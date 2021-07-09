《That’s Caroline》見證19歲衝浪新星的崛起

《That’s Caroline》是red bulll最新發行的紀錄片，裡頭記錄著Caroline Marks，這位近幾年成為衝浪界常勝軍的選手。

Caroline Marks 在滑浪板上的完美表現令她踏上東京奧運之旅 © Jake Marote / Red Bull Content Pool

這部21分鐘的影片，完整呈現了Caroline Marks的成長過程，特別是小時候在家鄉佛羅里達與哥哥進行繞桶賽的競爭，促使她現在成為世界上最好的衝浪選手之一。

《That’s Caroline》是Marks首次代表美國隊參加奧運衝浪賽事前的一個很好的回顧。

Marks在2019年12月以世界第二名姿態，與排名第一的選手Carissa Moore一同取得代表美國進軍東奧的資格。

今年夏天將與世界頂尖的好手們一同衝浪的Marks，坦言自己從未想過會有一整個攝影組跟著她，並記錄自己的人生故事，甚至還能在電影中呈現自己在海浪上的風光時刻。

Caroline Marks 絕對是年度新星

Caroline Marks：「這一切都太有趣了，希望我的粉絲們看完這部紀錄片後能更支持我邁向金牌，讓我能美夢成真。」

Marks的三個哥哥對於她的衝浪生涯，可以說是不遺餘力，雖然在她很小的時候，最先感興趣的其實是騎馬，而且也拿到不錯的成績，但在她接觸到衝浪後，事情有了轉變。

Marks在十歲那年於佛羅里達的墨爾本海灘接觸到衝浪，她就深深著迷並迅速上手，也不過一年的時間，她已經獲得全美衝浪業餘冠軍的頭銜，並在13歲那年轉入職業後，至今已經贏得17個冠軍，包括ISA U16及連續拿到多項NSSA冠軍獎盃。

2018年，她也成為史上最年輕獲得WSL冠軍巡迴賽資格的選手，並被選為年度最佳新人。

Carissa Moore, Caroline Marks © Jake Marote / Red Bull Content Pool

今年夏天參與奧運，會是Caroline Marks寫下的新里程碑，甚至能與偶像Carissa More同場競爭。

對於這位19歲的新秀來說，這僅僅是個開始，因為隨著衝浪運動走向世界，我們將會在未來數十年不斷聽到Caroline Marks這個名字。