「新一年做個更好的人！」細聽頂尖投籃訓練師Lethal Shooter人生哲學

Lethal Shooter（又名Chris Matthews）跟頂尖的NBA及WNBA運動員合作以改善他們的投籃技術，亦在職業生涯中屢次創下驚人記錄而奪得其綽號，聲名遠播加拿大、俄羅斯和中國。

Lethal Shooter對於投籃、籃球及生活的哲學成為我們新一年面對學習、考試和壓力的好榜樣。

「我從前並不像現在這樣」，在華盛頓特區長大的Lethal Shooter說。

「花了很多年時間去進步、堅持和訓練肌肉記憶，每天擴闊我的視野、保持頭腦清晰、認識適當的朋友、遠離消極的人，及遠離毒品和酒精。」

「當你做運動，尤其像籃球這樣的運動更需要保持堅定，你付出多少就得到多少。」

我們付出努力不單提升個人技能，更賦予我們堅定信念。就如一節籃球比賽時間很短，但正正是我們展現技術的好機會。如果我們始終如一，就能自信滿滿及更有效調整自己的壓力。

「人生最精彩的地方是，任何事只要你堅持就會變得很棒。」

It's all about “staying locked in” © Brian Hall/Red Bull Content Pool

這位35歲人生前輩認為當今年輕人最主要的問題是「社交媒體的壓力、短暫快樂、追求完美的壓力，及別人看待自己目光的壓力。」

失敗是你變強大的一部分 Lethal Shooter

Lethal Shooter決定成為教練，是希望將自己導師給予的精力和動力，在他成長的那個充滿毒品、暴力、槍械罪案的犯罪社區傳承下去。

「在他們教導我的時候，他們激勵我成為一個更好的人。我當時是『我很想成為教練，因為沒甚麼比幫助別人發展其技能及對自己生活保持積極更好。」