Trust the Process：麥拿侖二十六年後重奪車隊冠軍

耐心的力量

「信任流程」的威力在新加坡站後清晰展現。面對外界對車隊延遲推出新底板的疑問，Stella解釋說，麥拿侖選擇先進行「必要的審慎調查（due diligence）」，而非匆忙將升級推向賽道。這種謹慎的策略不僅平衡了研發限制與預算分配，更似乎為車隊的短期收益與明年競爭力取得平衡。

這一理念也深深滲透到麥拿侖的團隊文化中。在美國站排位賽，當羅利斯（Lando Norris）未能跑出理想圈速時，工程師Will Joseph冷靜地提醒他：「相信這輛車，圈速會來的（Trust the car; lap time will come）。」 這句話不僅是對車手的安撫，更是對MCL38戰車性能充滿信心的表現。這輛戰車是麥拿侖技術中心近千名員工嚴格執行流程的結晶，展現了團隊對流程及背後人員的信任。「信架車」其實是「信班手足」。

在阿布達比站，這種信任同樣體現在奧斯卡（Oscar Piastri）身上。當他因受困於角田裕毅後、被壓制在第十二位而感到煩躁時，工程師Tom Stallard冷靜地提醒：「冷靜，速度在那裡（Stay calm. The pace is there）」。這些穩健而一致的聲音，正是「Stella-era」治下文化的基石。

從單冠到雙冠的挑戰

儘管「信任流程」幫助麥拿侖贏得車隊冠軍，但這條路並非一帆風順。Stella季初就明確表示，車隊的首要目標是車隊冠軍，而非車手冠軍。他說，車手冠軍「從來都是次要（always secondary）」。然而，隨著羅利斯逐漸有力爭奪車手總冠軍，內部關係隨之變得緊張，這導致麥拿侖內部目標出現「hang機」。

賽季中期，為應對兩隊友互動（衝突）而制定的「Papaya Rule」成為外界關注的焦點，尤其是在二人幾乎相撞之後。儘管車隊成功調整策略並維持平衡，但對車手冠軍那「半心半意」、half-hearted的追求仍引來一些批評。然而，麥拿侖終究實現了既定目標，再次證明了以「信任流程」為導向的制度自信。

真正挑戰尚未來到

展望二〇二五年，羅利斯與奧斯卡之間的內部競爭將成為焦點。Stella作為曾與舒麥加（Michael Schumacher）、艾朗素（Fernando Alonso）等冠軍合作、經驗豐富的領隊，如何制定清晰的「交戰守則」並維持透明與公平、既要車隊衛冕又要平衡車手抱負將是關鍵。

「信任流程」已經證明了它的價值，但其成功取決於制度的公正性。一旦被認為偏向、不公或專橫，信任就可能崩塌，威脅車隊的凝聚力。在明年相信將具備冠軍水準的MCL戰車、與持續進步的「三年生」奧斯卡帶動下，麥拿侖的內部動態將接受嚴峻的考驗。「信任流程」能否再次帶領麥拿侖走向成功，抑或成為內部鬥爭的工具呢？有趣的是，信任是一柄雙刃刀：贏得比賽能強化它，但輸掉比賽卻往往使其瓦解。