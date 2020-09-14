Tuscan 格蘭披治：阿邦開齋

作者：陳恩能

賽後約三小時，阿邦在其‭ ‬ig@alex_albon‭ ‬出 po 寫到：「感覺非常、非常好‭ ‬☺️ 今年以來的旅程一點都不容易，但對於所有一直支持我的人來說 —— 這個獎盃是給你的！💪」‬‬‬讀來的感覺，似乎跟他在台上所表現出來的含蓄與沉穩相吻合。感覺不多似吐氣揚眉，倒更似如釋重負。‬‬‬

鬥 F1 跟做人一樣，都有壓力。壓力可以是動力，就看你怎處理。我認為對於能者如阿邦等來說，首當其衝且最大的壓力，其實都是來自自己給自己的壓力。憑實力抵 F1 這個壘的車手，基本上，你知道自己有何相對優勢，你心裡明白自己缺甚麼，你大抵也知道自己該當如何。可是，時間不一定在你方，客觀環境亦不會全面配合。例如：你隊友是韋少（Max Verstappen）。那你如何自處？

Alex Albon celebrates third place at Mugello © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

心理上，這當中的分野其實頗微妙。你把客觀環境（隊友等）看得太重的話（例如：一定要贏佢），那你就可能因執迷短期波幅、勝負或結果而失去自我。你像某人完全將客觀環境置身事外的話，那你就會變得冥頑不靈、故步自封。看來比較理想的，就是把客觀環境（隊友等）當成是加速師，只是加速把壓力變動力。說易行難。根據 Red Bull Racing 所說，Pierre-san 去年被降班前，就是因為太想擊敗韋少，因此不進反退。阿邦呢？我認為他做得不錯。

The team celebrate a great result © Mark Thompson/Getty Images/Red Bull Content Pool

是的。過去九場排位，阿邦全敗給韋少，暫時每場平均每公里輸（小數點後四位四捨五入）：

第一場：〇點〇九〇五（秒）

第二場：〇點一二〇八

第三場（Q2）：〇點一六八七

第四場（Q2）：〇點〇六八一

第五場：〇點〇八三七

第六場：〇點一五八三

第七場：〇點〇六九四

第八場：〇點〇五〇九

第九場：〇點〇八四八

不過，Red Bull Racing 曾於第三場承認底盤研發出錯，導致 floor stalling 等；第六場後則承認因希望谷阿邦，所以 setup 太進取而犯錯；本欄則於第四站後認為阿邦已止跌。時至上半季完，儘管排位要恆常贏韋少還是有點難，但阿邦要更經常輕油表現更上層樓；排位更多保住韋少後方，以免像小夫般，被其他隊車手進來了；比賽適時保住香檳（好像今場）甚或贏冠軍，這就是阿邦下半季的目標。