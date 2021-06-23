跳繩唔使數！音樂與繩共舞，世界冠軍Timothy分享選歌竅門！

SKIP TO FIT 活動詳情 © Brian Ching

「又數錯，我唔跳喇！」每跳一下繩就要數一次，愈跳愈快，愈快愈急，愈急愈錯，愈錯愈忟，絕對是每名跳繩者的共同經歷，更是揮之不去的煩惱，不過，當你手握Smart Rope就煩惱盡消，皆因它有4大功能，讓跳繩者跳得盡情，更可以邊跳邊享受音樂，從此跳繩唔使數、跳繩唔使急、跳繩唔使忟。

This is My Playground Timothy .jpg © Brian Ching

1） 跳繩唔使數

Smart Rope是一條擁有磁力感應器的智能繩，可與手機應用程式「SmartRope」相連，不單會自動計算揮繩次數，還會立即顯示到手機上，一跳一望，次數與時間皆在眼前，不怕愈跳愈亂和愈數愈錯，隨心所欲地決定跳躍次數和時間，達到跳繩唔洗數。

2） 歷史唔使搵

跑步有手機應用程式記錄歷程，跳繩一樣有，Smart Rope即時計算跳繩次數外，還會將每次的跳繩數據儲起，何時何地都能檢閱跳繩密度、時間、次數和卡路里等，想了解自己繩速、耐力和訓練密度有否改善，就可以查看記錄。

（片1可用lennon條跳繩片：每跳一次都立即顯示到手機應用程式中）

3） 卡路里唔洗計

跳繩是帶氧運動，帶氧運動一大好處是消耗卡路里，而Smart Rope手機應用程式就要求輸入身高、體重、年齡和性別，讓推算更準確。之後，你每跳一下，它都會算出消耗了多少卡路里，數字會隨次數和增加，簡單功能，對減脂瘦身的朋友十分重要， 卡路里唔洗計，人就瘦得更輕鬆！

4）比拼唔使見

SmartRope可以連接SmartRope App，不單會自動同步跳繩數據，還可看到朋友的跳繩次數，與他們在排名榜上分勝負，跳繩次數更會透過SmartRope App自動計算在Red Bull SKIP TO FIT活動，一起躍出香港283英里的海岸線。一條智能繩帶來很多方便，但冇繩怎參與跳繩呢？原來都有辦法，6月11日至7月2日走到銅鑼灣SOGO正門對出巴士站，就會發現一個Red Bull屏幕，用鏡頭攝你入畫面內，與AR空氣繩合而為一，讓你隔住屏幕跳跳繩，無論等車或行過都不用錯過，輕輕鬆鬆邊玩邊跳。

走到銅鑼灣SOGO正門對出巴士站，就會發現一個Red Bull屏幕，用鏡頭攝你入畫面內與AR空氣繩合而為一，隔住屏幕跳繩。

跳繩唔洗數，就可以盡情享受音樂和拍子，世界跳繩冠軍Timothy有音樂心得分享，「我唔識日文，但我好鍾意邊跳邊聽日文歌，原因是日本音樂充滿節奏感，我可以隨拍子跳動，愈跳愈快，愈跳愈激昂，心率隨節奏上升，音樂配合下，我的心跳可達每分鐘跳動200次」，Timothy建議大家的跳繩playlist不要全是快歌，先由節拍慢的音樂開始，並一首比一首快，「心率都要熱身，先慢後快較穩妥，節奏由慢到快的音樂讓我們隨拍子跳動，心率安全地向上升。」聽完Timothy分享心得，是時候調整playlist和拿繩出來跳了！

想知道跳繩「世一」Timothy的絕密歌單仲有咩歌？依以下簡單步驟，就能獲得歌單：

1) 開啟Spotify App

2) 在App底部按「搜尋」，並開啟右上角的相機圖案

3) 掃描一下專屬Timothy的Spotify Code

4) 完成後即可收聽Timothy的專屬歌單

何柱霆精選Spotify歌單﹐聽住黎跳動力特別大！ © Red Bull