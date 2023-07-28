兩名姿勢標準的越野單車手 – Pauline Ferrand-Prévot 及 Evie Richards
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6個輕鬆提升踩車上斜能力的貼士

想征服長時間的上斜和輕鬆應對技術性上斜路段？以下這6個簡單技巧和建議將提高你在越野單車上的能力，當到達上坡路段時，你將能夠如魚得水。
作者 Red Bull HK
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無論你是一名新手越野單車手，還是只有在落斜時感受到上斜的樂趣，踩斜路是每位越野單車手不可或缺的技能。很長、很斜或技術性的上坡路段一開始可能會讓人感到害怕，但有很多策略和技巧可以幫助你對抗重力。
越野單車手Thomas Oehler和Rob Warner解釋了這些關鍵技巧。只要練習就能熟能生巧！不久的將來，你將能征服任何一個斜坡。

1. 使用輕齒比並控制節奏

2分鐘

跟Rob Warner及Tom Oehler踩車

對於長距離、平坦而且技術性較低的斜坡，選擇一個輕齒比令你可以輕鬆踩踏，控制體力分配並保持前進的節奏。如果齒比太重，你會很快感到疲累；如果速度太快，你會在到達山頂之前耗盡了體力。踩腳踏的速度被稱為踏頻，所以在上斜時，你希望踏頻更高，因為這對心臟和肺部壓力較小。
這是需要一些經驗來判斷，但最好在落斜時還有多餘的能量，而不是筋疲力盡地到達。

2. 保持坐在坐墊上

Henrique Avancini rides up the climb during the XCC race at Rd 7 of the UCI XCO MTB World Cup 2018 in La Bresse, France on August 24, 2018.

Avancini 在控制節奏

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當在更斜、更鬆散、泥濘或更技術性的路段時，你可能會想站起來踩腳踏以保持動力，但實際上如果能保持坐姿會更好。站立意味著你的體重不均勻地分佈在車輪上，這令它們的抓地力和牽引力減少，因此你有可能滑倒或打滑，這會使你停滯不前。
保持坐在墊上，向前移動車身，使頭部和胸部在把手上方，以均勻加重車輪並穩定地踩動腳踏。坐著更容易保持均勻的腳踏動作，更有效地控制你的能量輸出，這有助於重要的節奏控制。

3. 順暢腳踏動作

與公路單車手在平滑的路面上踩車不同，越野單車手在上斜時必須應對各種不可預測的地形。想像一下岩石、樹根、泥濘，這些往往同時存在。若隨便地亂踩腳踏會導致你失去牽引力，因為踩腳踏力量不均勻。
鮮為人知的一個事實是，職業越野單車手在所有單車項目中擁有最順暢的腳踏動作，這意味著他們在整個腳踏動作中更均勻地施加動力。所以下次你遇到陡峭的技術性上斜時，考慮一下你的腳踏動作，更均勻地施加壓力。

4. 選擇你的路線

Emily Batty in action at a World Cup XCO race

Emily Batty 正在技術性路段上進行路線選擇

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挑選一條合適路線非常重要。踩車時要向前看，尋找阻力最小的路線。考慮你的後輪會滾過的位置。像樹根和岩石這樣的東西可能會使你停下來，或者使後輪打滑而不是滾動，所以首先看看是否可以避開它們，其次，如果它們無處不在，試著找到一條沒有這麼大的障礙的路線。
想克服這樣的技術性路段，有幾個技巧可以嘗試一下。首先，使用稍微更高一點的齒比。這會讓你更好地控制你的動力。其次，加速進入障礙物，這樣你就會有一些動力幫助你越過它，而且不需要那麼用力地踩腳踏。第三，當每個車輪接觸到障礙物時，通過在單車上稍微向前、向後移動，稍微減輕每個輪子的重量。這將有助於防止你的車輪被卡住。通過練習，你會對自己能踩過的障礙物感到驚訝。

5. 調整輪胎氣壓

Yana Belomoina performs at Rd3 of the UCI XCO Mountain Bike World Cup in Vallnord, Andorra on July 2, 2017.

Yana Belomoina 正在進行比賽

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合適的輪胎氣壓在上斜時能產生令人驚奇的影響，然而我們經常忽視這一點。
輪胎氣壓過高會使輪胎變硬，進而滾動更順暢，但對於上斜來說效果反而較差。這是因為輪胎在滾動時較小變形，因此接觸地面的面積較小，導致牽引力和抓地力減少。而另一方面，氣壓較低的輪胎接觸面積很大，因此牽引力很大，但也會讓推動輪胎變得更加困難，就像在糖漿中騎車一樣。這會增加爆胎的風險。
找到牽引力和滾動阻力最佳的黃金點非常重要。輕微地增加或減少氣壓：大概1-2個PSI 就可以產生很大的差異，因此我們建議花一些時間來試驗不同的輪胎氣壓，看看那種最適合你。

6. 心理戰術

Mathieu Van der Poel leads out Henrique Avancini during the XCC race at the UCI XCO World Cup at Val di Sole, Italy, on August 2, 2019.

Avancini追上了Van der Poel

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上斜感覺就像永無止境，讓你懷疑自己是否能夠爬上去。這是一種頭腦遊戲，職業選手非常善於應對。
在長時間的上斜中，職業選手在極限時常常進行一分鐘為單位的計時。一旦到達這一分鐘的結尾，他們再重新計一次。
另一個方法是將上斜分為幾個部分，不要去想你正在攀登的巨大山峰，而是專注於到達前方小徑上的下一塊石頭，一旦到達目標，再找更遠處的下一個目標。這些策略聽起來可能很簡單，但它們是可以提升你心理戰術的好方法。你會驚訝這種方法能帶你走多遠，然後不知不覺你就會發現自己已經來到山頂，準備好享受落斜的樂趣了。
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