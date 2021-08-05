了解街舞對決　到底如何進行？如何判斷出勝負？

這些是比賽的基本

大多數的比賽都是直接的 「一戰定生死」 。有些包含兩位舞者在一對一比賽中決一高下，但也有比賽是以舞者所屬隊伍，也就是舞團的方式對戰。這些舞團可能是從每個舞團其中兩位舞者，或多至八到十位舞者，並且有時候人數會更多。

團體對戰排舞時，該舞團出招的時間，會讓至少兩位成員到整團人馬，都可以一起表演。對方舞團如果有需要，亦可以不用排舞的方式回應，完全是由各自舞團來決定出場時的排舞安排，除非賽事本身有另定的特殊規則。

O'trip House 的傳奇大戰 © Little Shao/Red Bull Content Pool

一般而言，個人或是團體輪流在舞池中央跳舞，每位舞者或舞團都有被指定可以跳舞的次數，稱為回合。

舞者來來回回跳著他們的回合，直到他們結束，然後會由評審團透過指向，或是舉著寫上贏家名字的牌來選出勝出的舞者。

對決的獲勝者將繼續下一輪比賽，輸家則被淘汰出局。

這會一直持續比拼下去，直到只剩兩位舞者或是兩個舞團，才進行最後一場決賽，並決定總冠軍。

Menno 在2017年贏出 Red Bull BC One © Little Shao/Red Bull Content Pool

一場賽事中會有幾多位參賽者?

參加比賽的舞者平均人數通常是16位，或8至16組舞團，以選擇一種風格進行比賽，或以混合舞風進行比試，但是在主要賽事中，又可以有4到32位舞者或團體參加比賽。

要進入主要賽事的舞者，必須從資格賽中被選出。在資格賽中，舞者有權被評審選出獲得參加主賽事的權利。通常可以有30至500位舞者參加資格賽，通常可以通過以下五種方式進行:

一場表演回合 : 這種方式會由舞者一個一個被叫出來，在評審面前表演。他們的演出會被計分，當評審看過所有人後，在從分數最高的舞者中選出進入主賽事。 表演對決 : 在這種方式下，舞者或是舞團會各用一回合的表演對決方式對戰，如果是舞團的話通常有時間限制。這種比賽不會選出贏家，而是評審會藉由舞者對戰中的演出給分數，然後評審選出分數最高的舞者或舞團能在主賽事中競賽。 Cypher資格賽 : Cypher是當舞者們聚集在一個圈圈內，一個接一個跳舞的名詞。有些比賽會利用這種方式決定誰能被選入主賽事。如果這情況發生，會由DJ播放大約半個小時至一個半小時的音樂。舞者通常會給予一張有號碼的貼紙，然後開始形成自己的cypher圈，開始隨心所欲的跳著。評審會到每個圈子觀察舞者，寫下另他們最印象深刻的號碼。當時間限制一到，評審會聚在一起並且看看他們寫下的號碼，然後這些舞者將被選入主賽事。 前一場資格賽的贏家: 這是當另一場比賽的贏家被選進入主賽事，他們贏得了隨後參加另一項比賽的權利。 受邀 : 第五種也是最後一種方式是透過最簡單的邀請。在這種情況下，舞者通過在當地或國際上的各種比賽中獲勝並贏得了良好的聲譽，然後受到活動發起人的邀請來參加比賽。

評審通常是有名並且受人尊敬的舞者，他們通過多年的比賽和獲勝或以其對舞蹈界的歷史貢獻而聞名，從而贏得了進入評審團的殊榮。

比賽大多數有單數的裁判人數避免平手，通常由三到五位組成。一位評審通常在一場比賽中只有一個投票權，贏得對決的舞者是得到最多票的人。

Judges Hongten, Bboy Mounir 與 Intact在2018年Red Bull BC ONE Cypher Madrid擔任評判 © Gianfranco Tripodo/Red Bull Content Pool

有時候會有平手的決定，通常以兩種方式發生:

如果評審認為這場比賽不分勝負的話，他會讓自己的那一票變成平手。如果所有的評審都投平手的話會讓這場賽事本身變成平手。 如果一位評審頭平手，另外兩位各投一方。

如果發生這種情況，那麼比賽的舞者或舞團將不得不再進行一輪較量，以使評審們可以再次投票。如果又是一場平手的話，舞者們就得再跳一輪，直到評審做出非平手的​​決定之前，他們必須持續比賽回合下去。

但是如果所有的評審，除了一位其他都投平手的話，那獲得那一票的舞者就是贏家。

評審決定獲勝者的條件是甚麼?

為了做出決定，評審通常都具有一個包含八個要素的一般標準。以下的元素在不分順序的情況下為:

音樂性︰一位breaker透過舞蹈連結並且表達出音樂的能力如何。 舞步基礎︰能夠展現出對基本搖滾步、排腿、go downs、過橋、定點和大地版的精通度。 個人特色︰一位breaker透過舞蹈展現個人特色的能力。 動作的難度︰一位breaker擁有並呈現動作多元性的水準。 風格︰一位breaker是否展現動作的獨特性。 執行力︰以乾淨和穩健的方式演出動作，並且沒有出亂子。 每一回合的組成︰擅用你的回合有起承轉合，有意義並且流暢的方式訴說故事。 原創性︰利用現有的動作組成新的變化，或是做出全新和有創造力的動作，和其他讓評審從未見過的動作方式來勝出。

當這場對決是一場直接的一對一淘汰賽時，評審會將整體標準納入考量，而每個評審自己決定哪些元素比其他更為重要。但是當一場比賽適用不同概念或形式時，這些標準中的一些元素重要性會被放大，並且會改變評審評比賽的方式。

這裡是不同比賽形式的名單，以及那些元素在每一種比賽形式中會權重較重:

資格賽/表演/首輪回合: 評審只能在參加資格賽的breaker中選出少數人出來，他們必須嚴格評分才能做出選擇，所以這時'執行力'在他們的標準中就會是其中最大的要素。Breaker執行動作上任何出錯或是做招失敗都會是致命關鍵，這會讓評審更容易縮小選擇範圍並且給低分。特色和動作的難度也都會扮演重要角色。 Cypher 國王/皇后賽事: 風格、特色和'音樂性'在cypher這種breaker在自組圈子內跳舞的對決中通常會具有重要價值的要素。Breaker通常會要貼上有數字的標籤。評審隨後會花時間到每個cypher觀看並且寫下最令他們印象深刻的breaker。(有時候評審會匿名，可能是cypher裡面的其中一位breaker。)一旦時間到了，評審會聚在一起決定誰讓所有人印象最深刻，而這位舞者就會被封為cypher國王或皇后。 團體對決: 要評團體對決的評審通常會要從雙方多次的回合中評分; 這可能最少在三對三比賽中各一輪，或是若在一場八對八的舞團對決，於15分鐘的限制下，最多一團可以到16輪。舞團對決的獨特性在於讓每一方都可以策略性地派出在特定元素較強的舞者，有機會展現評審的每個評審要素。這意味著傑出的舞團可以按照評審使用的標準順序來派出出賽的舞者順序。

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例外: 觀眾評比的對決

比賽亦可由觀眾選出心目中的冠軍 © Alex Grymanis/Red Bull Content Pool