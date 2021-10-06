Costa表示：我這輩子從來沒有飛過隧道，也從來沒人做過——所以我腦子裡有一個很大的問號，一切是否會如我們預期的那樣進行。當然，這是一種巨大的解脫，但最大的快樂是正向的能量。對我來說，這是另一個夢想成真。