T1成功在LCK春季賽捧走獎杯

T1 自信滿滿地進入春季賽最後幾輪，他們在整個賽季以全勝佳績打破隊伍於2015年的記錄，無論對手如何，他們都成功勝出每場比賽。

在這場歷史性表現後，作為一號種子進入季後賽的T1繼續表現得令人驚訝，他們直接進入半決賽，在面對Kwangdong Freecs時成功再下一城獲勝。而跟Gen.G的決賽時，因為對手表現很好及展現實力，在一場激烈戰鬥後，T1最後以三場勝利將其扳回一城，並將春季賽冠軍帶回家。

我們失敗了兩場比賽，並檢討令奇蹟發生的統計數據和數字。

在兩場比賽中，T1派了18位英雄落場，有些一開始就揀選明顯的個人喜好，其他就隨住比賽而挑戰其他嘗試。 Lee 'Gumayusi' Min-hyeong偏好 Jinx，亦使用Caitlyn 和 Xayah各一次；Lee 'Faker' Sang-hyeok堅持用 Vex、Ryze 和Ahri的人數相等；Ryu 'Keria' Min-seok在三輪比賽中與 Nautilus一起使用Lux、Thresh 和 Tahm Kench；Moon 'Oner' Hyeon-joon 同樣愛Viego、Lee Sin和Nocturne，但跟Gen.G對戰的第三場比賽就使用流氓戴安娜。最後Choi 'Zeus' Woo-je 在兩場比賽用了Jayce、Kennen、Lucian和Camille，為觀眾帶來驚喜。

這種方法明顯有效用，令T1對成員有足夠了解，他們很強大，同時千變萬化的玩法令對手措手不及。李青是整個季後賽中用得次數最多的冠軍，有五個選秀權。

Moon 'Oner' Hyeon-joon憑出色表現獲得MVP獎 © League of Legends Champions Korea LCK Flickr/Riot Games

破壞

英雄聯盟最令人驚喜的其中一件事就是高DPM（每分鐘傷害）得分，看著玩家以混亂又快速的大屠殺取得個人分數，在與Gen.G的第二場比賽，古馬尤斯打出令人敬畏的833 DPM，此外他更成功成為T1 武器庫中最穩定的大規模殺傷性武器，單場比賽的DPM從未低於 500。宙斯也表現出色，在第二場對陣Kwangdong Freecs的比賽中，他最高DPM達到759，而後者最高DPM僅為 484。

殺戮

是時候談殺戮了，T1在整個季後賽都沒有令觀眾失望，除了在第二場比賽Gumayusi對Gen.G造成令人難以置信的傷害外，他還設法在本場比賽中以高達10名的總擊殺數獲得全隊最高擊殺數。這讓他與Gen.G的Choi 'Doran' Hyeon-joon不相伯仲，後者在整個賽季唯一一場看到 T1 拿下 L 的比賽中得到 10 分。

單殺方面，Zeus與Gen.G的單場比賽中以三分領先，再次與Doran對戰，後者在之前的比賽也命中三分，Kwangdong Freecs在這裡沒有表現出一樣的戰鬥力，每場比賽取得3次擊殺，總體上只擊殺2次單殺。

黃金

古馬亞西在這個春季賽中表現得很霸氣，他在季後賽的表現亦不例外，在第二場對陣Kwangdong Freecs時，他在15分鐘內以 6,892的成績獲得最多個人金牌數。 KDF的總金幣為23k，而T1的總金幣就徘徊在29k左右，這是兩場季後賽15分鐘的最大差距。

Lee'Faker'Sang-hyeok對著鏡頭舉起大拇指 © League of Legends Champions Korea LCK Flickr/Riot Games