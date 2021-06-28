港隊田徑、跳繩代表大對決 何柱霆傳授跳繩練跑秘訣

百米女飛人梁筠宜100米最佳時間是12秒03，何柱霆忍不住說「快到咁，點樣追你呀」，她跑贏他絕冇懸念，但要跳住跑100米就要鬥過先知輸贏。激戰一觸即發，兩人站在起跑線，槍聲一響，即刻向前衝，頭50米鬥得難分難解，尾50米發生嚴重影響戰果嘅意外！最終梁筠宜以17分65衝線，何柱霆快過定慢過佢呢？