Aerobatic Flying
Dario Costa飛機穿過隧道破世界紀錄 衝破機翼與牆壁之間的４公尺驚險距離！
意大利籍的Dario Costa，以平均時速 245 公里的速度，穿越伊斯坦堡附近的兩條隧道。從來沒人駕駛過飛機穿越隧道，這可是世界壯舉。
2021 年 9 月 4 日星期六黎明剛過，職業特技飛行員達里奧·科斯塔 (Dario Costa) 在土耳其北部馬爾馬拉高速公路上的一條雙恰塔爾卡隧道內，啟動了他特別改裝的 Zivko Edge 540 飛機。
憑藉 20 多年的飛行經驗和無數次的航空壯舉，這位 41 歲的資深飛行員已有5,000 多小時的飛行時間，其中一半以上是高性能特技飛行。他甚至是第一位在 Red Bull Air Race 挑戰組中獲勝的意大利人。Costa多年來一直夢想著能夠進行隧道飛行，這將是他迄今為止最艱鉅和最複雜的挑戰。
我這輩子從來沒有飛過隧道——之前也沒人做過
當地時間早晨 6 點 43 分，Costa被弧形牆壁的混凝土包圍著，在第一條隧道昏暗燈光下起飛，凌晨時分，太陽就在他的背上，提供了絕佳的環境條件。有限的頭頂淨空，意味著他必須將飛機保持在剛好在瀝青上方的飛行路徑，同時還要管理每個翼尖和無情牆壁之間只有大約四公尺的幽閉空間。
氣流的變化，加上飛機高度靈敏的轉向，只有不到 250 毫秒的反應時間，Costa在整個飛行過程中執行的手部動作只有幾毫米。
最關鍵的時刻之一，出現在飛機閃過隧道之間 360 公尺的間隙間，當Costa準備飛入第二個隧道的狹窄開口時，這架輕型飛機暴露在側風中。
Costa表示：一切似乎都發生得如此之快，但是當我飛出第一個隧道，由於側風，飛機開始向右擺動，在我腦海中，那一刻一切都變慢了，我做出了反應並專注讓飛機回到正確的路徑上以進入另一條隧道。之後在我的腦海裡，一切又重新加速了。
隨著Costa繼續前進，他的平均時速為 245 公里，同時還觀察著第二條隧道的坡度和形狀的變化。當這架飛機從隧道另一端飛出來時，這位意大利飛行員在著陸前，將飛機拉升至空中做了一個慶祝的飛行軌跡動作。
一切似乎都發生得如此之快
從起飛到穿出第二條隧道，飛行距離為2.26公里。在不到 44 秒的時間裡，Costa創造了一項經過認證的健力士世界紀錄以及四項其他記錄。
隧道穿越飛行獲得了健力士世界紀錄，飛機通過的最長隧道（1,730 公尺），Costa獲得了官方證書。其他四項值得關注的記錄是：飛機首次穿越隧道飛行、在固體障礙物下飛行時間最長、飛機首次通過兩條隧道飛行以及飛機首次從隧道起飛。
Costa得到了匈牙利航空傳奇人物Péter Besenyei的指導。隧道飛行項目的團隊總共有40人，專門研發培訓技術，並花了一年多的事前準備。
Costa表示：我這輩子從來沒有飛過隧道，也從來沒人做過——所以我腦子裡有一個很大的問號，一切是否會如我們預期的那樣進行。當然，這是一種巨大的解脫，但最大的快樂是正向的能量。對我來說，這是另一個夢想成真。