跳繩跳到滾瓜爛熟，單腳跳、交叉繩和開合腳都難不到你，今次梁冠聰和何柱霆就來個另類花式跳繩「SKIP TO FIT 大挑戰」，將足球混入跳繩，邊跳邊踢，比拼3項跳繩混合足球的技術。
跳繩混合足球大挑戰 何柱霆3大秘技 強化足球訓練！
第一關：跳繩「的」波
一邊跳繩，一邊「的」波並不是無中生有，而是有世界紀錄的玩法，世界紀錄保持者就1分鐘內「的」了134次。而何柱霆賽前說「我的強項是將不同元素加落跳繩入邊」，這次「SKIP TO FIT 大挑戰」符合他強項，這名世界冠軍會不會跳住刷新世界紀錄呢？跳得叻，都要踢得叻，足球員梁冠聰就有優勢，更大膽下戰書「何柱霆？世界冠軍我點會唔識，我今次就要挑戰你！」兩雄相遇，戰爭一觸即發，誰會奪下第一回合？
第二關：窩利跳射
這次不用邊跳邊踢，只需跳住繩等波到，再勁射入網就可以。選手可以放繩一踢，足球員梁冠聰自然佔盡優勢，但比賽途中，何柱霆卻高興地說「果然交波好重要，交得啱，掂一掂就入到。」自信十足，何柱霆會不會爆冷勝出？
第三關：真．花式跳繩
最後一關是「真．花式跳繩」，所以不用比拼，何柱霆直接教梁冠聰交叉繩：「這一招有3個重點，分別交叉位放在前臂中間、雙手要貼近腹部、手握位要指向外，不要指向地下」，得到3個錦囊，梁冠聰能否連續跳3次交叉繩呢？
完成3關，原來「SKIP TO FIT大挑戰」唔止挑戰咁簡單， 更有跳繩3招加入足球訓練，強化球員下身爆發力。
何柱霆3大秘技 強化足球訓練！
第一招：在熱身中加入2至3分鐘跳繩，與其它熱身動作交替鍛煉，集中加強小腿和阿基里斯腱，減低踢波時的受傷風險。
第二招：將足球練習混入跳繩訓練，幫助球員轉換不同能量系統，與比賽時跑時停的實況相似，效果直接，而動作怎樣做就要睇片了！
第三招：最後是花式跳繩中的「二重跳」，即是邊擺繩邊跳到高位，讓繩繞過腳底兩次，這一招對練「頂頭槌」非常有效。
跳繩不單可以練足球，還可以跳住參加Red Bull Skip To Fit活動，合力在7月6日活動截止前跳283,000次，等同圍繞香港283英里的海岸線一周。截至6月18日已經累積多過1,800,000跳。以下就是參加方法，事不宜遲，立即起跳！
方法一︰AR空氣跳繩遊戲
• 登上活動網頁: http://www.redbull.hk/skiptofit 開啟遊戲
• 開始空氣跳繩，完成的跳繩下數會計算在283,000的目標內
• 分享成績，頭200位參加AR空氣跳繩遊戲及頭３位排行榜上跳繩數字最高的玩家即刻會贏得禮品
方法二︰利用SmartRope App參加 （有Tangram智能繩的玩家）
• 下載SmartRope App
• 於SmartRope App上參加活動
• 開始跳繩，App上的跳繩下數會自動計算在283,000的目標內
• 頭200位跳繩達1,000下及頭３位排行榜上跳繩數字最高的玩家立即贏得禮品
活動截止日期：7月6日