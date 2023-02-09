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Fitness Training
備戰第一場跑步比賽必讀！
渣馬將至，還坐在家裡心思思地想甚麼時候才能像起跑線上的健兒一樣挑戰自己？即睇以下來自德國的超級跑者Florian Neuschwander分享，教你準備第一場跑步比賽的5個訓練技巧，讓你不需要成為一位專業跑手也可完成賽事。
其實不用把跑步這件事想得太過複雜，只要記住一些基本知識，就可以幫助你提升跑步的能力。
來自德國的超級跑者Florian Neuschwander，他曾帶領2,775名不同程度的跑手，在2021年的 Wings for Life World Run 賽事中取得不錯的佳績。因此，他將分享以下這些建議與策略，相信對於初次挑戰跑步比賽或經驗豐富的跑手都一樣有幫助。
1.跑量比追求強度重要
即使現在有許多的訓練原理與技巧可以參考，但你仍然可以透過不斷的練習跑步來提升訓練的成效。在訓練過程中，你將學會如何使用正確的肌肉發力和搭配恢復交替的訓練技巧，來有效率提升身體的肌耐力。有關於這點，Florian Neuschwander 他是這樣表示，我除了跑步的日常訓練之外，還會不時加入行山和踩單車訓練來作為交替訓練的運動項目。這樣混合式的訓練方式對於提升耐力方面非常有幫助。因此，作為一位新手跑者的你必須要更專注於增加跑量和交替的運動項目，而不是在於跑步訓練的強度高低！
2.改變路線提升全身肌力
強化肌力訓練能夠有助降低跑手受傷的風險，雖然大多數的跑者肌力訓練都不外乎增強下半身肌力，但如果想要在跑步能力獲得大幅度的提升，你也必須十分注意核心肌群與一些周邊關節位，並且安排更詳細的訓練計劃。
不過這樣的訓練也不用想得太過複雜，你可以在日常練跑的訓練計劃中，添加一些碎石路面或者森林路面。透過在不同的路況訓練，可以促進你骨頭、韌帶和肌腱的適應能力，進而提升全身的肌肉力量及平衡穩定性。
3.設定恢復的機制與計劃
如果你平常在訓練的過程中都出盡全力去達成目標，記得要適當地給予身體恢復的時間與機會。對於這點，Florian Neuschwander認為訓練最重要的是聆聽自己身體的聲音，如果你感到疲倦，那就適當地休息一下；在劇烈的訓練或運動過後，好好的洗個熱水澡，接著睡上一個好覺，這對身體恢復也十分有效。
4.找出自己前進的動力
雖然聆聽身體十分重要，但當你不疲倦，但內心卻想懶惰躺在沙發休息的時候，你就需要找尋一些令你動起來的動力，例如尋找一些適合運動的音樂也是一個不錯的策略。Florian Neuschwander分享建立動力與毅力的的秘訣，就是選擇一個輕鬆的路線來進行簡單的跑步訓練，讓內心的懶惰感快速散去。
5.均衡營養不可缺
雖然飲食習慣與營養攝取需求的確因人而異，但基本的營養素攝取量其實也會影響你的運動表現，吃含充足維生素的飲食亦是身體健康的關鍵。另外，碳水化合物的攝取量也十分的重要，多數的專家都建議飲食中必須含有55-65%的優質碳水化合物，才能有效率的提供跑步時所需的能量。同時，適時的補充水分也能有助於血管運送氧氣和養分到肌肉組織。Florian Neuschwander補充：保持均衡的飲食習慣與維持固定的運動頻率，就能讓你的訓練效能大大提升。
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