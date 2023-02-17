最基本的訓練動作是「深蹲」 © Aron Suveg/Red Bull Content Pool

當你踩單車或參加單車比賽時，力量訓練相當重要，它成為令你有優秀表現重要的一環，因為力量訓練正正是踩單車的基礎。

力量訓練代表什麼？

這是一個讓肌肉適應你施加力量在它們身上的過程，因此肌肉在比賽環境中，能夠更好地承受同樣的力量。 力量訓練不單可以影響肌肉，還可以增強結締組織（connective tissues），甚至可以增加骨的密度。

力量訓練能幫助你更有力量踩單車、加速前進，以及肌肉受足夠訓練後，能夠承受衝擊。 在不幸撞車情況下，強壯的肌肉能幫助你大大減少受傷。 由此可見，你根本沒有理由不進行力量訓練。

那麼你應該進行哪種類型的力量訓練？怎樣開始呢？

首先，您需要確保自己有一定程度的運動能力，你可能需要尋求專業人士的建議，以確定你擁有良好的運動模式。 例如：不少人都認為他們能輕易做到「深蹲」這個動作，直到你從專業教練學到真正的「深蹲」怎樣做才對，才意識到自己把一切想得太簡單，導致做成錯誤。

「舉起重物並不危險，糟糕的技術才最危險」——確保你的關鍵動作做得正確，才可承受重量。 練成正確舉重的基本動作，需要花一段時間在輕負荷下練習，然後再慢慢增加重量。 因為你的肌肉有時可以比韌帶和肌腱更快地適應，這對結締組織也有好處。

在力量訓練和踩單車中，最基本和最明顯的訓練動作是「深蹲」，但深蹲也有不同的變化，去刺激各種肌肉。 例如，「前蹲」以不同的方式挑戰你的肌肉，而可怕的「過頭蹲」挑戰你的整個身體。 「硬舉」則是一個經常被遺忘的動作，它可以作全身訓練，是我的「首選」運動。

我不反對任何「深蹲」—— 但我喜歡「硬舉」能用到全身力量。 新手在很短的時間內也能輕易掌握「硬舉」。 然而，不要只專注在「腿部動作」，因為踩單車也需要強壯的上半身支撐。

想一想你踩山地單車時，上半身的衝擊力也很大，跌倒的時候，你要靠整個身體的軀幹和上半身力量，才能令自己盡量不要用臉著地。任何不清楚上半身力量重要性的人，都可以看看專業下坡賽單車手Gee Atherton的比賽，或他在 2011 年 Red Bull Rampage發生的意外報道。如前一篇文章所述，「全面」訓練你的力量十分重要，包括全身訓練以及用你的自身體重訓練。

當你有了力量基礎，你就可以考慮進行爆炸力訓練了。你需要先令自己強壯，才有機會發揮爆炸力。 爆炸力訓練是另一個龐大的主題，它需要大量的專業知識和工具才能充分及有效地進行練習。 如果你有時間、資源和技能，我十分鼓勵你進行爆發力訓練。

如果你沒有進行爆炸力訓練的條件，那麼簡單地進行一個力量練習也可以，例如：在一段特定距離，用最快速度移動重物，可以跑幾遍，這能幫助你打好基礎，很快你就能衝上山！