Switch成任天堂最長壽家用主機 成功靠幾個時期

任天堂Switch在2017年3月3日發售，已經過了2687天未有新主機推出，而且直至現在還未公佈後繼機種及發售日期，即是紀錄仍會延續下去。而對上一部任天堂長壽主機紀錄保持者，就是紅白機Famicom，自1983年7月15日發售至1990年11月21日超級任天堂推出，經歷了2686天。

1977年推出Color TV-Game以來最長壽

任天堂自1977年推出Color TV-Game以來，相隔2000日左右就會推出新主機。合理地，成功的主機會長壽一點，當中最短的就是Wii U，自2012年11月18日發售至Switch在2017年3月3日推出，相隔只有1566天。

而繼Switch及紅白機外，Color TV-Game(1977年6月1日發售)，至紅白機在1983年7月15日也相隔了第三長的2235天，不過那時任天堂主機未創造紅白機這經典，相隔長一點時間也能理解。到之後N64及GameCube也不算太成功的主機，所以壽命也分別只有1909天及1892天。

到2006年11月19日推出的Wii，又創出體感新玩法，全球熱捧，而直至Wii U推出，壽命達2191天。

至於Switch後的新主機，廠方已經確定會在本年度發表，預定推出日期會在2025年3月31日財政年度後，所以這個長壽紀錄會繼續更新，之後也應該不容易被打破。

最長壽手提遊戲機 Game Boy共4352天

最長壽手提遊戲機 Game Boy共4352天 © Nintendo

將Switch歸類為家用主機，但其實Switch亦可算是手提遊戲機。如果計手提遊戲機，Switch就還未是最長壽，亦應該未能超越Game Boy創下的4352天紀錄。至於銷量方面，暫時亦未超越Nintendo DS的1億5402萬部，但有很大機會能超過。而NDS的壽命則有2288天。

體感玩法屬噱頭 多款遊戲成功踏板

任天堂Switch推出初期，走回Wii的路線，主力賣體感玩法，兩個可拆出的手掣也有體感操控，亦推出過不少體感遊戲。當中銷量爆起，其中一個因素亦可能和早年的疫情有關，因大家都要留在家中，但又想做運動，於是一系列「Sport」、「Fit」類體感運動遊戲就成功爆人氣，配件更曾賣到斷市。

但講到憑實力，始終任天堂有不少受歡迎作品，好像暫時屬Siwtch銷量最高作品的《瑪利歐賽車8 豪華版》，銷量達6,187萬套，遊戲其實是2014年推出Wii U版本的加強版，在2017年4月27日發售，可以多人連線遊玩，亦保留經典風味，加上擁有Wii U的人不算多，很多玩家都可以當全新作玩。

另一個銷量爆發點，就是2020年3月20日推出的《集合啦！動物森友會》，銷量是Siwtch遊戲的第二位，達4536萬套。因為有大量收集元素，而且亦可以有不少創意玩法，自由度極高，又可以在遊戲內聚會，令當時掀起一股「動森」熱潮，有不少非機迷及女機迷都加入遊玩，成為和《瑪利歐賽車8 豪華版》兩款銷量突破4000萬的Switch遊戲。

除了兩巨頭外，任天堂還有集合大量任天堂知名人物的大亂鬥遊戲《任天堂明星大亂鬥特別版》，而且還成為電競項目，銷量亦有3422萬套，亦是吸客之選。說到電競，射擊遊戲亦有代表作，就是2017年7月在Switch推出的《Splatoon 2》，也掀起過小熱潮。

再來就是另一皇牌作品《薩爾達傳說》，2017年3月3日推出的《薩爾達傳說曠野之息》，當年得到不少業界獎項，近年推出的續作亦繼續受歡迎。加上《寶可夢》系列、《Super Mario Party》系列，還有《牧場物語》，以及第三廠的《魔物獵人》系列，都一同吸引玩家拿起Switch。當然，還有大量經典任天堂舊作遊戲，以及獨立廠商的遊戲，同樣撐起Switch主機平台。