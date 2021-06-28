Fitness Training
港隊田徑、跳繩代表大對決 何柱霆傳授跳繩練跑秘訣
100米短跑世界紀錄是9秒58，100米短跑兼跳繩又要幾耐？今次曾出戰雅加達亞運的百米女飛人梁筠宜和世界跳繩冠軍何柱霆（Timothy）邊跑邊跳，衝足100米，到底跑住跳快，還是跳住跑快，睇片自有分曉！鬥完100米，仲有跳繩練跑大法，學好3式，跑得又快又有耐力！ 跳繩跑得快，一定有古怪？非也，跳繩改善到身體協調、肌力和心肺功能，練完繩跑得快，十分合理，但邊跳邊跑就有難度。
今次梁筠宜和何柱霆唔單止向難度挑戰，仲鬥埋耐力和協調，高手碰頭，一起參加「SKIP TO FIT 大挑戰」！
挑戰1：又跑又跳100米
百米女飛人梁筠宜100米最佳時間是12秒03，何柱霆忍不住說「快到咁，點樣追你呀」，她跑贏他絕冇懸念，但要跳住跑100米就要鬥過先知輸贏。激戰一觸即發，兩人站在起跑線，槍聲一響，即刻向前衝，頭50米鬥得難分難解，尾50米發生嚴重影響戰果嘅意外！最終梁筠宜以17分65衝線，何柱霆快過定慢過佢呢？
挑戰2：一分鐘耐力賽
跑步速度等於步距乘步頻，觸地時間夠短，步頻容易提升，而呢項挑戰就改善到觸地，何柱霆說「不斷跳，可以練到小腿爆發力，提高小腿、膕繩肌和臀大肌力量，增加敏捷性，腳踝和阿基里斯腱強化後，觸地時間都會減少。」他用最高速度跳3分鐘可以跳到549次，今次限時1分鐘，兩人又跳到幾多次？
港隊田徑、跳繩代表大對決 何柱霆傳授跳繩練跑秘訣
挑戰3：真．花式跳繩
輸人唔輸陣，要贏先要贏氣勢，挑戰3就是精通花式跳繩的何柱霆傳授花式跳繩給梁筠宜，招式由淺入深，招與招還能合拼變成更利害的新招式，學懂數式，以後與朋友跳繩就能先聲奪人！不過，師承名門都要看自身能力和意志，能否名師出高徒，就要看梁筠宜造化。
交叉訓練：跳繩 x 田徑
完成3項挑戰，「SKIP A BEAT大挑戰」田徑篇， 當然要將跳繩混入針對跑步的體能訓練，協助跑友跑得更快更遠！例如，將跳繩和體能動作交替鍛煉：跳繩3分鐘>平板支撐30秒>跳繩3分鐘>爬山者30秒>跳繩3分鐘>側拼步30秒
跳繩可以練田徑，也可以跳住參加Red Bull Skip To Fit活動，現在與截止日期愈來愈近，大家在7月6日前合力跳283,000次，等同圍繞香港283英里的海岸線一周。
何柱霆傳授跳繩練跑秘訣