6個輕鬆提升踩車上斜能力的貼士

無論你是一名新手越野單車手，還是只有在落斜時感受到上斜的樂趣，踩斜路是每位越野單車手不可或缺的技能。很長、很斜或技術性的上坡路段一開始可能會讓人感到害怕，但有很多策略和技巧可以幫助你對抗重力。

越野單車手Thomas Oehler和Rob Warner解釋了這些關鍵技巧。只要練習就能熟能生巧！不久的將來，你將能征服任何一個斜坡。

1. 使用輕齒比並控制節奏

2分鐘 跟Rob Warner及Tom Oehler踩車

對於長距離、平坦而且技術性較低的斜坡，選擇一個輕齒比令你可以輕鬆踩踏，控制體力分配並保持前進的節奏。如果齒比太重，你會很快感到疲累；如果速度太快，你會在到達山頂之前耗盡了體力。踩腳踏的速度被稱為踏頻，所以在上斜時，你希望踏頻更高，因為這對心臟和肺部壓力較小。

這是需要一些經驗來判斷，但最好在落斜時還有多餘的能量，而不是筋疲力盡地到達。

2. 保持坐在坐墊上

Avancini 在控制節奏 © Red Bull HK

當在更斜、更鬆散、泥濘或更技術性的路段時，你可能會想站起來踩腳踏以保持動力，但實際上如果能保持坐姿會更好。站立意味著你的體重不均勻地分佈在車輪上，這令它們的抓地力和牽引力減少，因此你有可能滑倒或打滑，這會使你停滯不前。

保持坐在墊上，向前移動車身，使頭部和胸部在把手上方，以均勻加重車輪並穩定地踩動腳踏。坐著更容易保持均勻的腳踏動作，更有效地控制你的能量輸出，這有助於重要的節奏控制。

3. 順暢腳踏動作

與公路單車手在平滑的路面上踩車不同，越野單車手在上斜時必須應對各種不可預測的地形。想像一下岩石、樹根、泥濘，這些往往同時存在。若隨便地亂踩腳踏會導致你失去牽引力，因為踩腳踏力量不均勻。

鮮為人知的一個事實是，職業越野單車手在所有單車項目中擁有最順暢的腳踏動作，這意味著他們在整個腳踏動作中更均勻地施加動力。所以下次你遇到陡峭的技術性上斜時，考慮一下你的腳踏動作，更均勻地施加壓力。

4. 選擇你的路線

Emily Batty 正在技術性路段上進行路線選擇 © Red Bull HK

挑選一條合適路線非常重要。踩車時要向前看，尋找阻力最小的路線。考慮你的後輪會滾過的位置。像樹根和岩石這樣的東西可能會使你停下來，或者使後輪打滑而不是滾動，所以首先看看是否可以避開它們，其次，如果它們無處不在，試著找到一條沒有這麼大的障礙的路線。

想克服這樣的技術性路段，有幾個技巧可以嘗試一下。首先，使用稍微更高一點的齒比。這會讓你更好地控制你的動力。其次，加速進入障礙物，這樣你就會有一些動力幫助你越過它，而且不需要那麼用力地踩腳踏。第三，當每個車輪接觸到障礙物時，通過在單車上稍微向前、向後移動，稍微減輕每個輪子的重量。這將有助於防止你的車輪被卡住。通過練習，你會對自己能踩過的障礙物感到驚訝。

5. 調整輪胎氣壓

Yana Belomoina 正在進行比賽 © Red Bull HK

合適的輪胎氣壓在上斜時能產生令人驚奇的影響，然而我們經常忽視這一點。

輪胎氣壓過高會使輪胎變硬，進而滾動更順暢，但對於上斜來說效果反而較差。這是因為輪胎在滾動時較小變形，因此接觸地面的面積較小，導致牽引力和抓地力減少。而另一方面，氣壓較低的輪胎接觸面積很大，因此牽引力很大，但也會讓推動輪胎變得更加困難，就像在糖漿中騎車一樣。這會增加爆胎的風險。

找到牽引力和滾動阻力最佳的黃金點非常重要。輕微地增加或減少氣壓：大概1-2個PSI 就可以產生很大的差異，因此我們建議花一些時間來試驗不同的輪胎氣壓，看看那種最適合你。

6. 心理戰術

Avancini追上了Van der Poel © Red Bull HK

上斜感覺就像永無止境，讓你懷疑自己是否能夠爬上去。這是一種頭腦遊戲，職業選手非常善於應對。

在長時間的上斜中，職業選手在極限時常常進行一分鐘為單位的計時。一旦到達這一分鐘的結尾，他們再重新計一次。

另一個方法是將上斜分為幾個部分，不要去想你正在攀登的巨大山峰，而是專注於到達前方小徑上的下一塊石頭，一旦到達目標，再找更遠處的下一個目標。這些策略聽起來可能很簡單，但它們是可以提升你心理戰術的好方法。你會驚訝這種方法能帶你走多遠，然後不知不覺你就會發現自己已經來到山頂，準備好享受落斜的樂趣了。