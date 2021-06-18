跳繩混合足球大挑戰 何柱霆3大秘技 強化足球訓練！

一邊跳繩，一邊「的」波並不是無中生有，而是有世界紀錄的玩法，世界紀錄保持者就1分鐘內「的」了134次。而何柱霆賽前說「我的強項是將不同元素加落跳繩入邊」，這次「SKIP TO FIT 大挑戰」符合他強項，這名世界冠軍會不會跳住刷新世界紀錄呢？跳得叻，都要踢得叻，足球員梁冠聰就有優勢，更大膽下戰書「何柱霆？世界冠軍我點會唔識，我今次就要挑戰你！」兩雄相遇，戰爭一觸即發，誰會奪下第一回合？