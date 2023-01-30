專家貼士：幫你過年都保持最fit狀態

還在等什麼？立刻嘗試以營養、保持身體健康和維持精神動力為指標，在踏入新一年期間，一齊keep fit！

建立良好習慣

Alexa Duckworth-Briggs是英國田徑協會認可的跑步教練、遠足導師、具專業資格的運動按摩治療師和營養顧問，也是 On the Run Health and Fitness 的創辦人。她熱衷於幫助客戶改善他們的健康和表現，她其中一個給他們的貼士就是建立定期習慣。

Alexa Duckworth-Briggs是一名跑步教練，也是一名熱血跑手 © Courtesy Alexa Duckworth-Briggs

她說：「如果你有良好的習慣，你就不需要那麼多的動力，就像每天刷牙一樣，我們大多數人不需要「動力」來完成。當你成功建立個人的運動日常時，即使在假期，你也會自然而然地運動，跟平日無分別。」

為了更有效實行，她建議建立一個提示給自己，例如在前一天晚上把你的跑步服先拿出來，或者在訓練前吃一些特定的東西。還要加上訓練後的獎勵，可以是檢查及肯定你的訓練計劃，或是將練習成果發佈在 Strava 上以獲得朋友的鼓勵。

加入靈活性，令運動成為生活一部份

習慣是有用的，將靈活性加入你的習慣更有助你抵抗外界干擾。Alexa提議：「計劃一些隨時隨地的訓練，如跑步和步行，不用太多裝備和時間也能完成。」談到力量訓練，她建議初學者可從深蹲、弓箭步、平板支撐、掌上和小腿提踵開始練習。而且更可將運動變成生活的一部份，邀請家人一起參與，如一齊做瑜伽、到公園踢波。

自由式滑雪明星 Kelly Sildaru 在 Wings for Life World Run 之前熱身 © Jan Henrik Pärnik for Wings for Life World Run

設定令自己有動力的目標

Shaw非常重視混合活動的好處。他表示：「無論體能如何，我們大多數人都會為自己設立很高的個人目標——但不要忘記設立額外令自己有動力的目標。例如我每年都為參加 Wings for Life World Run 訓練，而現在令我保持到gym room的動力來源，是來自將會參加的七天的滑雪旅遊和行山。」

Shaw補充說：「設立小目標可以幫助你實現大目標，兩者結合起來，便成為得到動力的秘密武器。」

Mike Shaw 慶祝在 Wings for Life World Run 活動實現了他的目標 © Royce Sihlis for Wings for Life World Run

不要想「卡路里」

人們很容易擔心過度放縱，但與其考慮卡路里計數或你「不應該」攝入什麼，Alexa 建議專注於無論你吃什麼，都要獲得你所需的所有營養。

「例如當你訓練時，你需要鐵為你的身體運輸氧氣，而當你進行高衝擊力運動時（如跑步），亦會消耗更多的鈣。」她說：「在每頓飯中，加入不同顏色的食物，由其水果和蔬菜，造成豐富的食物組合。」

她還指出，不僅僅是為了訓練，繁忙的日常生活中，保持身體有足夠的水分十分重要。

做一個負責任的「司機」

Shaw提出有關營養的建議時，以汽車比喻為身體：「開車時，你會盡量避免狂踩油門、突然急刹車，因為會令發動機磨損得更快，就像你的身體一樣。」

他解釋說：「在假期裡，不要放棄已建立的運動習慣。在飲食上，只要不過份放縱，保持運動，跟朋友吃餐好也沒關係，最重要維持生活平衡。」

保持你的睡眠習慣

談到慶祝活動時，睡眠通常不是我們第一個想到的關聯詞，但足夠睡眠其實十分重要。Alexa說：「要保持身體最佳狀態和避免受傷，足夠的睡眠能令你的身體恢復更快，從而進行更有效的訓練。」

她補充：「睡眠還能夠讓你的消化系統恢復，幫助你的大腦自我清潔和整理思緒，而且盡可能保持你平時的睡眠習慣，這有助於保持睡眠品質，並令你的訓練達到最大效果，同時能夠享受與家人和朋友在一起的時間。」

以「Me-time」開始新的一天

在節日期間，我們通常都有很多聚會，花光所有時間予家人、朋友、公司等。當一天結束時，我們已經沒有任何時間或精力留給自己。因此，再繁忙也要記得為自己安排「Me-time」，無論是早上醒來幾分鐘閱讀或聽音樂的時間，還是用跑步來喚醒身體，或在臥室地板上進行力量鍛煉，也相當重要。

Alexa說：「最好確保你有安排一些時間給自己， 包括在一天完結前，完成了你的訓練。」

常感恩—你會感激自己曾經這樣做

Shaw提醒我們，無論這個季節多麼忙碌，都要活在當下……並享受整個過程。

Shaw 說：「假期中，你很容易為了家庭和樂趣而分身不暇，記得要幫自己充電，這樣才能向前繼續前進。提醒自己不時地放慢腳步，數算一下周圍一切美好的事物，包括擁有健康的身體。懷著感恩的心情回想 2022 年，將燃起你對 2023 年的熱情。」

第10屆 Wings for Life World Run 慈善跑將於 2023 年 5 月 7 日舉行，報名費將會百分之百用於脊髓研究並協助尋找治癒脊髓損傷的方法。 立即查看 更多活動詳情及報名。