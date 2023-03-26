Red Bull運動員何柱霆將代表香港出席7月在美國舉行的世界跳繩錦標賽2023

全港精英跳繩比賽2023中何柱霆在單人繩速度跳比賽 (30秒)、單人繩速度耐力跳比賽 (180秒) 及單人繩個人花式比賽 (75秒) 分取得第3、第2及第4名，獲得個人總成績第3名。在單人繩速度跳比賽 (30秒)方面，賽事競爭十分激烈，黃天佑及梁潤新分別以106下及105下膺冠、亞軍，何柱霆以104下僅負、獲得季軍。單人繩速度耐力跳比賽 (180秒) 方面，何柱霆以530下取得第2名，冠軍則由黃天佑以545下奪得，梁潤新則以527.5下位列第3名。

全港精英跳繩比賽2023中何柱霆在單人繩速度跳比賽 (30秒)、單人繩速度耐力跳比賽 (180秒) 及單人繩個人花式比賽 (75秒) 分取得第3、第2及第4名，獲得個人總成績第3名。在單人繩速度跳比賽 (30秒)方面，賽事競爭十分激烈，黃天佑及梁潤新分別以106下及105下膺冠、亞軍，何柱霆以104下僅負、獲得季軍。單人繩速度耐力跳比賽 (180秒) 方面，何柱霆以530下取得第2名，冠軍則由黃天佑以545下奪得，梁潤新則以527.5下位列第3名。

全港精英跳繩比賽2023中何柱霆在單人繩速度跳比賽 (30秒)、單人繩速度耐力跳比賽 (180秒) 及單人繩個人花式比賽 (75秒) 分取得第3、第2及第4名，獲得個人總成績第3名。在單人繩速度跳比賽 (30秒)方面，賽事競爭十分激烈，黃天佑及梁潤新分別以106下及105下膺冠、亞軍，何柱霆以104下僅負、獲得季軍。單人繩速度耐力跳比賽 (180秒) 方面，何柱霆以530下取得第2名，冠軍則由黃天佑以545下奪得，梁潤新則以527.5下位列第3名。