK

特別推介：大嶼山SUP式瑜伽

有人玩SUP玩得更終極，要在直立板上做瑜伽，導師說，揉合兩項運動的動態會令參加者更加在意當中的平衡感，享受到海浪的微妙變化。SUP式瑜伽使用的直立板，跟普通直立板無異，反而是導師會把直立板連在一起，造成大型海中浮台，用航拍機從高空欣賞最有氣勢！

無論是站着划或是半跪式的划槳法，玩SUP是另一種享受。大家可能有所不知，SUP亦有不少國際性賽事，像2016年就有過百名選手，在港舉行第二屆的「香港國際直立板錦標賽」，代表Red Bull的精英運動員Kai Lenny和Casper Steinfath亦在名單之上，Casper更贏得18公里組別的冠軍。

Red Bull 的 SUP 世界冠軍 Casper Steinfath專程來港參加第 5 屆香港國際直立板錦標賽 18 公 里賽事 © Red Bull hK