其實不用把跑步這件事想得太過複雜，只要記住一些基本知識，就可以幫助你提升跑步的能力。

來自德國的超級跑者Florian Neuschwander，他曾帶領2,775名不同程度的跑手，在2021年的 Wings for Life World Run 賽事中取得不錯的佳績。因此，他將分享以下這些建議與策略，相信對於初次挑戰跑步比賽或經驗豐富的跑手都一樣有幫助。

1.跑量比追求強度重要

即使現在有許多的訓練原理與技巧可以參考，但你仍然可以透過不斷的練習跑步來提升訓練的成效。在訓練過程中，你將學會如何使用正確的肌肉發力和搭配恢復交替的訓練技巧，來有效率提升身體的肌耐力。有關於這點，Florian Neuschwander 他是這樣表示，我除了跑步的日常訓練之外，還會不時加入行山和踩單車訓練來作為交替訓練的運動項目。這樣混合式的訓練方式對於提升耐力方面非常有幫助。因此，作為一位新手跑者的你必須要更專注於增加跑量和交替的運動項目，而不是在於跑步訓練的強度高低！

2.改變路線提升全身肌力

強化肌力訓練能夠有助降低跑手受傷的風險，雖然大多數的跑者肌力訓練都不外乎增強下半身肌力，但如果想要在跑步能力獲得大幅度的提升，你也必須十分注意核心肌群與一些周邊關節位，並且安排更詳細的訓練計劃。

不過這樣的訓練也不用想得太過複雜，你可以在日常練跑的訓練計劃中，添加一些碎石路面或者森林路面。透過在不同的路況訓練，可以促進你骨頭、韌帶和肌腱的適應能力，進而提升全身的肌肉力量及平衡穩定性。

訓練期間要適當地增加距離 © Balazs Palfi for Wings for Life World Run

3.設定恢復的機制與計劃

如果你平常在訓練的過程中都出盡全力去達成目標，記得要適當地給予身體恢復的時間與機會。對於這點，Florian Neuschwander認為訓練最重要的是聆聽自己身體的聲音，如果你感到疲倦，那就適當地休息一下；在劇烈的訓練或運動過後，好好的洗個熱水澡，接著睡上一個好覺，這對身體恢復也十分有效。

4.找出自己前進的動力

雖然聆聽身體十分重要，但當你不疲倦，但內心卻想懶惰躺在沙發休息的時候，你就需要找尋一些令你動起來的動力，例如尋找一些適合運動的音樂也是一個不錯的策略。Florian Neuschwander分享建立動力與毅力的的秘訣，就是選擇一個輕鬆的路線來進行簡單的跑步訓練，讓內心的懶惰感快速散去。

5.均衡營養不可缺

雖然飲食習慣與營養攝取需求的確因人而異，但基本的營養素攝取量其實也會影響你的運動表現，吃含充足維生素的飲食亦是身體健康的關鍵。另外，碳水化合物的攝取量也十分的重要，多數的專家都建議飲食中必須含有55-65%的優質碳水化合物，才能有效率的提供跑步時所需的能量。同時，適時的補充水分也能有助於血管運送氧氣和養分到肌肉組織。Florian Neuschwander補充：保持均衡的飲食習慣與維持固定的運動頻率，就能讓你的訓練效能大大提升。

超級跑者 Florian Neuschwander 是 Wings for Life World Run 的標誌性人物 © Flo Hagena for Wings for Life World Run