讓你腎上腺素飆升的11段無人機影片

要捕捉頂級運動員在技藝巔峰表現的刺激感可能有些困難，但無人機可以為所有人提供新視角。現今的無人機可以跟隨電單車進行空翻、追蹤滑翔傘手在山脈間飛翔，甚至在每小時300公里以上的速度下跟隨一輛F1賽車。以下是11段無人機影片，讓你比以往更近距離地感受刺激的活動。

01 最快的攝影無人機跟上了一輛F1賽車

12分鐘 世界上最快的無人機跟上 F1車手 Max Verstappen

有史以來速度最快的FPV無人機，以前所未有的方式在銀石賽道（Silverstone Circuit）拍攝 Formula 1 (一級方程式賽車)。Shaggy，又名Ralph Hogenbirk，通過他特制的 Red Bull Drone 1（最高速度達350公里/小時）跟隨Oracle Red Bull Racing的全新F1賽車RB20，在英國銀石賽道上進行一整個圈的飛行，實現了看似不可能的壯舉。這次突破性的成就不僅是在無人機技術上的第一次，也是在F1歷史上的第一次。在影片片尾展示了完整的無人機飛行，還包括幕後花絮，讓觀眾全方位了解整個項目。

02 Red Bull Hardline的無人機視角

3分鐘 Red Bull Hardline的無人機視角 Dive into the hardest mountain bike race through the eyes of an intense FPV drone shot.

Dan Atherton的賽道設計考驗著下坡單車手的技能，為勇敢的參加者在 Red Bull Hardline 2024 預備了嶄新的挑戰！Red Bull Hardline 首次在兩個地點舉行：2月23-24日在塔斯曼尼亞的Maydena Bike Park的全新場地，以及6月1-2日在英國威爾斯經過驗證的場地。為比賽做好準備，包括迎接跳躍、巨石滾落、技術考驗和持續不斷的惡劣天氣。

03 Tom Pagès 在荒野中

8分鐘 Follow Me Watch FMX rider Tom Pagès at work making a film with drone pilot Thomas Panaiva in an undisclosed location.

FMX車手Tom Pagès 在無人機飛行員 Thomas Panaiva 的幫助下，展示了他的技術和才能。《Follow Me》系列的影片為運動員和藝術家提供了展示他們獨特之處的機會。在上面的影片中，無人機如此近距離地跟隨Tom，當他飛躍時，你幾乎能感覺到胃部翻轉。

1分鐘 被無人機追趕的 Valentin Delluc

在這段《Follow Me》的影片中，極速滑雪者 Valentin Delluc 在斜坡上像飛一樣滑下來，一架無人機試圖跟上他。這不同於你以往所見的滑雪，能讓你感受以滑雪方式滑翔下山的感覺。

04 在智利 Valparaíso的無人機追逐

3分鐘 以無人機視角跟隨 Tomáš Slavík

快來看看優秀的FPV無人機飛行員如何在智利 Valparaíso的街道上追逐 Tomáš Slavík，挑戰標誌性的 Red Bull Valparaíso賽道。

05 Diablo在六角形無人機的帶動下跳舞

1分鐘 Follow Me x Diablo 法國街舞舞者 Diablo 和其他幾位星級舞者製作的跳舞影片

法國舞者Diablo在這個《Follow Me》影片中與嘻哈舞蹈界的其他明星一同現身。在使用 Freestyle 六角形無人機後，他們創作了一段令人著迷的舞蹈影片。這與別不同的無人機能拍到舞者更多的動作，可於2024年11月9日在印度孟買舉行的 Red Bull Dance Your Style世界決賽上欣賞到。

06 Clemens vs drone in Stubai

2分鐘 Clemens Millauer vs 無人機

快來欣賞奧地利滑雪者 Clemens Millauer與無人機飛行員合作，在施圖拜山製作這個壯觀的影片。別忘了留意2024年《Natural Selection Tour》的更多滑雪動作。

07 Red Bull Unrailistic 無人機精華

1分鐘 從無人機角度 Unrailistic 2.0 Check out Jesper Tjäder's incredible rail riding in Unrailistic 2.0 from the perspective of a FPV Drone.

在Red Bull Unrailistic 2024之前，回顧一下 Unrailistic 2.0的精華，FPV無人機為 Jesper Tjäder拍下了令人難以置信的自由式滑雪表演，並提供了獨特的視角。Red Bull Unrailistic 將在今年年尾回歸，帶來一些最創新和有趣的特色；賽道將對滑雪者既具挑戰性又刺激。

08 Nouria Newman 穿越了兩個瀑布

1分鐘 跟着Nouria Newman的獨木舟去探險

了解法國獨木舟運動員 Nouria Newman如何穿越兩個瀑布，並穿越長達600米的索巴河（River Sorba）艱苦的雪橇階段。Nouria參加獨木舟、自由式獨木舟和極限獨木舟比賽，並在這些領域表現出色。觀看影片看她驚人的技巧。

09 WRC vs drone

6分鐘 FPV drone vs WRC car What happens when an FPV drone chases a WRC car? Find out.

無人機是否能跟上世界拉力錦標賽（WRC）賽車？來看看無人機飛行員 Denis Meglic 追隨拉力賽車手 Adrien Fourmaux的場景。從這無與倫比的視角觀看這場比賽時，為2024 WRC賽季的每一站都感到振奮！

10 Alexis Pintauralt 在大回轉道上飆速前進

1分鐘 跟隨 Alexis Pinturault

觀看法國高山滑雪運動員 Alexis Pinturault 在大回轉道上飆速前進，一架無人機緊隨其後，這是《Follow Me》系列的一部分。通過獨特的無人機鏡頭，追逐這位高山滑雪之王。