Red Bull運動員何柱霆將代表香港出席7月在美國舉行的世界跳繩錦標賽2023

中國香港跳繩總會整合了是次全港精英跳繩比賽2023暨香港代表隊選拔賽16歲至18歳及19歲以上組別的成績，在重新排名後選出頭3名運動員，何柱霆將會是其中一位運動員代表香港出席7月在美國舉行的世界跳繩錦標賽2023。
全港精英跳繩比賽2023中何柱霆在單人繩速度跳比賽 (30秒)、單人繩速度耐力跳比賽 (180秒) 及單人繩個人花式比賽 (75秒) 分取得第3、第2及第4名，獲得個人總成績第3名。在單人繩速度跳比賽 (30秒)方面，賽事競爭十分激烈，黃天佑及梁潤新分別以106下及105下膺冠、亞軍，何柱霆以104下僅負、獲得季軍。單人繩速度耐力跳比賽 (180秒) 方面，何柱霆以530下取得第2名，冠軍則由黃天佑以545下奪得，梁潤新則以527.5下位列第3名。
對於比賽的整體表現，何柱霆並不是十分滿意，他說：「如果10分是滿分的話，我只會為自己打6分。可能是太長時間沒有參加實體賽事，我在3分鐘的耐力跳及花式賽都有失誤，力量及體力上都未能爆發出來。」在3個項目中，他對於30秒速度賽的比賽最為滿意，因為上兩次的實體賽，他在這個項目都有出現跌手柄的情況，導至排名大跌，所以，能夠克服這個重大的心理陰影是藉得高興的事。亦助他能夠用更穩定的心態備戰世界跳繩錦標賽2023。